Российский футболист рассказал о русофобии в Эстонии

Форвард Евгений Кабаев, выступавший за эстонские клубы, вспомнил, как к нему относились в Эстонии.
«Сталкивался ли с русофобией? Было такое. Полицейские эстонские всегда недолюбливали русских, я это на себе ощущал. Постоянно на границе стоишь часами, чтобы ее проехать: они видят русские номера, постоянно докапываются, обыскивают машину.
А эстонцы – пожалуйста, на зеленый свет. Это замечалось у них. В бытовом плане вообще проблем не было», – поделился Кабаев на ютуб-канале «СБГ Шоу».
- В 2019 году Кабаева выдворили из Эстонии за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.
- 36-летний игрок сейчас в Медиалиге.
- Больше всего матчей в карьере Евгений провел за эстонский «Силламяэ» (175 игр, 101 гол, 18 ассистов).