50 странных трансферов в истории футбола: есть с участием «Спартака», «Зенита» и других клубов РПЛ

Эти переходы вызывают много вопросов.

В соцсетях есть аккаунт transfersthathappened, он собирает самые странные трансферы, случившиеся в футболе. Называем 50 последних переходов из его публикаций. Жирными выделяем трансферы топовых игроков, либо те, которые были с участием российских клубов.

1. Найджел Рео-Кокер: «Монреаль Импакт» – «Старт» (Норвегия).

2. Эммануэль Адебайор: «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас».

3. Яя Туре: «Беверен» – «Металлург».

4. Томас Гравесен: «Эвертон» – «Реал».

5. Виктор Осимхен: «Вольфсбург» – «Шарлеруа».

6. Майкл Эссьен: «Панатинаикос» – «Персиб Бандунг» (Индонезия).

7. Джон Оби Микел: «Тяньцзинь Теда» – «Мидлсбро».

8. Эммануэль Фримпонг: «Барнсли» – «Уфа».

9. Эрик Джемба-Джемба: «Партизан» – «Сент Миррен».

10. Виктор Вальдес: «Манчестер Юнайтед» – «Стандард», аренда.

11. Пак Чу Ен: «Монако» – «Арсенал».

12. Георгиос Самарас: «Вест Бромвич» – «Райо Оклахома Сити».

13. Рикарду Куарежма: «Спортинг» – «Барселона».

14. Дани Карвахаль: «Реал» – «Байер».

15. Стив Сидвелл: «Рединг» – «Челси».

16. Джек Уилшир: «Борнмут» – «Орхус» (Дания).

17. Джо Коул: «Ливерпуль» – «Лилль», аренда.

18. Клаудио Маркизио: «Ювентус» – «Зенит».

19. Дэвид Джеймс: «Борнмут» – «Вестманнаэйяер» (Исландия).

20. Майкл Оуэн: «Манчестер Юнайтед» – «Сток Сити».

21. Кейсуке Хонда: «Милан» – «Пачука».

22. Лоик Реми: «Марсель» – «КПР».

23. Иван Тони: «Нортгемптон» – «Ньюкасл».

24. Жуниньо Паулиста: «Мидлсбро» – «Селтик».

25. Стив Манданда: «Марсель» – «Кристал Пэлас».

26. Сандро Рамирес: «Малага» – «Эвертон».

27. Аруна Коне: «Леванте» – «Уиган».

28. Хосе Хурадо: «Спартак» – «Уотфорд».

29. Джей-Джей Окоча: «Катар СК» – «Халл Сити».

30. Клаудио Каниджа: «Аталанта» – «Данди».

31. Янн М’Вила: «Рубин» – «Сандерленд», аренда.

32. Луи Саа: «Метц» – «Ньюкасл», аренда.

33. Венсан Компани: «Андерлехт» – «Гамбург».

34. Уэсли Снейдер: «Галатасарай» – «Ницца».

35. Мауро Зарате: «Велес» – «Вест Хэм».

36. Чиро Иммобиле: «Торино» – «Боруссия» Д.

37. Торган Азар: «Ланс» – «Челси».

38. Лусиано Нарсинг: «ПСВ» – «Суонси».

39. Кристиан Поульсен: «Ювентус» – «Ливерпуль».

40. Кафу: «Сау-Паулу» – «Сарагоса».

41. Олоф Мельберг: «Астон Вилла» – «Ювентус».

42. Руди Гестеде: «Блэкберн» – «Астон Вилла».

43. Микель Сан-Хосе: «Атлетик» – «Бирмингем».

44. Ли Катермол: «Сандерленд» – «Венло».

45. Маурисио Почеттино: «Эспаньол» – «ПСЖ».

46. Джибриль Сиссе: прервал завершение карьеры и подписал контракт с «Панатинаикосом» из Чикаго.

47. Коутиньо: «Интер» – «Эспаньол», аренда.

48. Питер Одемвингие: «Ротерхэм» – «Мадура Юнайтед» (Индонезия).

49. Джоуи Бартон: «Бернли» – «Рейнджерс».

50. Фернандо Торрес: «Челси» – «Милан».

Фото: imago sportfotodientist, ZUMAPRESS, Russian Look, imago-images.de/Global Look Press