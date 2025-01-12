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    Российский футболист рассказал о русофобии в Эстонии

    Форвард Евгений Кабаев, выступавший за эстонские клубы, вспомнил, как к нему относились в Эстонии.

    «Сталкивался ли с русофобией? Было такое. Полицейские эстонские всегда недолюбливали русских, я это на себе ощущал. Постоянно на границе стоишь часами, чтобы ее проехать: они видят русские номера, постоянно докапываются, обыскивают машину.

    А эстонцы – пожалуйста, на зеленый свет. Это замечалось у них. В бытовом плане вообще проблем не было», – поделился Кабаев на ютуб-канале «СБГ Шоу».

    • В 2019 году Кабаева выдворили из Эстонии за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.
    • 36-летний игрок сейчас в Медиалиге.
    • Больше всего матчей в карьере Евгений провел за эстонский «Силламяэ» (175 игр, 101 гол, 18 ассистов).

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (3)
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    VVM1964
    1736676305
    "В 2019 году Кабаева выдворили из Эстонии за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД" - за что же ему любить эстонских полицейских ? )))...
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    Иван Петров 1986
    1736680758
    Эти эстонские полицаи сволочи бабок не берут. У нас с этим по проще будет.
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