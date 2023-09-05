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    • Построенная для Федуна яхта Sparta выставлена на продажу за гигантскую сумму

    Построенная для Федуна яхта Sparta выставлена на продажу за гигантскую сумму

    67‑метровая яхта Sparta, построенная для экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выставлена на продажу за почти 100 миллионов евро.

    «Яхта, чье производство стартовало в октябре 2020 года на верфи в Нидерландах, была спущена на воду минувшим летом и уже приступила к прохождению ходовых испытаний.

    При этом яхта вряд ли будет использоваться в личных целях семьей Федуна, так как выставлена на продажу за сумму в 99 миллионов евро», – сообщил «Матч ТВ».

    • Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
    • При нем клуб взял все российские трофеи.
    • Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2023 22:59
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