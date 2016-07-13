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    Конфуз дня. Футболист провел матч ЛЧ в майке чужого клуба


    4.2
    Голосов: 5
    13.07.2016 16:38
    Веселая история украсила матч второго раунда Лиги чемпионов между австрийским «Зальцбургом» и латышской «Лиепаей». Впрочем, за это УЕФА может и наказать австрийский клуб.

    «Зальцбург» выиграл у «Лиепаи» со счетом 1:0 благодаря голу Сориано за семь минут до конца матча. При этом, левый защитник австрийцев Андреас Ульмер после перерыва играл в футболке с логотипом клуба «Лейпциг», хотя начинал игру в «правильной» майке. Вполне вероятно, что он просто переодел ее в перерыве из-за непогоды. Но почему именно «Лейпциг»?

    Все дело в том, что «Ред Булл Зальцбург» и «Ред Булл Лейпциг» имеют не только схожие названия, но и логотипы, разницу в которых издалека не определишь – там кроме надписи нет больше никаких отличий. Кто-то невнимательно распределял комплекты форм, а Ульмер не стал всматриваться в логотип.

    «Имя-то на спине написано мое, верно»? – улыбаясь, спрашивал Ульмер, но после матча все равно предпочел закрыть рукой «неправильный» логотип при раздаче интервью.

    Тем временем, УЕФА все равно постарается разобраться в этом инциденте, хотя в регламенте особо ничего такого не прописано – уж слишком уникальной вышла ситуация. Вполне возможно, что участники этого конфуза просто посмеются и забудут о нем. Пожалуй, это был бы лучший исход.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: t-online.de
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 31 июля 2016, 07:03

      алиекспресс...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 14 июля 2016, 14:04

      Дисквалифицируют клуб, вот умора будет =D

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 14 июля 2016, 13:54

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 июля 2016, 08:57

      Повеселили)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 14 июля 2016, 07:34

      Кто угодно мог одеть форму "Лейпцига". Ее можно купить в любом магазине.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 июля 2016, 02:13

      Комментарий удален.

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