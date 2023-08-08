«Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды – публикуем самые заплюсованные варианты

Конкурс остроумия объявляем открытым.

Московский «Спартак» на этой неделе объявил о возрождении второй команды. Еe планируют заявить во Вторую лигу. Название вновь созданного коллектива, вроде бы, уже известно. Но в клубе решили поэкспериментировать и предложили своим болельщикам выбрать оригинальное имя для «Спартака-2». Голосовать предлагают на клубном сайте. При этом важно соблюсти одно условие – в названии должно присутствовать слово «Спартак». Результаты обещают опубликовать после 8 января. Ну а мы пока собрали варианты, которые накидали интернет-пользователи в комментариях:

dafaka13: Спартак-3. Как вам такой оригинальный ход?

Little Ru: Пятачки

Valik Slovo: Little Pig )

-DF-: Минипигс )

Андоррский почтальон: Красное и белое

Брэд Либил: Фунтики

Николай Бойко: Пищевик

waleri: Далеко и ходить не надо. По аналогии «Реал Мадрид Кастилья» – «Спартак Москва Сокольники».

Предлагайте свои варианты и вы :)

Фото: Edgar Breshchanov / global look press