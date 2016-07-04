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    10 самых идиотских пенальти имени Симоне Дзадзы


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    Голосов: 6
    04.07.2016 16:00
    Разбег и удар форварда сборной Италии в серии послематчевых пенальти уже закрепился в хит-парадах шуток, мемов и фотожаб. И уж теперь Дзадза – один из претендентов на чемпионство в номинации «самый дурацкий пенальти в истории».

    Пэт Невин

    «Челси» – «Манчестер Сити», сезон-1984/85

    Как шутят в английской прессе, вратарь после такого удара мог сходить в раздевалку, выпить чаю, полежать, а потом прийти и отразить пенальти. Хорошо, хоть счет к этому времени был 4:0 в пользу «Челси», и Невин своим легендарным промахом на исход не повлиял.

    Джонатан Сориано

    «Ред Булл» – «Рапид», сезон-2012/13

    В австрийской лиге порой целят в Луну, а не в ворота, иначе как объяснить финт лидера атак «Ред Булла», который переплюнул даже Серхио Рамоса в памятном матче «Реал» – «Бавария» своим нелепым почти вертикальным ударом.

    Джон Терри

    Манчестер Юнайтед» – «Челси», сезон-2007/08

    Тут, конечно, можно говорить о невезении, которое настигло поскользнувшегося капитана «Челси» в послематчевой серии финала Лиги чемпионов, но Терри сначала пробил, а потом уже рухнул на газон. Удар, между тем, был решающим и принес бы победу «синим», а так – Лигу выиграл «МЮ».

    Дэвид Бекхэм

    Англия – Португалия, Евро-2004

    Победить Англию в серии пенальти проще простого – в ней обязательно найдется свой антигерой: Саутгейт в 96-м, Бэтти в 98-м и так далее. Но как ударил Бекхэм на чемпионате Европы-2004 – уму непостижимо. C этого удара серия стартовала, а завершилась она промахом Васселла, и англичане отправились домой.

    Гари Линекер

    Англия – Бразилия, 1992

    Если главный «тролль» английского футбола Гари Линекер когда-нибудь в своем Twitter раскритикует пенальтиста, просто покажите ему этот пенальти, который он сам так нелепо смазал в товарищеской игре с Бразилией.

    Джейсон Панчеон

    «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас», сезон-2013/14

    Еще один удар в небеса. А ведь была возможность у «Пэлас» повести в счете на «Уайт Харт Лейн», но к мячу подошел Панчеон и пробил будто бы с закрытыми глазами. Иначе сложно объяснить, как можно было ударить столь бездарно. «Тоттенхэм» в итоге победил 2:0.

    Ян Керморгант

    «Лестер» – «Кардифф», сезон-2009/10

    «Лестер» и «Кардифф» выясняли отношения в серии пенальти в плей-офф Чемпионшипа, и «лисы» не добрались до финала в том числе благодаря чудачеству Керморганта, который задумал исполнить Паненку. Вратарю только это и нужно было.

    Питер Дивайн

    «Уитли Бэй» – «Ланкастер Сити», сезон-1990/91

    Как запороть пенальти, не нанеся удара, да еще и получить травму? Пособие от английского футболиста, с которым все стало ясно еще по разбегу. Условия для игры, конечно, не самые оптимальные, но нужно было просто умудриться попасть в столь нелепую ситуацию.

    Робер Пирес

    «Арсенал» – «Манчестер Сити», сезон-2005/06

    Пирес и Анри задумали разыграть пенальти, как когда-то это сделал Йохан Кройф, но что-то не сработало. В итоге защитники «Сити» подхватили мяч прямо с точки и умчались с ним в контратаку, но в дело вмешался судья и назначил свободный удар.

    А Симоне Дзадза в прошедшем четвертьфинальном матче между Германией и Италией развеселил абсолютно всех (кроме, конечно, итальянцев). Клип с насмешками над итальянским форвардом в Интернете слепили меньше чем за сутки.

    Германия обыграла Италию в серии пенальти. Главные моменты матча 1/4 финала Евро

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 28 июля 2016, 15:08

      ...самый хохмачный троллинг с лошадью)))....ну и конечно попадание в любителя вафельной трубочки!!!...самый лажовый конечно невин из челси пробил....он может и правильно хотел неожиданно, под опорную вратарю пробить...но поторопился и не дошел до мяча...получилось, что катнул

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 5 июля 2016, 03:01

      аха ну последнее видео улыбнуло. А вот промах Бэкхема однакооо ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 4 июля 2016, 21:53

      ару))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 4 июля 2016, 18:41

      Не позавидовать ему

      1
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