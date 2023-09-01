6 тур Спартак – Ахмат

_Спартак в прошлом туре проиграл дома Зениту. У Ахмата новый тренер – Мирослав Ромащенко._

Ромащенко говорит что будет ставить контрпрессинг, с быстрым переходом в вертикальный футбол. Будет интересно какие эксперименты будут в этом матче, в прошлой игре с Зенитом было достаточно экспериментов. В воротах у Спартака Селихов. 4-3-3 играет Спартак, Ахмат 4-2-3-1. Ромащенко** _-_ **«спартач», работал в тренерском штабе Черчесова.Ромащенко говорит о том, что команда пока находится в не лучших физических кондициях.

В первые 15 минут матча команды резво начинают, в центре поля борьба вверху за мяч, Ахмат идeт вперeд и на самом деле они могли бы создать голевую ситуацию, если бы 21-ый номер гостей прочувствовал что нужно сыграть на третьего, а именно на 16-го номера, тот изначально всe правильно делал и был готов к такому манeвру, но не поняли немного друг друга и в итоге разыграли, но уже не в касание и там защита Спартака прочитала момент.

Ахмат встречает Спартак прессингом в центре поля, мелкий фол использует.

Спартак пытается перейти середину черет короткий-средний пас, но Ахмат их выжимает благодаря интенсивному прессингу и далее вытеснив – не отходит , а продолжает прессинговать выше.

Хороший стандарт удаeтся Спартаку и далее зарабатывает два угловых подряд ,один из них получается опасным.

Динамично действуют команды, прессинг Спартак в центре чуть менее активный, чем у Ахмата, но не менее эффективный.

Спартаку плохо удаeтся выход из обороны через короткий пас.

Ахмат быструю позиционную атаку проводит, в ней не столько техника чувствуется, сколько максимальная концентрация, очень хорошо получается, но креативности всe же не хватает.

Тем не менее до удара по воротам Ахмат дело доводит.

Спартак много теряет мяч на своей половине поля, в своей трети в том числе, где-то это происходит из-за пижонства, самоуверенности излишней возможно, вратарь ошибается в том числе.

В центре поля много игры, борьбы, фолов со стороны Ахмата.

Ахмат умеренно агрессивен.

Прессинг Спартака на чужой трети не эффективен.

Ахмат высоко встречает, но в прессинг командный не вступает.

Ахмат много фолит.

Вторые 15 минут первого тайма команды в центре поля борятся за инициативу, пытаются проходить центр поля через комбинации, коротко-средние передачи, но плохо получается.

Супер момент создаeт Ахмат на 18-ой минуте: у Спартака позиционная ошибка в центре поля, огромная зона для открывания и дальнейшего паса на фланг который делает возможным ситуацию двойного выбора с последующим пасом в АВЗ внутри штрафной, с угла штрафной выполняется подача и Рябчук не дорабатывает по Конате и тот наносит удар головой – мяч в штангу попадает, попади в створ – вратарь бы не вытащил.

В центре поля игра не то чтобы вязнет, но тяжело его проходить обеим командам.

Ахмат создаeт моменты комбинируя, но где-то не хватает индивидуального мастерства, а где-то скорости принятия решений, поправку на разницу в классе наверное можно сделать, но не существенна эта разница.

Тугой конечно выход из обороны у Спартака, ход их мыслей считывается игроками Ахмата, а Ахмат нормально выходит, прессинг Спартака плохо работает даже на маленьких участках поля.

Ахмат намного чаще доходит до финальной трети и создаeт больше.

Скорости в матче всe ещe хорошие.

И снова момент схожий с тем что был несколько минут назад: снова навес с фланга после паса из центра где была огромная открытая зона, Рябчук выпадает из игры как-то, опорная зона не надeжна.

У Спартака много игроков выпадает из игры, вообще ничего толкового не получается, чувствуется раздрай серьeзный, хотя ментально команда не выглядит отчаявшейся.

Спартак за первые 30 минут не сделал на чужой половине более 3-eх подряд точных передач, и то такая всаего лишь одна.

В последние 15 минут первого тайма Спартак катает на своей половине поля в попытках выйти из обороны.

Спартак в первые 5 минут всe никак не может перейти центр поля, не говоря уже о финальной трети.

Есть некоторое ощущение, что Спартак будто пытается вытянуть Ахмат на свою половину этими катаниями мяча в своей трети, но Ахмат прессингует не большим числом и потому затея эта не срабатывает (если она вообще имела место быть).

Уже какой раз, наверное третий раз в матче Ильин на финальной трети в центре получает мяч.

Ахмат продолжает использовать тактику мелкого фола, игра очень рваная на протяжении всего первого тайма.

Соболев постоянно допускает брак технический, прям не его день.

У Ахмата просто великолепная возможность была отдать пас в АВЗ внутри штрафной, но не видит эту возможность игрок находящийся в штрафной.

Команда у которой более креативные игроки в линии атаки – наказали бы Спартак в двух-трeх эпизодах первого тайма, например Оренбург, правда, выбрал бы ли такой состав и схему на матч Абаскаль в игре синтетической игре с Оренбургом – тот ещe вопрос.

Спартак в конце тайма получает возможность забивать после ошибки Ахмата в передаче на своей половине поля + удачном отскоке для Спартака в дальнейшем, но не удаeтся – ошибка Ахмата могла помочь Спартаку, но не реализовали возможность.

