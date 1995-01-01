Наши соперники в ЛЧ: чемпионы еврокубков, лучший бомбардир Европы, Холанд и Суарес

А еще – лидер чемпионата Франции, дерзкие австрийцы и бельгийцы.

Россия представляет три клуба в ЛЧ-2020/21 – впервые в истории их так много на групповом этапе. «Зенит» был в первой корзине, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой. Вот что получилось на жеребьевке.

Соперники «Зенита» – «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге»

«Боруссия» Д

• Это вице-чемпион Германии с неровным прошлым сезоном: феерией в отдельных матчах и потерей очков на ровном месте с аутсайдерами. Но побеждала «Боруссия» впечатляюще – из 21 победы десять было крупных.

• Против «Зенита» сыграет его бывший игрок Аксель Витсель. В прошлом сезоне Бундеслиги он стал лучшим пасующим футболистом турнира с процентом точности 94,1%.

• В 2014 году Сергей Семак временно возглавлял «Зенит» после увольнения Лучано Спаллетти. Одна из игр – ответная против «Боруссии» в 1/8 финала ЛЧ. «Зенит» тогда выиграл 2:1, но вылетел из-за поражения 2:4 в первом матче.

«Лацио»

• «Лацио» в прошлом сезоне Серии А выдал безумную серию из 21 матча без поражений, заодно выиграв 11 раз подряд. Все повалилось после рестарта – половина игр была проиграна, и о борьбе за титул можно было забыть.

• Против «Зенита» (если все получится) сыграет обладатель «Золотой бутсы». В сезоне-2019/20 Чиро Иммобиле настрелял 36 голов и выиграл этот приз, позади остался даже Роберт Левандовски.

• «Лацио» не приезжал в Россию с прошлого века. Последний раз римляне играли с нашей командой в полуфинале Кубка Кубков – 1:1 с «Локомотивом» в Москве и 0:0 в Риме.

«Брюгге»

• «Брюгге» – 16-кратный чемпион Бельгии, но за последние 14 лет выигрывал этот турнир лишь трижды.

• Два последних евросезона – два выступления в группе ЛЧ, но всего одна победа в 12 матчах. Зато какая – 4:0 над «Монако». Впрочем, и группы были серьезные – лишь один соперник не из топ-5 лиг, и с ним (это «Галатасарай») «Брюгге» дважды сыграл вничью. Как и 2:2 с «Реалом».

• Два самых дорогостоящих игрока – молодые африканцы: Крепин Диатта (21-летний сенегальский вингер) и Эммануэль Деннис (22-летний нигерийский центрфорвард). Диатта – лучший молодой игрок последнего Кубка Африки, а Деннис ровно год назад, 1 октября 2019-го, дважды забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

Соперники «Краснодара» – «Севилья», «Челси», «Ренн»

«Севилья»

• «Севилья» – победитель последней Лиги Европы. А прошлый сезон Примеры, где клуб стал четвертым, он заканчивал с длиннющей 15-матчевой беспроигрышной серией. Она продолжается и сейчас на старте нового.

• «Краснодар» уже играл с «Севильей» в ЛЕ пару лет назад – выиграл 2:1 дома, проиграл 0:3 в гостях, но вместе с ней и вышел из группы. Интересно, что в этой группе только «Краснодар» с «Севильей» раньше и играли между собой. Для «Челси» и «Ренна» это первые матчи с такими соперниками в истории.

• Чаще «Севильи» наши играли только с пятью командами в еврокубках (это «Реал», «Бенфика», «Бавария», «Интер» и «Андерлехт»). Это если брать и советский период тоже.

«Челси»

• Это будет пара с очень молодыми тренерами. Мураду Мусаеву 36 лет, Фрэнку Лэмпарду – 42. Оба начали свои третьи полноценные сезоны в качестве тренеров в большом футболе.

