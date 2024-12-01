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  • «Родина» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Родина» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 18:20
Родина
01.12.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Нефтехимик
4' Р. Магомедов 9' Э. Валиахметов 75' Р. Магомедов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Родина
1
Дэвид Сангаре
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
87
Андрей Стефанишин
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Нефтехимик
28
Никита Янович
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
73
Максим Петров
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Корякин
95
Чернышев
26
Мещанинов
15
Кочиев
68
Рядно
96
Мальцев
8
Маркитесов
72
Гордюшенко
30
Данилин
7
Юшин
18
Абдусаламов
4-1-2-1-2
1
Голубев
17
Валиахметов
65
Толстопятов
3
Сагуткин
24
Кахидзе
29
Денисов
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
11
Магомедов
9
Першин
68
Рядно
4
Юдинцев
4
Юдинцев
68
Рядно
18
Абдусаламов
11
Кожедуб
11
Кожедуб
18
Абдусаламов
7
Юшин
10
Рейна
10
Рейна
7
Юшин
30
Данилин
90
Калмыков
90
Калмыков
30
Данилин
3
Сагуткин
73
Петров
73
Петров
3
Сагуткин
7
Шильцов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
7
Шильцов
9
Першин
27
Голыбин
27
Голыбин
9
Першин
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
Остались в запасе
Родина
Нефтехимик
1
Дэвид Сангаре
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
87
Андрей Стефанишин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
28
Никита Янович
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Дэвид Сангаре
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
87
Андрей Стефанишин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
28
Никита Янович
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Родина - Нефтехимик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Нефтехимика», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Нефтехимик»

«Родина» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Нефтехимик Родина
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