10 самых богатых владельцев футбольных клубов

В списке – два россиянина.

Агентство Bloomberg опубликовало свежий рейтинг из 500 главных миллиардеров планеты. Ниже − десять верхних представителей из тех, кто владеет акциями каких-либо футбольных клубов.

Амансио Ортега

Место в рейтинге: 5

Состояние: $74,9 млрд

Клуб: «Депортиво»

Создатель и бывший президент испанской компании Inditex. Это один самых крупных холдингов по продаже одежды в мире. Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear и др. входят в это брендовое объединение, так что по факту все мы с вами делали небольшой вклад в развитие «Депортиво».

При этом сам Ортега избегает каких-либо громких комментариев по этому поводу. Для него футбольный клуб – своего рода вид благотворительности (чем он активно занимается). В том числе потому, что он самый известный житель Ла-Коруньи.

Хуэй Ка Янь

Место в рейтинге: 21

Состояние: $39,3 млрд

Клуб: «Гуанчжоу Эвергранд»

Янь – один из главных азиатских инвесторов прямо сейчас. Если вы спросите его, куда вложить лишний миллиард, то он вам ответит молниеносно – недвижимость и строительство. Собственно, олигарх сделал себе состояние именно на том, что смог максимально детально изучить данный рынок.

При этом на Родине Яня любят и за его простоту. Так, в начале XXI века, уже считаясь богатейшим человеком, он преподавал менеджмент в родном городе Ухань для обычных студентов.

Франсуа Пино

Место в рейтинге: 31

Состояние: $26,6 млрд

Клуб: «Ренн»

Случай Пино похож на историю Ортеги – человек также на правах почетного жителя своего родного города спонсирует местную команду с конца прошлого века. Не сказать, что клуб показал поистине выдающиеся результаты за это время, но крепким середняком лиги «Ренн» стал уже давно.

Сам же Пино занимается ритейлом в премиум-сегменте, куда входят бренды уровня Gucci, Yves Saint Laurent и другие. Также семья Франсуа активно занимается продажей книг и музыки.

Пол Аллен

Место в рейтинге: 35

Состояние: $24,3 млрд

Клуб: «Сиэтл Саундерс»

Аллен вместе с Билл Гейтсом основал Microsoft, но затем покинул компанию из-за болезни. Долгое время Пол боролся с раком и все-таки справился. Теперь он занимается IT-индустрией и развитием спортивно-развлекательного сегмента в Сиэтле. Для начала он завладел местными клубами НБА и НФЛ. Затем приобрел контрольный пакет акций коллектива из МЛС.

Интересно, что у Аллена своеобразное распределение кадров. Например, большинство сотрудников работает сразу и на команду по соккеру, и на футбольный клуб (того, что про овальный мяч).

Лакшми Миттал

Место в рейтинге: 44

Состояние: $20.9 млрд

Клуб: «КПР»

Место в топ-50 богатейших людей планеты индусу принесла его компания ArcellorMittal, занимающаяся сталелитейным производством. Бизнес Миттала дошел аж до Кривого Рога, где его компания приватизировала себе местный металлургический комбинат. Правда, теперь эту сделку оспаривают в ЕСПЧ.

Приобретя особняк в Лондоне с двенадцатью спальнями, Лакшми с Экклстоуном и Бриаторе затем приобрел «КПР». Впоследствии два других партнера вышли из доли, оставив Миттала с 33% акций. Сейчас дела у лондонцев по-прежнему идут не очень, но Лакшми о продаже не заявляет.

Клаус-Михаэль Кюне

Место в рейтинге: 82

Состояние: $15.8 млрд

Клуб: «Гамбург»

Несколько лет назад Кюне прилетел из Швейцарии, чтобы приобрести часть акций родного клуба (менее 10%). Для него – это хобби, для команды – возможность жить.

За несколько лет Кюне вложил не одну сотню миллионов евро на трансферы, произвел рокировку в клубном менеджменте, поставив на места перспективных и новых специалистов. Он выступает за постепенное вливание средств, а не единоразовую трату больших объемов. Ему принадлежит фраза: «Не буду повторять за Абрамовичем». В конце концов, он сделал подарок болельщикам, выкупив название домашнего стадиона и вернув ему историческое имя − «Фолькспаркштадион».



В сентябре Кюне дал интервью, в ходе которого заявил, что в будущем не хочет спонсировать «Гамбург». Фанаты напряглись.

Алишер Усманов

Место в рейтинге: 87

Состояние: $14.9 млрд

Клуб: «Арсенал»

Усманову принадлежит около трети акций лондонского «Арсенала». Большая же часть – у американца Стэна Кронке. Осенью ходили разговоры, что Кронке пытался продать Усманову свой процент (67%) акций клуба, но Усманов заявил, что ему это попросту не нужно.

Среди фанатов на эту тему идет давний спор. Большинство не доверяют Кронке и готовы принять Усманова как единоличного владельца. Тем не менее, всех бы устроил вариант, при котором акции распределены между владельцами.

Недавно прошла информация, что Усманову предложили выкупить «Андерехт». Решение по бельгийской команде не оглашено до сих пор.

Дитрих Матешиц

Место в рейтинге: 88

Состояние: $14.8 млрд

Клуб: «Нью-Йорк Ред Буллс», «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург»

Матешиц − владелец 49% акций компании «Ред Булл». Спорт – его искреннее и страстное увлечение, но его фамилию вы могли слышать, вероятно, смотря трансляции «Формулы-1», где он является владельцем одноименной команды.

Роман Абрамович

Место в рейтинге: 105

Состояние: $12.9 млрд

Клуб: «Челси»

Уже 14 лет Абрамович сидит в своей вип-ложе стадиона «Стэмфорд Бридж» и наблюдает за игрой любимой и, главное, своей команды. Мы воспринимаем это как-то буднично, но российский бизнесмен продолжает вливать нереальные деньги в «Челси». На выхлопе – титулы раз в несколько лет. Безусловный и абсолютный успех.

И самое важное – Абрамович давно стал для английского футбола своим. Он плотно общается с фанатами – слушает их, истребляет нетолерантное отношение к сексуальным меньшинствам, не допускает антисемитизм. Последний случай – кричалки местных фанов в адрес новичка «синих» Альваро Мораты. В итоге конфликт погасил сам владелец.

Филип Аншутц

Место в рейтинге: 135

Состояние: $10.9 млрд

Клуб: «Лос-Анджелес Гэлакси»

Аншутц – человек-универсал. Он сколотил свое состояние буквально на всем: начиная от оптоволоконных кабелей и железных дорог и заканчивая нефтью. В конце 20-го века Филипа потянуло в медиабизнес, а затем его компания приобрела «Лос-Анджелес Гэлакси».

Клуб дал прибыль уже через семь лет, а затем Аншутц сделал, кажется, невероятное для MLS – привез в США Дэвида Бекхэма. После него в лиге началась новая эра трансферов европейских звезд. За «Гэлакси» поиграли Джеррард, Де Йонг, Коул, Кин и другие.