Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

10 самых идиотских пенальти имени Симоне Дзадзы

Пэт Невин

«Челси» – «Манчестер Сити», сезон-1984/85

Как шутят в английской прессе, вратарь после такого удара мог сходить в раздевалку, выпить чаю, полежать, а потом прийти и отразить пенальти. Хорошо, хоть счет к этому времени был 4:0 в пользу «Челси», и Невин своим легендарным промахом на исход не повлиял.

Джонатан Сориано

«Ред Булл» – «Рапид», сезон-2012/13

В австрийской лиге порой целят в Луну, а не в ворота, иначе как объяснить финт лидера атак «Ред Булла», который переплюнул даже Серхио Рамоса в памятном матче «Реал» – «Бавария» своим нелепым почти вертикальным ударом.

Джон Терри

Манчестер Юнайтед» – «Челси», сезон-2007/08

Тут, конечно, можно говорить о невезении, которое настигло поскользнувшегося капитана «Челси» в послематчевой серии финала Лиги чемпионов, но Терри сначала пробил, а потом уже рухнул на газон. Удар, между тем, был решающим и принес бы победу «синим», а так – Лигу выиграл «МЮ».

Дэвид Бекхэм

Англия – Португалия, Евро-2004

Победить Англию в серии пенальти проще простого – в ней обязательно найдется свой антигерой: Саутгейт в 96-м, Бэтти в 98-м и так далее. Но как ударил Бекхэм на чемпионате Европы-2004 – уму непостижимо. C этого удара серия стартовала, а завершилась она промахом Васселла, и англичане отправились домой.

Гари Линекер

Англия – Бразилия, 1992

Если главный «тролль» английского футбола Гари Линекер когда-нибудь в своем Twitter раскритикует пенальтиста, просто покажите ему этот пенальти, который он сам так нелепо смазал в товарищеской игре с Бразилией.

Джейсон Панчеон

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас», сезон-2013/14

Еще один удар в небеса. А ведь была возможность у «Пэлас» повести в счете на «Уайт Харт Лейн», но к мячу подошел Панчеон и пробил будто бы с закрытыми глазами. Иначе сложно объяснить, как можно было ударить столь бездарно. «Тоттенхэм» в итоге победил 2:0.

Ян Керморгант

«Лестер» – «Кардифф», сезон-2009/10

«Лестер» и «Кардифф» выясняли отношения в серии пенальти в плей-офф Чемпионшипа, и «лисы» не добрались до финала в том числе благодаря чудачеству Керморганта, который задумал исполнить Паненку. Вратарю только это и нужно было.

Питер Дивайн

«Уитли Бэй» – «Ланкастер Сити», сезон-1990/91

Как запороть пенальти, не нанеся удара, да еще и получить травму? Пособие от английского футболиста, с которым все стало ясно еще по разбегу. Условия для игры, конечно, не самые оптимальные, но нужно было просто умудриться попасть в столь нелепую ситуацию.

Робер Пирес

«Арсенал» – «Манчестер Сити», сезон-2005/06

Пирес и Анри задумали разыграть пенальти, как когда-то это сделал Йохан Кройф, но что-то не сработало. В итоге защитники «Сити» подхватили мяч прямо с точки и умчались с ним в контратаку, но в дело вмешался судья и назначил свободный удар.

А Симоне Дзадза в прошедшем четвертьфинальном матче между Германией и Италией развеселил абсолютно всех (кроме, конечно, итальянцев). Клип с насмешками над итальянским форвардом в Интернете слепили меньше чем за сутки.

Германия обыграла Италию в серии пенальти. Главные моменты матча 1/4 финала Евро

Чемпионат Европы Европа Челси Зальцбург Англия Кристал Пэлас Арсенал Италия Бекхэм Дэвид Пирес Робер Терри Джон Дзадза Симоне
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
макс438
1467646885
Не позавидовать ему
Ответить
D'achkov
1467658410
ару))
Ответить
Ailend
1467676872
аха ну последнее видео улыбнуло. А вот промах Бэкхема однакооо ...
Ответить
Саня БУБА
1469707699
...самый хохмачный троллинг с лошадью)))....ну и конечно попадание в любителя вафельной трубочки!!!...самый лажовый конечно невин из челси пробил....он может и правильно хотел неожиданно, под опорную вратарю пробить...но поторопился и не дошел до мяча...получилось, что катнул
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+