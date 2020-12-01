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05.06.2017 16:40Сегодня сборная России проведет товарищеский матч с Венгрией. Там больше нет вратаря в штанах, но есть 16-летний парень, обыгравший нашу команду юношей, свой венгерский Скоулз, а также форвард, который угощает выпивкой фанатов.3
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14.04.2017 21:00Дзюба назвал фанатов «Спартака» сектантами. УЕФА опасается теракта на финале ЛЧ. Дайджест событий дняЦСКА нужен форвард из чемпионата Австрии. «Барселона» может позвать тренера из «Зальцбурга». Подрались дублеры «Амкара» и «Уфы». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.14
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