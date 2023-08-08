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    • «Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды – публикуем самые заплюсованные варианты
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    «Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды – публикуем самые заплюсованные варианты

    Сегодня, 10:30
    Конкурс остроумия объявляем открытым.

    Московский «Спартак» на этой неделе объявил о возрождении второй команды. Еe планируют заявить во Вторую лигу. Название вновь созданного коллектива, вроде бы, уже известно. Но в клубе решили поэкспериментировать и предложили своим болельщикам выбрать оригинальное имя для «Спартака-2». Голосовать предлагают на клубном сайте. При этом важно соблюсти одно условие – в названии должно присутствовать слово «Спартак». Результаты обещают опубликовать после 8 января. Ну а мы пока собрали варианты, которые накидали интернет-пользователи в комментариях:

    dafaka13: Спартак-3. Как вам такой оригинальный ход?

    Little Ru: Пятачки

    Valik Slovo: Little Pig )

    -DF-: Минипигс )

    Андоррский почтальон: Красное и белое

    Брэд Либил: Фунтики

    Николай Бойко: Пищевик

    waleri: Далеко и ходить не надо. По аналогии «Реал Мадрид Кастилья» – «Спартак Москва Сокольники».

    Предлагайте свои варианты и вы :)

    Фото: Edgar Breshchanov / global look press

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии5
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      Рейтинг: +799

      Alemann 5 минут назад

      Предлагалось уже: подсвинки. Ну пятачки и минипигз тоже сойдет ;)

      0
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      Рейтинг: +6607

      ПалкоВводецъ (returned) 9 минут назад

      Варианты? Да пожалуйста, выбирайте:
      Фыркающий хряк, Свиноподобный, Обгорелые беконы, Судейские надежды, Младший мазутный проект, Мини-пиг, Кабанчик, Пирожки в пилотке.. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +21001

      NewLife 14 минут назад

      Гладиаторы

      0
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      Рейтинг: +22728

      Cleaner 30 минут назад

      Как вариант нужно назвать команду - Рыло.)))

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      Рейтинг: +799

      Alemann > Cleaner 2 минуты назад

      Это название первой команды ;)

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