В концовке тайма Спартак на своей половине поля без мяча стал лучше действовать, в частности перехваты стали удаваться.

Спартак в центре поля в конце тайма стал выглядеть лучше.

Первые 15 минут второго тайма Спартак сразу же имеет голевой момент: на фланге во-первых классно разыграли стенку и даже можно сказать что в АВЗ и потом пас в центр и стенка на 3-го в АВЗ, реализовать не удалось, но это голевой момент безусловно.

Спартак взвинтил темп.

Ахмату уже не удаeтся выходить из обороны через коротко-средние передачи, Спартак выигрывает подборы, отскоки.

Ахмат пытается отвечать, но остроту создать не может.

Мало игры в центре стало.

Совсем другой Спартак во 2-ом тайме: куда больше давления, никаких длительных перепасовок .

Спартак конечно прессингует, но Ахмат из обороны всe-равно хорошо выходит и до чужой трети пусть не сразу, но добирается, не хотят они на своей половине засиживаться и активно атакуют.

Ахмат атакует, после серии передач теряет мяч, но потом отлично сработал контрпрессинг при попытке Спартака быстро выйти из обороны в атаку со своей трети поля и далее позиционная атака Ахмата продолжилась.

Отличный момент создаeт Ахмат внутри штрафной Спартака: это была стенка на третьего, а именно заброс-скидка головой и удар казалось бы, но игрок не смог обработать мяч и в итоге не воспользовался передачей в АВЗ, думаю это был бы гол.

Ильин уже какой раз в матче обыгрывает вверху Рябчука.

Судья прощает Спартак и не показывает вторую ЖК Умярову, думаю следует снизить оценку судье за этот эпизод на пару баллов, хотя, допуск борьбы в матче достаточно высок, потому в таком решении возможно есть логика.

Замена двойная у Спартака на 62-ой минуте: вместо Умярова выходит Литвинов и вместо Соболева выходит Игнатов.

Вторые 15 минут второго тайма команды совсем перестали друг друга активно встречать в центре поля, особенно это касается Ахмата.

Ахмат быстро пришeл в себя и достаточно много атакует флангами, особенно левым, угловые зарабатывает.

Ахмат хорошо играет, в атаку игроки подключаются, левый фланг максимально перегружают и навешивают оттуда.

Ахмат вновь начинает встречать на границе центральной и финальной трети поля, не даeт спокойно выходить со своей половины поля.

Ахмат на данном отрезке да и в матче в целом – очень цепок.

Постоянно меняется игра: то в центре поля, то без центра поля, при этом преимущества у кого-то нет, равно выглядят команды.

На 71-ой минуте замена у Ахмата: вместо Олейникова выходит Диванович.

Спартак не может выйти со своей половины поля т.к. Ахмат грамотно располагается и все ходы перекрывает. Мало остановок на этом отрезке матча.

На 76-ой минуте двойная замена у Спартака: вместо Бонгонги выходит Зиньковский и вместо Мартинса выходит Медина.

В последние 15 минут матча Спартак идeт вперeд и один момент хороший имеет, но игрок поторопился с решением и вообще не опасно вышло.

Ахмат катает мяч на чужой половине поля, ошибаются после длинной серии передач и Спартак убегает в быстрые атаки, это не единожды случалось на данном отрезке матча.

На 81-ой минуте у Ахмата замена: вместо Тимофеева выходит Камилов.

Позиционный прессинг оказывает Ахмат при попытках Спартака перейти в финальную треть.

Стоит отметить, что интенсивность к 85-ой минуте хорошая.

Спартак атакует, Ахмат на 86-ой минуте время начинает затягивать.

Ахмат хороший момент создаeт и мог забивать, если бы Конате лучше сориентировался, не хватило ему координации.

Получает ЖК Шелия за затяжку времени.

Спартак в концовке навал организовывает и наод сказать что опасность им удаeтся создать.

Ахмат убегает в быструю контратаку где оказывается в ситуации 4 в 3 и эта атака реально могла быть голевой, но спасает вратарь Спартака команду.

Концовка крутая, туда-сюда атаки и за последние 6 минут матча моментов больше чем за весь матч.

Спартак позволяет себе пижонить.

В целом по матчу: эксперименты Спартака, Ахмат был хорош, структура была стабильной.

Спартак впервые играет на НОЛЬ в чемпионате.

Гилермо Абаскаль:

...Но мы понимали что игра будет тяжeлой, мы подходили к этому матчу после двух поражений, естественно это влияло на нашу уверенность. Соперник же напротив: у них новый тренер, была крупная победа и поэтому они были воодушевлены, много энергии , поэтому мы понимали что будщет не просто в первом тайме. Тем не менее во втором тайме команда показывала хороший футбол: мы атаковали, использовали пространство, были близки к тому чтобы открыть счeт, но к сожалению сделать этиого не получилось. Нам нужно продолжать, что я, и в первом тайме моменты, первые минуты были не плохие)) Мы должны будем отталкиваться именно от этого – от той уверенности которая была во 2-ом тайме , чтобы работать вперeд. Что я не могу понять, что после 23 фолов со стороны соперника мы видим только одну ЖК: мы хотим играть, мы только начинаем разыгрывать – фол, мы начинаем разыгрывать – снова фол и т.д. Поэтому здесь нужно отдать должное сопернику , потому что я и до матча говорил – это опытная команда которая понимает что нужно делать на поле. Сегодня это ничья, но я думаю мы заслуживали большего.



Мирослав Ромащенко: