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Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Астон Виллы», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.