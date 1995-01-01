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    • 50 странных трансферов в истории футбола: есть с участием «Спартака», «Зенита» и других клубов РПЛ
    Бомбалейла Все блоги -

    50 странных трансферов в истории футбола: есть с участием «Спартака», «Зенита» и других клубов РПЛ

    23 октября, 10:26
    Эти переходы вызывают много вопросов.

    В соцсетях есть аккаунт transfersthathappened, он собирает самые странные трансферы, случившиеся в футболе. Называем 50 последних переходов из его публикаций. Жирными выделяем трансферы топовых игроков, либо те, которые были с участием российских клубов.

    1. Найджел Рео-Кокер: «Монреаль Импакт» – «Старт» (Норвегия).

    2. Эммануэль Адебайор: «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас».

    3. Яя Туре: «Беверен» – «Металлург».

    4. Томас Гравесен: «Эвертон» – «Реал».

    5. Виктор Осимхен: «Вольфсбург» – «Шарлеруа».

    6. Майкл Эссьен: «Панатинаикос» – «Персиб Бандунг» (Индонезия).

    7. Джон Оби Микел: «Тяньцзинь Теда» – «Мидлсбро».

    8. Эммануэль Фримпонг: «Барнсли» – «Уфа».

    9. Эрик Джемба-Джемба: «Партизан» – «Сент Миррен».

    10. Виктор Вальдес: «Манчестер Юнайтед» – «Стандард», аренда.

    11. Пак Чу Ен: «Монако» – «Арсенал».

    12. Георгиос Самарас: «Вест Бромвич» – «Райо Оклахома Сити».

    13. Рикарду Куарежма: «Спортинг» – «Барселона».

    14. Дани Карвахаль: «Реал» – «Байер».

    15. Стив Сидвелл: «Рединг» – «Челси».

    16. Джек Уилшир: «Борнмут» – «Орхус» (Дания).

    17. Джо Коул: «Ливерпуль» – «Лилль», аренда.

    18. Клаудио Маркизио: «Ювентус» – «Зенит».

    19. Дэвид Джеймс: «Борнмут» – «Вестманнаэйяер» (Исландия).

    20. Майкл Оуэн: «Манчестер Юнайтед» – «Сток Сити».

    21. Кейсуке Хонда: «Милан» – «Пачука».

    22. Лоик Реми: «Марсель» – «КПР».

    23. Иван Тони: «Нортгемптон» – «Ньюкасл».

    24. Жуниньо Паулиста: «Мидлсбро» – «Селтик».

    25. Стив Манданда: «Марсель» – «Кристал Пэлас».

    26. Сандро Рамирес: «Малага» – «Эвертон».

    27. Аруна Коне: «Леванте» – «Уиган».

    28. Хосе Хурадо: «Спартак» – «Уотфорд».

    29. Джей-Джей Окоча: «Катар СК» – «Халл Сити».

    30. Клаудио Каниджа: «Аталанта» – «Данди».

    31. Янн М’Вила: «Рубин» – «Сандерленд», аренда.

    32. Луи Саа: «Метц» – «Ньюкасл», аренда.

    33. Венсан Компани: «Андерлехт» – «Гамбург».

    34. Уэсли Снейдер: «Галатасарай» – «Ницца».

    35. Мауро Зарате: «Велес» – «Вест Хэм».

    36. Чиро Иммобиле: «Торино» – «Боруссия» Д.

    37. Торган Азар: «Ланс» – «Челси».

    38. Лусиано Нарсинг: «ПСВ» – «Суонси».

    39. Кристиан Поульсен: «Ювентус» – «Ливерпуль».

    40. Кафу: «Сау-Паулу» – «Сарагоса».

    41. Олоф Мельберг: «Астон Вилла» – «Ювентус».

    42. Руди Гестеде: «Блэкберн» – «Астон Вилла».

    43. Микель Сан-Хосе: «Атлетик» – «Бирмингем».

    44. Ли Катермол: «Сандерленд» – «Венло».

    45. Маурисио Почеттино: «Эспаньол» – «ПСЖ».

    46. Джибриль Сиссе: прервал завершение карьеры и подписал контракт с «Панатинаикосом» из Чикаго.

    47. Коутиньо: «Интер» – «Эспаньол», аренда.

    48. Питер Одемвингие: «Ротерхэм» – «Мадура Юнайтед» (Индонезия).

    49. Джоуи Бартон: «Бернли» – «Рейнджерс».

    50. Фернандо Торрес: «Челси» – «Милан».

    Фото: imago sportfotodientist, ZUMAPRESS, Russian Look, imago-images.de/Global Look Press

    Рейтинг: 2.4 Голосов: 11
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +12592

      BRO_football 23 октября, 15:16

      Знать бы ещё в чём странность. В сумме трансфера? В том что футболист высокого уровня переходит в слабый чемпионат и наоборот?
      Вот самый странный трансфер из РПЛ который я помню, это переход Сутормина из Рубина в Зенит. Как позже выяснили журналисты, сумма сделки была смехотворная - 50 тысяч рублей. А всего лишь за неделю до этого, Сутормин перешёл из Оренбурга в Рубин за те же 50 тысяч рублей. Вот это действительно странно!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +3561

      alefreddy > BRO_football 23 октября, 16:26

      однако не попал в этот список

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20339

      ilichkadr 23 октября, 12:59

      Ну, и в чём заключается странность трансферов!?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +678

      gunstilzit 23 октября, 12:07

      Что то ржу!
      Бабахнули список трансферов ,и чего?

      3
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      Рейтинг: +4042

      acor94 23 октября, 10:35

      А расписывать каждый трансфер я буду? Где объяснения странностей? Половина из них выглядит обычной историей.

      5
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