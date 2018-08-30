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    Сербские фанаты прорвались на поле от радости. Они ждали этого дня 27 лет


    4.2
    Голосов: 5
    30.08.2018 00:36
    «Црвена Звезда» спаслась за 2 минуты.

    Их снова вспомнят в Европе

    «Црвена Звезда» выигрывала Кубок чемпионов в далеком 1991 году, а потом играла на групповой стадии турнира. С тех пор как турнир получил название «Лига чемпионов», на групповом этапе выступал только один сербский клуб – белградский «Партизан». Их главные принципиальные соперники из «Звезды» отобраться никак не могли.

    Каким был их путь

    С тех пор «Звезда» пять раз пыталась выйти в группу, но терпела неудачи. В этом сезоне она начала свой путь в тот же день, когда сборная Хорватии выкидывала англичан из полуфинала ЧМ-2018 – настолько рано, 11 июля. Сербы последовательно прошли латвийский «Спартак» (0:0, 2:0), литовскую «Судуву» (3:0, 2:0), затем словацкий «Спартак» (1:1, 2:1) и угодили на австрийский «Ред Булл» – полуфиналиста прошлой Лиги Европы.

    Первый матч в Белграде забитых голов не принес, а в ответном – дубль Дабура к часу игры, казалось, интригу притушил – австрийцы были фаворитами, они и повели 2:0. А затем в течение двух минут сербская команда забила два гола – отличился Эль-Фарду Бен-Набуан, представляющий Коморские острова (!). 2:2, сербы сражались оставшиеся полчаса и добились своего.

    Что творят их фанаты

    «Црвена Звезда» играла дома с «Ред Буллом» на пустом стадионе – за расистские кричалки во время матча с «Судувой» УЕФА наказала клуб двухматчевым банном. Перед игрой болельщики круто завели команду, устроив сумасшедшую атмосферу на тренировке:

    В Зальцбурге фанаты тоже мощно зажигали еще перед игрой.

    Что случилось после матча

    Едва прозвучал финальный свисток, который отправил «Црвену Звезду» в групповой этап Лиги чемпионов, как на поле ринулся весь гостевой сектор – фанаты бросились обнимать футболистов и срывать с них одежду. Кажется, контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА без работы не останется и на этот раз.

    text

    Публикация от text (@ultraszene_oesterreich)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 30 августа 2018, 14:35

      поздравляем братушек

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      markel38 30 августа 2018, 14:26

      красавцы !!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      NotFound 30 августа 2018, 08:26

      Вот это болельщики!))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 30 августа 2018, 07:11

      поболеем за братушек....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 30 августа 2018, 01:24

      Красавцы!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1522

      zarsm 30 августа 2018, 00:48

      Ну наконец-то!

      3
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