Федун продает квартиру на Арбате за 150 миллионов рублей: внутри невероятно красиво

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун распродает имущество в России на фоне слухов об отъезде из страны.

Недавно бизнесмен выставил на продажу 67-метровую яхту Sparta за 99 миллионов евро, а сейчас решил избавиться от элитного жилья в Москве.

Федун выставил на продажу квартиру, в которой долгое время жила его семья. Недвижимость находится в самом центре столицы – в историческом доходном доме И.С. Баскакова на Поварской улице.

Квартира, расположенная в переулках Арбата, продается за 150 миллионов рублей. Телеграм-канал SHOT считает цену заниженной. «Речь идeт о недавно отреставрированном и осовремененном памятнике архитектуры в самом центре Москвы, где предусмотрены круглосуточная охрана и закрытый частный двор.

Сами выставленные на продажу апартаменты дорого меблированы и выглядят роскошно. Высота потолков — 3,5 – 4 метра», – сообщает телеграм-канал.

Интересно, кому достанутся такие хоромы?