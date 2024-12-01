01.12.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-3-1-1
16
Корякин
95
Чернышев
26
Мещанинов
15
Кочиев
68
Рядно
96
Мальцев
8
Маркитесов
72
Гордюшенко
30
Данилин
7
Юшин
18
Абдусаламов
4-1-2-1-2
1
Голубев
17
Валиахметов
65
Толстопятов
3
Сагуткин
24
Кахидзе
29
Денисов
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
11
Магомедов
9
Першин
68
Рядно
4
Юдинцев
4
Юдинцев
68
Рядно
18
Абдусаламов
11
Кожедуб
11
Кожедуб
18
Абдусаламов
7
Юшин
10
Рейна
10
Рейна
7
Юшин
30
Данилин
90
Калмыков
90
Калмыков
30
Данилин
3
Сагуткин
73
Петров
73
Петров
3
Сагуткин
7
Шильцов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
7
Шильцов
9
Першин
27
Голыбин
27
Голыбин
9
Першин
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
Остались в запасе
Родина
Нефтехимик
1
Дэвид Сангаре
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
87
Андрей Стефанишин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
28
Никита Янович
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Дэвид Сангаре
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
87
Андрей Стефанишин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
28
Никита Янович
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Родина - Нефтехимик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Нефтехимика», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Нефтехимик»
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Источник: «Бомбардир»