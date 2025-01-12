Российский футболист рассказал о русофобии в Эстонии

Форвард Евгений Кабаев, выступавший за эстонские клубы, вспомнил, как к нему относились в Эстонии.

«Сталкивался ли с русофобией? Было такое. Полицейские эстонские всегда недолюбливали русских, я это на себе ощущал. Постоянно на границе стоишь часами, чтобы ее проехать: они видят русские номера, постоянно докапываются, обыскивают машину.

А эстонцы – пожалуйста, на зеленый свет. Это замечалось у них. В бытовом плане вообще проблем не было», – поделился Кабаев на ютуб-канале «СБГ Шоу».