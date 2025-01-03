Самые высокооплачиваемые игроки «Реала»

Опубликован рейтинг футболистов «Реала» с самыми большими зарплатами.
С отрывом самым высокооплачиваемым игроком является Килиан Мбаппе.
Топ-11 выглядит так:
- Килиан Мбаппе – 31,25 млн евро;
- Давид Алаба – 22,5 млн евро;
- Винисиус Жуниор – 20,83 млн евро;
- Джуд Беллингем – 20,83 млн евро;
- Федерико Вальверде – 16,67 млн евро;
- Тибо Куртуа – 15 млн евро;
- Антонио Рюдигер – 14,58 млн евро;
- Эдер Милитао – 14,58 млн евро;
- Родриго – 12,5 млн евро;
- Орельен Чуамени – 12,5 млн евро;
- Эдуардо Камавинга – 12,5 млн евро.