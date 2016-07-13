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    Позор дня. Кто унизил «Селтик» Роджерса в Лиге чемпионов


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    Голосов: 4
    13.07.2016 11:35
    Шотландский «Селтик» любит громыхать на всю Европу сенсационными проигрышами: например, 0:5 от «Артмедии» или 0:2 от карагандинского «Шахтера» в квалификации к ЛЧ. Но вчера в Гибралтаре шотландцы переплюнули даже эти «достижения».

    Если посмотреть на ситуацию по другим углом, то не так все страшно – в Гибралтаре, между прочим, тоже есть футбол, причем свой чемпионат проводится там с позапрошлого века (начиная с 1895 года!), и есть сразу три дивизиона.

    Впрочем, может быть, раньше там и существовала интрига в борьбе за чемпионство, а теперь каждый в Гибралтаре – «с детства за Линкольн», поскольку эта команда выиграла 14 последних чемпионатов страны. В еврокубки клуб пустили только в позапрошлом розыгрыше, и тогда «Линкольн» проиграл 3:6 фарерскому «Торсхавну» по сумме двух матчей. В прошлом сезоне удалось преодолеть сопротивление андоррской «Санта-Коломы», но против датского «Мидтьюлланда» команда была бессильна.

    И вот настал сезон-2016/17. Уже в первом раунде бита эстонская «Флора» (2:0, 1:2), а вчера «Линкольн» отлупил 47-кратного чемпиона Шотландии, да еще и в стартовом матче Брендана Роджерса. На пятитысячной арене, названной в честь Уинстона Черчилля. Реакция комментаторов здесь не менее красноречива, чем сам забитый мяч.

    Чтобы еще лучше понять масштабы бедствия несчастного «Селтика», познакомимся ближе с автором единственного гола вчерашнего матча. Итак, кто такой Ли Касьяро?

    Ответный матч между «Селтиком» и «Линкольном» состоится 20 июля.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +545

      kachan63 13 июля 2016, 12:38

      Ждём сборную Гибралтара на ЧМ-2018 на пару с Исландией!

      5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 июля 2016, 11:52

      селтик поди против себя поставил на кф 28

      6
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