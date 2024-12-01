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  • «Динамо» Мх – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Динамо» Мх – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 17:50
Динамо Мх
01.12.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
11
Мохамед Браими
ЛВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
3-3-3-1
27
Волк
4
Шумахов
99
Алибеков
13
Кагермазов
17
Джапо
16
Мрезиг
17
Пальцев
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
25
Агаларов
3-2-3-2
88
Гудиев
72
Сенхаджи
20
Юрганов
13
Калинин
33
Квеквескири
23
Якимов
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
79
Каштанов
20
Марков
17
Джапо
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Джапо
9
Магомедов
19
Зинович
19
Зинович
9
Магомедов
13
Калинин
47
Божин
47
Божин
13
Калинин
16
Мертенс
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
16
Мертенс
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
Остались в запасе
Динамо Мх
Факел
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Динамо Мх - Факел
2
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
13
Офсайды
1
2
Количество передач
348
331
Сейвы
1
2
Точность передач %
58
59
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Факел», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Факел»

«Динамо» Мх – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Динамо Мх
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