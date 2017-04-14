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    Дзюба назвал фанатов «Спартака» сектантами. УЕФА опасается теракта на финале ЛЧ. Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    14.04.2017 21:00
    ЦСКА нужен форвард из чемпионата Австрии. «Барселона» может позвать тренера из «Зальцбурга». Подрались дублеры «Амкара» и «Уфы». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Дзюба нагнетает атмосферу перед матчем «Спартак» – «Зенит»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что среди фанатов «Спартака» затесались сектанты, но упомянул и адекватных фанатов. Ну, и судейство тоже обсудил. «Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски, – считает Дзюба. – Но если откровенно, такого судейства давно у «Спартака» не было. Плюс, конечно же, игра – Каррера сделал очень хороший коллектив».

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    РФС ведет переговоры с пятью топовыми сборными

    Сборной России требуется провести товарищеские матчи с серьезными соперниками перед ЧМ-2018, поэтому РФС обговаривает возможность встреч с сильнейшими командами Европы и Южной Америки. «Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договоренность, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберется на чемпионат мира», – сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Напомним, что 5 июня сборная России сыграет в Будапеште с Венгрией, а 9 июня в Москве с Чили.

    Снова драка – теперь в матче молодежных команд

    Агрессия в апреле не утихает – на днях мы сообщали об избиении футболиста в матче с клубом из Грозного, а теперь драку устроили игроки молодежных команд «Амкара» и «Уфы». Матч закончился вничью 2:2, а в концовке встречи Хаваж Аушев и Александр Филин затеяли драку к которой позже присоединились все остальные представители клубов. В итоге, оба футболиста получили по красной карточке.

    Чуковский призывает не обвинять «Матч ТВ» в отсутствии трансляции матча Лиги чемпионов

    Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский считает, что работники «Матч ТВ» не виноваты в том, что телеканал не показывал в прямом эфире первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (1:2). Напомним, трансляция поединка началась лишь с 78-й минуты из-за финала Кубка Гагарина, который затянулся до середины второго овертайма.

    «Если вы показываете зрителям одно событие, вы должны довести его до конца. Обвинять работников «Матч ТВ» в том, что они сделали – не совсем корректно. Наш болельщик привык смотреть одновременно и футбол, и хоккей, и все это бесплатно. Поэтому в нынешних реалиях эту проблему решить практически невозможно», – сказал Чуковский.

    «Барселону» может возглавить тренер из «Зальцбурга»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет клуб по окончании сезона, а на смену ему составлен целый список кандидатов, среди которых значится Эрнесто Вальверде из «Атлетика». Кроме того, сегодня СМИ сообщили еще об одной фигуре – это главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия, который ранее провел в составе сине-гранатовых 69 матчей. Кроме того, в 2010-2012 годах он возглавлял молодежную команду «Барселоны». Позже Гарсия тренировал «Маккаби» (Тель-Авив), а также английские «Брайтон» и «Уотфорд».

    УЕФА ждет атак дронов во время финала ЛЧ

    Руководство УЕФА обратилось к властям Уэльса с просьбой закрыть крышу стадиона в Кардиффе во время финала Лиги чемпионов-2016/17. По мнению организации, арена может подвергнуться атаке беспилотных аппаратов – дронов. Финальный матч состоится 3 июня. На него уже делегировано 15 тысяч офицеров, в том числе, вооруженные полицейские.

    «Интер» выделяет 70 миллионов на Мбаппе

    Миланский «Интер» готов приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе в пару к Мауро Икарди. Сообщается, что клубы уже вступили в стадию переговоров, во время которых итальянцы высказали желание заплатить за француза 70 миллионов евро. Кроме «Интера» интерес к Мбаппе проявляют также «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Мбаппе провел 34 матча, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

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    ЦСКА присмотрел форварда из австрийского чемпионата

    Действующий чемпион России рассматривает возможность покупки нападающего венской «Аустрии» Оларенваю Кайоде. Представители ЦСКА просматривали футболиста в его дебютном матче за сборную Нигерии против Сенегала, который закончился со счетом 1:1. Что касается нынешнего сезона Кайоде, то он забил 10 голов в 26 матчах чемпионата Австрии, а также отличился пять раз в Лиге Европы.

    Самые бесполезные игроки российского футбола

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ| laola1.at
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 15 апреля 2017, 17:25

      да кому этот Дзюба интересин.тоже мне звезда нарисовалась.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 15 апреля 2017, 14:01

      Дзюба интелектом не блистал ни когда,вспомнить его мат в молодежке,прозвучавший на всю страну.

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      Рейтинг: +2564

      атеист 15 апреля 2017, 10:50

      ...Вот такая, она, Дзюба....

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      Рейтинг: +2229

      river31 > атеист 15 апреля 2017, 12:49

      Вумная, як утка....

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      Рейтинг: +423

      Drapik 14 апреля 2017, 21:29

      Я знаю только одного Чуковского - Корнелия. А этот Дмитрий, видимо, обычный вор и говнюк 90-х, у которого, случайно, оказалась достойная фамилия. Бедный Корнелий Иванович...

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      Рейтинг: +2564

      атеист > Drapik 15 апреля 2017, 10:47

      Ты его плохо знаешь, он на самом деле - Никола́й Васильевич Корнейчуко́в...)))))).

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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 14 апреля 2017, 21:21

      сегодня, в пятницу страстную,
      все ожидают воскресенье:
      КБ мечтают вновь о мести,
      бомжи - победных трёх очков,
      грезят о нулях на табло кони –
      им бы завтра одолеть ростов,
      и только верующие скромно
      всего лишь - чуда воскресенья, -
      у всех на это право есть.

      2
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall > ferrum 14 апреля 2017, 23:00

      ну, извините, хокку - трёхстишие, а у меня получилось в 3 раза длиннее)

      0
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall > ferrum 14 апреля 2017, 23:12

      ну, если так, то планировался белый, а получилось чуть в рифму)

      0
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 14 апреля 2017, 21:20

      а что имел ввиду под секстанством "спесиалист"?

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > 19asmodey54 15 апреля 2017, 01:50

      Да ничего не имел, слово просто понравилось, заковыристое такое, вот и ввернул в оборот, не имея понятия что это означает

      3
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 14 апреля 2017, 21:18

      иудушка зюба уходил не за трофеями, а за длинным рублем.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 апреля 2017, 21:12

      Гагарин долетался-а Дзюба скоро до .................................Уходил в Зенит за трофеями,вот я посмеюсь в конце сезона.

      3
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      Рейтинг: +423

      Drapik > Диктор 14 апреля 2017, 21:21

      Дзюба до сих пор молодой и дурной. Но в Зените он, объективно, заиграл лучше, чем в Спартаке.

      -1
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