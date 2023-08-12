Лучший старт «Урала» в РПЛ. Гончаренко второй раз рушит чемпионские амбиции «Спартака».

После трeх побед на старте «Спартак» ждал выезд в Екатеринбург. Гончаренко уже несколько раз показывал, что умеет хорошо готовиться к матчам против Абаскаля и это можно было назвать первым серьeзным испытанием для «Спартака» в новом сезоне.

Гончаренко изменил схему команды. Это было похоже на привычные 5-3-2, но в этот раз «Урал» оборонялся по-другому. Без мяча команда выстраивалась в 4-4-2: Кулаков поднимался выше на правом фланге, Юшин опускался налево, а Егорычев выдвигался в пару к Каштанову.

Против такой структуры у «Спартака» с первых же минут стали возникать проблемы с выходом из обороны. Хозяева разбирали игроков персонально и уже на 4 минуте могли наказывать за ошибку Литвинова.





Позже для помощи в билдапе Мартинс начал опускаться на одну линию с Джикия и Литвиновым, создавая тройку. Несколько раз это помогло, но потом за Кристофером стал подниматься Аюпов. Тройку в первой линии во время розыгрышей стал образовывать Свинов.





Такую картину мы видели в первом тайме постоянно. «Спартак» не знал, как разыгрывать мяч. При такой расстановке «Урала» гости должны были больше задействовать правый фланг. Там Денисова закрывал Юшин, но такой плотной опеки, как слева, не было. В середине по Зобнину играл Мишкич и Медина оставался один. Хесус располагался правее, поэтому Юшин часто разрывался между двумя вариантами.

Вот Медина делает движение в центр и уводит Юшина.





Свинов сразу находит передачей свободного Денисова.





Такой свободой Медины в центре «Спартак» должен был пользоваться как можно чаще, но подобных ситуаций было не так много. В основном команда пыталась выходить на чужую половину через длинные передачи. Главным адресатом впереди был Соболев, а Медина и Промес открывались под скидку. Тут тоже можно было воспользоваться тем, что Медина оставался без персональной опеки, но получалось далеко не всегда. Во второй половине первого тайма гости стали чаще пользоваться большинством на правом фланге, но в атаке не было никаких интересных идей. Когда приходилось обороняться на своей половине поля «Урал», Кулаков опускался ниже и становился 5ым защитником. Проникания гостей в чужую треть развивались чаще через правый фланг и заканчивались только навесами на Соболева. Александр старался смещаться левее, чтобы бороться против Бевеева, который становился правым центральным защитником. Очевидно, из тройки Итало (191 см) – Бегич (197 см) – Бевеев (182 см) Мингиян был самым слабым по игре на втором этаже. Соболев несколько раз продавливал защитника и в первом тайме нанeс 3 удара почти из одной точки (все головой) суммарно на 0,39 xG. Неплохо, но не в случае, когда это единственная угроза чужим воротам. Разнообразия впереди явно не хватало.

Во втором тайме указаний от Абаскаля по развитию атак через правый фланг стало больше. Интенсивности прессинга «Уралу» уже не хватало и защитникам «Спартака» удавалось быстрее разворачивать атаки. Гостям удалось воспользоваться отсутствием плотной опеки справа и перед голом Промес делал подачу почти без давления, а Бонгонда и Рябчук перегрузили зону, в которой находился Бевеев.





К слову, почти такой же гол «Спартак» уже забил «Уралу» однажды. Тогда Тавареш выполнял подачу на Промеса, но всe же в последней линии было численное преимущество, а сейчас защитники не разобрались (Итало остался без игрока).





После того как «Спартаку» становилось всe легче продвигать мяч в первой стадии, Гончаренко начал освежать атакующую линию. К 70 минуте впереди вместо Каштанова и Егорычева уже были Шеттине и Ишков, а слева Юшина поменял Дмитриев. Стоит отметить, что Юшин свой отрезок провeл отлично. Во втором тайме «Спартак» всe больше стал раскрываться, между линиями было много пространства и полузащитник «Урала» чувствовал себя очень комфортно в такой игре. Александр часто смещается с мячом в центр на скорости. Обычно ищет момент для удара, но в этом матче было ещe и много хороших решений с последующей передачей. Главный хайлайт – пас на выход один на один Каштанову в первом тайме.





70 минут Юшину хватило, чтобы стать лучшим по продвижению мяча на дриблинге и ключевым передачам. Пожалуй, это был лучший матч Александра за «Урал».





Во втором тайме «Спартак» раскрывал игру в обе стороны, но при этом у своих ворот допускал больше моментов. Замены Абаскаля были направлены на усиление давления на правом фланге. Вместо Денисова вышел Хлусевич, который более активен впереди, свежий Зиньковский сменил Бонгонда, а Умяров занял позицию Мартинса и стал нижним опорником, участвующим в розыгрышах. Наиль лучше действует на мяче и непонятно, почему он не вышел раньше. Мартинс отправился выше на место Зобнина, который был заменeн. Тоже логично – ещe один игрок, который будет нагружать штрафную при подачах. Стандартный ход Абаскаля, когда нужно дожимать в концовке. Забить второй гол удалось, но игра в обороне была просто ужасной.

Момент с штангой Шетинне: сначала отсутствие страховки в опорной зоне во время аута. Егорычев обыгрывает Умярова и отдаeт в свободную зону на Шеттине. Мартинс находится далеко от эпизода.





Кристофер всe же покрыл пространство и оказался рядом с Шеттине.





Но после этого решил, что бежать дальше за бразильцем не нужно.





Отдельной темой была оборона на стандартах. Раз за разом на границе штрафной футболисты «Урала» оказывались в одиночестве.

Вот момент, когда Кулаков готовил подачу после углового и Мишкич остаeтся один.





Гол Егорычева после штрафного – аналогичная ситуация.





Буквально в предыдущем матче «Спартак» получил точно такой же гол от «Рубина», когда бросили Иву. И сейчас те же ошибки. Но сегодня «Урал» наказал ещe и с игры. Первый гол в самом конце тайма и снова полное одиночество Мишкича ещe в момент передачи Каштанова.





Конечно же, самым ярким моментом стало непонимание Литвинова и Свинова и победный гол Бикфалви. Невероятная концовка и абсолютно заслуженная победа «Урала». Полгода назад «Урал» приезжал в Москву и открывал начало весенней части сезона матчем со «Спартаком». Тогда Гончаренко тоже классно подготовился к матчу и отобрал очки (2:2). Тот матч обрушил надежды на золото и стал началом провальной весны Абаскаля. Сейчас всего лишь 4 тур, но первый же достойный соперник создал «Спартаку» кучу проблем. Многие прогнозировали успешный сезон, но всe же о шансах на чемпионство говорить пока очень рано.

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Вся статистика предоставлена каналом «Футбол в цифрах».