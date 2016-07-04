10 самых идиотских пенальти имени Симоне Дзадзы

Пэт Невин

«Челси» – «Манчестер Сити», сезон-1984/85

Как шутят в английской прессе, вратарь после такого удара мог сходить в раздевалку, выпить чаю, полежать, а потом прийти и отразить пенальти. Хорошо, хоть счет к этому времени был 4:0 в пользу «Челси», и Невин своим легендарным промахом на исход не повлиял.

Джонатан Сориано

«Ред Булл» – «Рапид», сезон-2012/13

В австрийской лиге порой целят в Луну, а не в ворота, иначе как объяснить финт лидера атак «Ред Булла», который переплюнул даже Серхио Рамоса в памятном матче «Реал» – «Бавария» своим нелепым почти вертикальным ударом.

Джон Терри

Манчестер Юнайтед» – «Челси», сезон-2007/08

Тут, конечно, можно говорить о невезении, которое настигло поскользнувшегося капитана «Челси» в послематчевой серии финала Лиги чемпионов, но Терри сначала пробил, а потом уже рухнул на газон. Удар, между тем, был решающим и принес бы победу «синим», а так – Лигу выиграл «МЮ».

Дэвид Бекхэм

Англия – Португалия, Евро-2004

Победить Англию в серии пенальти проще простого – в ней обязательно найдется свой антигерой: Саутгейт в 96-м, Бэтти в 98-м и так далее. Но как ударил Бекхэм на чемпионате Европы-2004 – уму непостижимо. C этого удара серия стартовала, а завершилась она промахом Васселла, и англичане отправились домой.

Гари Линекер

Англия – Бразилия, 1992

Если главный «тролль» английского футбола Гари Линекер когда-нибудь в своем Twitter раскритикует пенальтиста, просто покажите ему этот пенальти, который он сам так нелепо смазал в товарищеской игре с Бразилией.

Джейсон Панчеон

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас», сезон-2013/14

Еще один удар в небеса. А ведь была возможность у «Пэлас» повести в счете на «Уайт Харт Лейн», но к мячу подошел Панчеон и пробил будто бы с закрытыми глазами. Иначе сложно объяснить, как можно было ударить столь бездарно. «Тоттенхэм» в итоге победил 2:0.

Ян Керморгант

«Лестер» – «Кардифф», сезон-2009/10

«Лестер» и «Кардифф» выясняли отношения в серии пенальти в плей-офф Чемпионшипа, и «лисы» не добрались до финала в том числе благодаря чудачеству Керморганта, который задумал исполнить Паненку. Вратарю только это и нужно было.

Питер Дивайн

«Уитли Бэй» – «Ланкастер Сити», сезон-1990/91

Как запороть пенальти, не нанеся удара, да еще и получить травму? Пособие от английского футболиста, с которым все стало ясно еще по разбегу. Условия для игры, конечно, не самые оптимальные, но нужно было просто умудриться попасть в столь нелепую ситуацию.

Робер Пирес

«Арсенал» – «Манчестер Сити», сезон-2005/06

Пирес и Анри задумали разыграть пенальти, как когда-то это сделал Йохан Кройф, но что-то не сработало. В итоге защитники «Сити» подхватили мяч прямо с точки и умчались с ним в контратаку, но в дело вмешался судья и назначил свободный удар.

А Симоне Дзадза в прошедшем четвертьфинальном матче между Германией и Италией развеселил абсолютно всех (кроме, конечно, итальянцев). Клип с насмешками над итальянским форвардом в Интернете слепили меньше чем за сутки.

Германия обыграла Италию в серии пенальти. Главные моменты матча 1/4 финала Евро