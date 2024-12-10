10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3-1-2-2-2
1
Гулачи
6
Гертрейда
4
Орбан
39
Хенрикс
18
Вермерен
6
Зайвальд
21
Айдара
20
Нуса
14
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
3-3-2-1-1
23
Мартинес
14
Торрес
34
Карлос
2
Конса
2
Кэш
44
Камара
3
Динь
8
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
18
Вермерен
16
Клостерманн
16
Клостерманн
18
Вермерен
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
30
Шешко
9
Силва
9
Силва
30
Шешко
3
Динь
22
Матсен
22
Матсен
3
Динь
2
Кэш
19
Неделькович
19
Неделькович
2
Кэш
8
Тилеманс
6
Баркли
6
Баркли
8
Тилеманс
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
7
МакГинн
10
Буэндия
10
Буэндия
7
МакГинн
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Астон Вилла
26
Мартен Вандевордт
ВР
31
Faik Sakar
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
39
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Марко Розе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
31
Faik Sakar
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
39
Нуха Джатта
АП
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча РБ Лейпциг - Астон Вилла
1
2
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
7
Офсайды
3
2
Количество передач
446
508
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
2.36
2.08
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Астон Виллы», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»