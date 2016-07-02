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    Германия обыграла Италию в серии пенальти. Главные моменты матча 1/4 финала Евро


    1
    Голосов: 5
    02.07.2016 21:50
    Немцы встречались с итальянцами в четвертьфинале Евро-2016. «Бомбардир» показывает ключевые моменты этого интереснейшего противостояния.

    В серии пенальти победу одерживают немцы! Умопомрачительный накал страстей!

    Нас ждет серия одиннадцатиметровых ударов.

    Ничья в основное время у нас.

    Бонуччи реализует пенальти! Счет равный!

    Буффон оставляет Италию в игре.

    Озил забивает! Германия выходит вперед!

    Флоренци в красивом прыжке выбивает мяч из пустых ворот.

    После первого тайма счет 0:0. Моментов почти не было.

    Стураро опасно стрелял по воротам, но немцев выручила нога защитника.

    Мюллер не сумел сильно пробить по мячу.

    Уже на 16-й минуте Хедира попросил замену.

    Главное противостояние этой встречи.

    Составы на игру.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 1 Голосов: 5
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 3 июля 2016, 14:07

      так плохо били пенальти и всё-таки прошли... футбольная фортуна.
      итальянцев жаль, болел за них

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 3 июля 2016, 13:15

      германия-чемпион

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 3 июля 2016, 12:48

      Везет сильнейшему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      343443 3 июля 2016, 08:09

      Немцам просто повезло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      Adilzhan 3 июля 2016, 06:46

      Вот она заслуга Гвардиолы, Раньше Испания играла как Барселона и побеждала теперь Германия играет как Бавария и побеждает 2018 году Англия будет чемпионом!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 3 июля 2016, 04:45

      Немцам просто повезло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Freeman84 3 июля 2016, 01:03

      Это был матч-интрига! Обе команды были на высоте, но Германия чуть-чуть лучше. Болею за Германию уже много лет, но Италия заслуживала победы. Лучше б они встретились в финале. Но, се ля ви.

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 июля 2016, 22:00

      Вперед Италия!

      1
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