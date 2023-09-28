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Федун продает квартиру на Арбате за 150 миллионов рублей: внутри невероятно красиво

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун распродает имущество в России на фоне слухов об отъезде из страны.

Недавно бизнесмен выставил на продажу 67-метровую яхту Sparta за 99 миллионов евро, а сейчас решил избавиться от элитного жилья в Москве.

Федун выставил на продажу квартиру, в которой долгое время жила его семья. Недвижимость находится в самом центре столицы – в историческом доходном доме И.С. Баскакова на Поварской улице.

Квартира, расположенная в переулках Арбата, продается за 150 миллионов рублей. Телеграм-канал SHOT считает цену заниженной. «Речь идeт о недавно отреставрированном и осовремененном памятнике архитектуры в самом центре Москвы, где предусмотрены круглосуточная охрана и закрытый частный двор.

Сами выставленные на продажу апартаменты дорого меблированы и выглядят роскошно. Высота потолков — 3,5 – 4 метра», – сообщает телеграм-канал.

Интересно, кому достанутся такие хоромы?

Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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BarStep
1695915771
С*бывает потихоньку..
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NewLife
1695916697
Тесновато((
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САДЫЧОК
1695917970
Телевизор пузатый-невероятно красиво !
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shikari__
1695918828
Так, две комнаты вижу, вроде квартира, а где невероятно красиво?
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VVM1964
1695937549
Решено - покупаю !!!)))
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alefreddy
1695971878
хоромы достанутся такому же бизнесмену
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Taps
1695977224
Русофоб и вор решил свалить. Не забудь помоишную бабу.
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kif123kif
1695988169
Вспоминаю Лёню по 9-10 классам в Одинцово... Были новичками... Он за Динамо Киев болел... оттуда приехали... Хотел играть ... меня взяли в сборную школы... его нет... Но Он доказал ЛЮБОВЬ К ФУТБОЛУ со СПАРТАКОМ! Меня виски первый раз угостил - тогда в 10 классе... дружили немного... по одной рюмки не получилось... долили чаю... тогда виски в редкость... папа , кому как медику и подарили эту бутылку, конечно заметил... РЕмнём не драл , но... остальной виски мы испортили в большой литровой бутылке...Ладно, Леонид, Бог тебе судья... жаль, если решил бежать... характер у тебя всегда был... а ценности... жизнь покажет! Бай, моя юность, 71-73 года...
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