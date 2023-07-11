Как относиться к переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»?

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Я немного не согласен с тезисом «Медина – один из важнейших переходов этого лета в России». Громких – да. Важнейший – нет.

Важность – этот критерий трудно оценивать однозначно, когда рядом готовится отъезд Малкома в Саудовскую Аравию за 50 млн евро. В чем громкость – думаю, всем и так понятно. Здесь и фактор исторической напряженности между клубами. И факт того, что прямого трансфера из ЦСКА в «Спартак» не было больше 20 лет – последний такой случился в сезоне-1993/94, когда из ЦСКА приехал Валерий Масалтин.

А эмоции? Какие они от трансфера Хесуса Медины в «Спартак»? Да никаких.

Давайте сначала пройдемся по общедоступным причинам ухода Хесуса из ЦСКА. Во-первых, конфликт с Владимиром Федотовым. Он вообще-то достаточно холодно отреагировал на трансфер игрока: «Легко ли его заменить в команде? Это диалектика футбола. Мы знаем, что футбол – бизнес в последнее время, так и происходит. Улучшенные условия, наверное, равно тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры, предлагаются лучшие условия. Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Слишком мало он, может, здесь, в этой команде, не проникся тем духом противоречия этого дерби».

Во-вторых, Федотов прав, у Медины действительно будут лучше персональные условия. Инсайдер Иван Карпов пишет, что зарплата увеличится в 2 раза – до 1,6 млн евро в год.

В-третьих, в новом клубе, кажется, в него верят больше. Вот объяснение трансфера от Гильермо Абаскаля: «С начала прошлого сезона мы искали левоногих игроков, потому что, на мой взгляд, в футболе важен баланс. Если в центре поля и в атаке у вас только правоногие футболисты, быть непредсказуемыми на поле не получится. Хесус знаком с чемпионатом России. В прошлом сезоне у Медины была хорошая статистика, он умеет исполнять угловые. Он голоден до побед, опытен, находится в оптимальном возрасте. Он очень поможет команде».

Вроде бы все логично. Ну а если вам нужно больше объяснений от клуба, то посмотрите это видео:

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Медина – не воспитанник ЦСКА. Он не достиг уровня и влияния условного Вагнера, чтобы к его трансферу относились с непониманием и с той, и с другой стороны. Хесус просто столкнулся со сложными отношениями с Федотовым, получил неплохой оффер от команды из того же города и ушел к испаноговорящему тренеру – в чужой стране это очень даже неплохой набор.

Хесус не целовал эмблему ЦСКА, не обзывал «Спартак» публично. Единственное, за что ему можно предъявить – так это за фразу: «Я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА». Никогда не говорите «никогда», а то случается всякое.

При этом я прекрасно понимаю фанатов ЦСКА, которые кричали или будут кричать «иуда» в адрес Медины в дерби и не только. Факт такого ухода к принципиальному сопернику – персональная боль. Но в масштабе он точно не стоит длительной рефлексии. Хесус – всего лишь один из футболистов в истории ЦСКА, который принял лучшее решение для своей карьеры. Именно для своей.

Просто это футбол. Тут так бывает.

Фото: официальный сайт «Спартака»