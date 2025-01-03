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    Самые высокооплачиваемые игроки «Реала»

    Опубликован рейтинг футболистов «Реала» с самыми большими зарплатами.

    С отрывом самым высокооплачиваемым игроком является Килиан Мбаппе.

    Топ-11 выглядит так:

    1. Килиан Мбаппе – 31,25 млн евро;
    2. Давид Алаба – 22,5 млн евро;
    3. Винисиус Жуниор – 20,83 млн евро;
    4. Джуд Беллингем – 20,83 млн евро;
    5. Федерико Вальверде – 16,67 млн евро;
    6. Тибо Куртуа – 15 млн евро;
    7. Антонио Рюдигер – 14,58 млн евро;
    8. Эдер Милитао – 14,58 млн евро;
    9. Родриго – 12,5 млн евро;
    10. Орельен Чуамени – 12,5 млн евро;
    11. Эдуардо Камавинга – 12,5 млн евро.

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    Источник: Capology

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    03.01.2025 19:19
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    Комментарии (1)
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    DeStar
    1735946099
    родриго недооценивают, вини бы накинули уже, алаба ... свой "де йонг" из барсы
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