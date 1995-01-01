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    Федун продает квартиру на Арбате за 150 миллионов рублей: внутри невероятно красиво

    28 сентября, 18:25
    Хотели бы жить в таких условиях?

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун распродает имущество в России на фоне слухов об отъезде из страны.

    Недавно бизнесмен выставил на продажу 67-метровую яхту Sparta за 99 миллионов евро, а сейчас решил избавиться от элитного жилья в Москве.

    Федун выставил на продажу квартиру, в которой долгое время жила его семья. Недвижимость находится в самом центре столицы – в историческом доходном доме И.С. Баскакова на Поварской улице.

    Квартира, расположенная в переулках Арбата, продается за 150 миллионов рублей. Телеграм-канал SHOT считает цену заниженной. «Речь идeт о недавно отреставрированном и осовремененном памятнике архитектуры в самом центре Москвы, где предусмотрены круглосуточная охрана и закрытый частный двор.

    Сами выставленные на продажу апартаменты дорого меблированы и выглядят роскошно. Высота потолков — 3,5 – 4 метра», – сообщает телеграм-канал.

    Интересно, кому достанутся такие хоромы?

    Рейтинг: 2.7 Голосов: 3
    Комментарии13
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      Рейтинг: +22

      kif123kif 1 час назад

      Вспоминаю Лёню по 9-10 классам в Одинцово... Были новичками... Он за Динамо Киев болел... оттуда приехали... Хотел играть ... меня взяли в сборную школы... его нет... Но Он доказал ЛЮБОВЬ К ФУТБОЛУ со СПАРТАКОМ! Меня виски первый раз угостил - тогда в 10 классе... дружили немного... по одной рюмки не получилось... долили чаю... тогда виски в редкость... папа , кому как медику и подарили эту бутылку, конечно заметил... РЕмнём не драл , но... остальной виски мы испортили в большой литровой бутылке...Ладно, Леонид, Бог тебе судья... жаль, если решил бежать... характер у тебя всегда был... а ценности... жизнь покажет! Бай, моя юность, 71-73 года...

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      Рейтинг: +1598

      Taps 4 часа назад

      Русофоб и вор решил свалить.
      Не забудь помоишную бабу.

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      Рейтинг: +3329

      alefreddy 5 часов назад

      хоромы достанутся такому же бизнесмену

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      Рейтинг: +35382

      VVM1964 15 часов назад

      Решено - покупаю !!!)))

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      Рейтинг: +16477

      Алексей З 19 часов назад

      Слабовато.
      Вот замок в Гиленджике, это надо видеть.
      Что-тотБомбардир без внимания оставил.

      4
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      Рейтинг: +21845

      Cleaner 20 часов назад

      Федун денег жене Зареме на новую команду собирает!!!...)))

      2
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      Рейтинг: +920

      shikari__ 20 часов назад

      Так, две комнаты вижу, вроде квартира, а где невероятно красиво?

      1
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      Рейтинг: +147

      ramblernasheveverything 20 часов назад

      А где тута про футбол ?

      1
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      Рейтинг: +920

      shikari__ > ramblernasheveverything 20 часов назад

      Федун - муж Заремы, вот тебе и про футбол)

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      Рейтинг: +10078

      САДЫЧОК 20 часов назад

      Телевизор пузатый-невероятно красиво !

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      Рейтинг: +19974

      NewLife 21 час назад

      Тесновато((

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      Рейтинг: +35382

      VVM1964 > NewLife 15 часов назад

      Ну до Миллергофф конечно далеко ))

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