• «Челси» в прошлом сезоне стал четвертым в АПЛ и солидно укрепился. Затрачено почти 250 миллионов евро на Хавертца, Вернера, Зиеша, Чиллуэлла и Менди. Кстати, Хавертц и Вернер уже играли в прошлой ЛЧ против русских команд – соответственно «Локомотива» и «Зенита».

• С «Челси» у наших клубов жутковатый баланс – пять поражений в шести матчах. Но была и победа – «Рубин» с Курбаном Бердыевым выигрывал у него в четвертьфинале ЛЕ.

«Ренн»

• «Ренн» – дебютант ЛЧ, как и «Краснодар». Сейчас он единолично лидирует в Лиге 1.

• В прошлом сезоне «Ренн» стал третьим в сезоне, который Франция завершила досрочно из-за коронавируса. В начале был семиматчевый безвыигрышный отрезок, а потом команда стала побеждать. За сезон были обыграны «ПСЖ» и «Лион», а «Нанту» «Ренн» уступал 1:2 до 95-й минуты, но умудрился выиграть.

• В «Ренне» есть суперталант – 17-летний Эдуардо Камавинга. В 16 лет он вышел в основе на игру с «ПСЖ» – сделал ассист и разогнал победную атаку, а вообще в дебютном сезоне чаще всех выигрывал отборы в Лиге 1. В сентябре он стал самым молодым дебютантом сборной Франции за 106 лет.

Соперники «Локомотива» – «Бавария», «Атлетико», «Ред Булл»

«Бавария»

• «Бавария» – действующий победитель ЛЧ, бессменный чемпион Германии. Даже в новом сезоне уже есть трофей – только что завоеванный Суперкубок страны.

• «Бавария» – несокрушимая, но в обоих сезонах (прошлом и этом) хотя бы однажды проваливалась крупно. В прошлом ноябре – 1:5 от «Айнтрахта», в этом сентябре – 1:4 от «Хоффенхайма».

• Ни с кем наши клубы не играют чаще, чем с «Баварией», но выигрывают крайне редко (всего три победы, хотя одна из них – на счету «Локо»), а пропускают больше, чем от остальных – 44 гола. Зато последний раз «Бавария» уезжала из России побежденной – 2:3 от «Ростова».

«Атлетико»

• «Атлетико» – третья команда Испании по итогам прошлого сезона, она же – самая низовая наряду с «Вальядолидом» (в 27 из 38 матчах с их участием было забито два гола и меньше).

• Небольшой спад по набору очков настиг «Атлетико» как раз за прошлые октябрь и ноябрь – целых восемь ничьих за 12 туров. Поражения от «Байера» и «Ювентуса» вместились в этот же промежуток.

• С «Локомотивом» «Атлетико» сыграет третий год подряд. Все четыре прошлых матча (плей-офф ЛЕ и группа ЛЧ) «Локо» проиграл с общей разницей 1:12. Это было еще и без Луиса Суареса, который перешел в клуб совсем недавно.

«Ред Булл»

• «Ред Булл» выиграл семь прошлых чемпионатов Австрии (или 11 из последних 14).

• «Ред Булл» в прошлом сезоне ЛЧ бился за плей-офф в группе с «Ливерпулем» и «Наполи» до последнего тура, а еще забил десять голов в двух матчах бельгийскому «Генку».

• Все эти успехи добывались с Эрлингом Холандом, Такуми Минамино и Хван Хи Чаном. Все трое уже проданы соответственно в «Боруссию» Д, «Ливерпуль» и «Лейпциг». Зато остался Пэтсон Дака – суперзабивной 21-летний замбиец, у которого 27 голов за сезон-2019/20 во всех турнирах. А тренирует команду с начала прошлого сезона специалист из США Джесси Марш.

Так выглядят все группы:

Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Ред Булл», «Локомотив».

Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия» М.

Группа С: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель».

Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланд».

Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн».

Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге».

Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» К, «Ференцварош».

Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул».

Календарь будет составлен позже. Пока известны даты расписания: