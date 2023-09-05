Построенная для Федуна яхта Sparta выставлена на продажу за гигантскую сумму

67‑метровая яхта Sparta, построенная для экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выставлена на продажу за почти 100 миллионов евро.
«Яхта, чье производство стартовало в октябре 2020 года на верфи в Нидерландах, была спущена на воду минувшим летом и уже приступила к прохождению ходовых испытаний.
При этом яхта вряд ли будет использоваться в личных целях семьей Федуна, так как выставлена на продажу за сумму в 99 миллионов евро», – сообщил «Матч ТВ».
- Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
- При нем клуб взял все российские трофеи.
- Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».
Источник: «Матч ТВ»