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14.10.2019 17:13Журналист немецкого издания Bild Марк Сикман, специализирующийся на «Шальке-04», поделился мнением о Доменико Тедеско, который с большой долей вероятности возглавит московский «Спартак». Ранее Тедеско был главным тренером «Шальке-04».
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23.09.2019 16:32Московское «Динамо» на своeм официальном сайте опубликовало заявление в котором сказано что Дмитрий Хохлов остается тренером команды как минимум до зимы. А чем тогда Олег Кононов и московский Спартак хуже ? Смотрите видео и все узнаете
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