«Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды – публикуем самые заплюсованные варианты

Предлагалось уже: подсвинки. Ну пятачки и минипигз тоже сойдет ;)
Московский «Спартак» на этой неделе объявил о возрождении второй команды. Еe планируют заявить во Вторую лигу. Название вновь созданного коллектива, вроде бы, уже известно. Но в клубе решили поэкспериментировать и предложили своим болельщикам выбрать оригинальное имя для «Спартака-2». Голосовать предлагают на клубном сайте. При этом важно соблюсти одно условие – в названии должно присутствовать слово «Спартак». Результаты обещают опубликовать после 8 января. Ну а мы пока собрали варианты, которые накидали интернет-пользователи в комментариях:
dafaka13: Спартак-3. Как вам такой оригинальный ход?
Little Ru: Пятачки
Valik Slovo: Little Pig )
-DF-: Минипигс )
Андоррский почтальон: Красное и белое
Брэд Либил: Фунтики
Николай Бойко: Пищевик
waleri: Далеко и ходить не надо. По аналогии «Реал Мадрид Кастилья» – «Спартак Москва Сокольники».
Предлагайте свои варианты и вы :)
Фото: Edgar Breshchanov / global look press