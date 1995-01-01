Федун продает квартиру на Арбате за 150 миллионов рублей: внутри невероятно красиво

Вспоминаю Лёню по 9-10 классам в Одинцово... Были новичками... Он за Динамо Киев болел... оттуда приехали... Хотел играть ... меня взяли в сборную школы... его нет... Но Он доказал ЛЮБОВЬ К ФУТБОЛУ со СПАРТАКОМ! Меня виски первый раз угостил - тогда в 10 классе... дружили немного... по одной рюмки не получилось... долили чаю... тогда виски в редкость... папа , кому как медику и подарили эту бутылку, конечно заметил... РЕмнём не драл , но... остальной виски мы испортили в большой литровой бутылке...Ладно, Леонид, Бог тебе судья... жаль, если решил бежать... характер у тебя всегда был... а ценности... жизнь покажет! Бай, моя юность, 71-73 года...
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун распродает имущество в России на фоне слухов об отъезде из страны.
Недавно бизнесмен выставил на продажу 67-метровую яхту Sparta за 99 миллионов евро, а сейчас решил избавиться от элитного жилья в Москве.
Федун выставил на продажу квартиру, в которой долгое время жила его семья. Недвижимость находится в самом центре столицы – в историческом доходном доме И.С. Баскакова на Поварской улице.
Квартира, расположенная в переулках Арбата, продается за 150 миллионов рублей. Телеграм-канал SHOT считает цену заниженной. «Речь идeт о недавно отреставрированном и осовремененном памятнике архитектуры в самом центре Москвы, где предусмотрены круглосуточная охрана и закрытый частный двор.
Сами выставленные на продажу апартаменты дорого меблированы и выглядят роскошно. Высота потолков — 3,5 – 4 метра», – сообщает телеграм-канал.
Интересно, кому достанутся такие хоромы?