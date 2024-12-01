Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-3-1
27
Волк
4
Шумахов
99
Алибеков
13
Кагермазов
17
Джапо
16
Мрезиг
17
Пальцев
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
25
Агаларов
3-2-3-2
88
Гудиев
72
Сенхаджи
20
Юрганов
13
Калинин
33
Квеквескири
23
Якимов
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
79
Каштанов
20
Марков
17
Джапо
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Джапо
9
Магомедов
19
Зинович
19
Зинович
9
Магомедов
13
Калинин
47
Божин
47
Божин
13
Калинин
16
Мертенс
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
16
Мертенс
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
Остались в запасе
Динамо Мх
Факел
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Динамо Мх - Факел
2
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
13
Офсайды
1
2
Количество передач
348
331
Сейвы
1
2
Точность передач %
58
59
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Факел», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»