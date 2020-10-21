Русские клубы в Лиге чемпионов – печаль. Миранчук – радость

Когда десять минут дебюта перекрывают три матча.

Каждый матч русского клуба в Лиге чемпионов: трудности, разочарования, максимум ничья

Лига чемпионов стартовала. В этом сезоне там играют сразу три клуба из России. Три матча с равными соперниками не принесли им ни одной победы. Только в одном из них команда из России хотя бы вела в счете.

Общий итог – боль:

«Зенит» проиграл матч команде, у которой не было первого вратаря, трех центральных защитников и главного форварда. В воротах у «Брюгге» вообще вышел Итан Хорват – человек, который даже в прошлом сезоне сыграл только два матча. Победный гол за «Брюгге» уже в добавленное время забил 19-летний де Кетеларе, а тренер назвал победу главным достижением в карьере.

Другие соперники по группе: «Боруссия» Д и «Лацио».

«Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов матчем с «Ренном» – еще одним дебютантом турнира. Вышел на игру с шестью крайними защитниками, потому что травмированы или болеют почти все игроки атаки. Не приехал и тренер Мусаев – у него ангина. Лучшим игроком матча стал вратарь Сафонов. После матча партнеры переживали за его плечо, а во время игры травмировался еще и Петров. Дальше с составом будут новые сложности.

Другие соперники по группе: «Челси» и «Севилья».

«Локомотив» стартовал матчем с «Зальцбургом». Эдер впервые в карьере забил в Лиге чемпионов, а вышедший на замену Лисакович спас ничью. Все впечатление «Локомотив» и «Зальцбург» испортили еще до старта игры, когда фактически поругались в твиттере. Сначала «Зальцбург» назвал «Локомотив» пассажиром Лиги чемпионов в материале о сопернике. «Локо» ответил тем же – сделал акцент на плохом.

Другие соперники по группе: «Бавария» и «Атлетико».

Дебют Миранчука – десять минут счастья

Дебют Алексея Миранчука в «Аталанте» перекрывает всю грусть от выступления русских клубов в этой Лиги чемпионов. Его команда разгромила «Мидтьюлланд» в дождь на гостевом стадионе. Миранчук вышел только на 80-й минуте, но уже на 88-й забил первый гол за новый клуб. «Аталанта» выиграла со счетом 4:0, а Миранчук идеально отметил первый выход на поле в новой команде.

После матча главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини делился впечатлениями от выхода Миранчука: «Миранчук отсутствовал месяц, он еще не прошел с нами полную подготовку. Сегодня он забил прекрасный гол. Хорошо, когда сразу забиваешь первый мяч. Мы также отлично выглядели в защите – хочу это подчеркнуть».

Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в летнее трансферное окно. Лечил травму, пропустил старт сезона в Италии, а в заявку на матч впервые попал только в день 25-летия. Тогда «Аталанта» проиграла «Наполи» (1:4) в Серии А, но Миранчук отсмотрел на скамейке всю игру. Теперь же попал под хорошее настроение у всех. И улучшил его сам: