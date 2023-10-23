50 странных трансферов в истории футбола: есть с участием «Спартака», «Зенита» и других клубов РПЛ

В соцсетях есть аккаунт transfersthathappened, он собирает самые странные трансферы, случившиеся в футболе. Называем 50 последних переходов из его публикаций. Жирными выделяем трансферы топовых игроков, либо те, которые были с участием российских клубов.
1. Найджел Рео-Кокер: «Монреаль Импакт» – «Старт» (Норвегия).
2. Эммануэль Адебайор: «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас».
3. Яя Туре: «Беверен» – «Металлург».
4. Томас Гравесен: «Эвертон» – «Реал».
5. Виктор Осимхен: «Вольфсбург» – «Шарлеруа».
6. Майкл Эссьен: «Панатинаикос» – «Персиб Бандунг» (Индонезия).
7. Джон Оби Микел: «Тяньцзинь Теда» – «Мидлсбро».
8. Эммануэль Фримпонг: «Барнсли» – «Уфа».
9. Эрик Джемба-Джемба: «Партизан» – «Сент Миррен».
10. Виктор Вальдес: «Манчестер Юнайтед» – «Стандард», аренда.
11. Пак Чу Ен: «Монако» – «Арсенал».
12. Георгиос Самарас: «Вест Бромвич» – «Райо Оклахома Сити».
13. Рикарду Куарежма: «Спортинг» – «Барселона».
14. Дани Карвахаль: «Реал» – «Байер».
15. Стив Сидвелл: «Рединг» – «Челси».
16. Джек Уилшир: «Борнмут» – «Орхус» (Дания).
17. Джо Коул: «Ливерпуль» – «Лилль», аренда.
18. Клаудио Маркизио: «Ювентус» – «Зенит».
19. Дэвид Джеймс: «Борнмут» – «Вестманнаэйяер» (Исландия).
20. Майкл Оуэн: «Манчестер Юнайтед» – «Сток Сити».
21. Кейсуке Хонда: «Милан» – «Пачука».
22. Лоик Реми: «Марсель» – «КПР».
23. Иван Тони: «Нортгемптон» – «Ньюкасл».
24. Жуниньо Паулиста: «Мидлсбро» – «Селтик».
25. Стив Манданда: «Марсель» – «Кристал Пэлас».
26. Сандро Рамирес: «Малага» – «Эвертон».
27. Аруна Коне: «Леванте» – «Уиган».
28. Хосе Хурадо: «Спартак» – «Уотфорд».
29. Джей-Джей Окоча: «Катар СК» – «Халл Сити».
30. Клаудио Каниджа: «Аталанта» – «Данди».
31. Янн М’Вила: «Рубин» – «Сандерленд», аренда.
32. Луи Саа: «Метц» – «Ньюкасл», аренда.
33. Венсан Компани: «Андерлехт» – «Гамбург».
34. Уэсли Снейдер: «Галатасарай» – «Ницца».
35. Мауро Зарате: «Велес» – «Вест Хэм».
36. Чиро Иммобиле: «Торино» – «Боруссия» Д.
37. Торган Азар: «Ланс» – «Челси».
38. Лусиано Нарсинг: «ПСВ» – «Суонси».
39. Кристиан Поульсен: «Ювентус» – «Ливерпуль».
40. Кафу: «Сау-Паулу» – «Сарагоса».
41. Олоф Мельберг: «Астон Вилла» – «Ювентус».
42. Руди Гестеде: «Блэкберн» – «Астон Вилла».
43. Микель Сан-Хосе: «Атлетик» – «Бирмингем».
44. Ли Катермол: «Сандерленд» – «Венло».
45. Маурисио Почеттино: «Эспаньол» – «ПСЖ».
46. Джибриль Сиссе: прервал завершение карьеры и подписал контракт с «Панатинаикосом» из Чикаго.
47. Коутиньо: «Интер» – «Эспаньол», аренда.
48. Питер Одемвингие: «Ротерхэм» – «Мадура Юнайтед» (Индонезия).
49. Джоуи Бартон: «Бернли» – «Рейнджерс».
50. Фернандо Торрес: «Челси» – «Милан».
Фото: imago sportfotodientist, ZUMAPRESS, Russian Look, imago-images.de/Global Look Press