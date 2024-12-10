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  • «РБ Лейпциг» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

«РБ Лейпциг» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

10 декабря 2024, 21:50
РБ Лейпциг
10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Астон Вилла
27' Л. Опенда 62' К. Баумгартнер
3' Д. МакГинн 52' Д. Дуран 85' Р. Баркли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
18
Артур Вермерен
ОП
6
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
44
Бубакар Камара
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
31
Faik Sakar
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
39
Нуха Джатта
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Гулачи
6
Гертрейда
4
Орбан
39
Хенрикс
18
Вермерен
6
Зайвальд
21
Айдара
20
Нуса
14
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
3-3-2-1-1
23
Мартинес
14
Торрес
34
Карлос
2
Конса
2
Кэш
44
Камара
3
Динь
8
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
18
Вермерен
16
Клостерманн
16
Клостерманн
18
Вермерен
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
30
Шешко
9
Силва
9
Силва
30
Шешко
3
Динь
22
Матсен
22
Матсен
3
Динь
2
Кэш
19
Неделькович
19
Неделькович
2
Кэш
8
Тилеманс
6
Баркли
6
Баркли
8
Тилеманс
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
7
МакГинн
10
Буэндия
10
Буэндия
7
МакГинн
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Астон Вилла
26
Мартен Вандевордт
ВР
31
Faik Sakar
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
39
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Марко Розе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
31
Faik Sakar
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
39
Нуха Джатта
АП
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча РБ Лейпциг - Астон Вилла
1
2
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
7
Офсайды
3
2
Количество передач
446
508
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
2.36
2.08

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Астон Виллы», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Астон Вилла»

«РБ Лейпциг» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Астон Вилла РБ Лейпциг
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