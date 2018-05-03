Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы

Те, кого мы меньше всего ждали в полуфинале.

Кто они такие

Клуб популярен сравнительно недавно, но при этом имеет богатую и славную историю. Создали его еще 84 года назад, сейчас «Ред Булл» – третья по количеству чемпионств команда Австрии, уступающая только «Рапиду» и венской «Аустрии». Запутаться несложно, поскольку клуб довольно часто менял название – то «Аустрия», то «Гернгросс», то «Шпаркассе», то «Казино», то просто «Зальцбург».

Под именем «Ред Булл» клуб выступает больше 10 лет – в 2005-м. Фактически, это абсолютно новый клуб после того, как его приобрела компания «Ред Булл» – так заявлялось, поменялись даже цвета. Впрочем, отсчет истории до сих пор ведется с 1933-го, а часть фанатов, не примирившихся с таким положением дел, создала свой клуб – «Аустрию» из Зальцбурга – с традиционными цветами и эмблемой (он сейчас барахтается в четвертой национальной лиге).

Уже доходили до финала еврокубка

В сезоне-1993/94 Кубка УЕФА, когда «Динамо» с Газзаевым получило домашние 0:6 от «Айнтрахта», а «Ювентус» расправился с «Локомотивом», вовсю бушевал малоизвестный австрийский клуб «Казино» из Зальцбурга. До стадии 1/8 финала он не пропустил ни одного гола, а затем отыграл гостевые 0:2 у «Спортинга», разгромив его дома 3:0. Следующие два соперника были из Германии – «Айнтрахт» побежден в серии пенальти, «Карлсруэ» – по правилу выездного гола. Впрочем, состав полуфиналистов того турнира сейчас смотрится забавно: «Кальяри», «Казино», «Карлсруэ» и «Интер».

В финале «Казино» дважды уступил «Интеру» с одинаковым счетом 0:1 (тогда были еще двухматчевые финалы). Состав – полностью из австрийцев, плюс малоизвестный бразилец Маркиньо и два хорвата. Хорватом был и тренер – чуть более знакомый Отто Барич.

Сейчас – главный клуб Австрии

С приходом больших денег в «Ред Булл» австрийский чемпионат получил свою местную «Баварию». Раньше чемпионы хоть как-то чередовались, сейчас же – 8 из 11 последних розыгрышей турнира выигрывает клуб из Зальцбурга. Даже по списку тренеров стало понятно, какие амбиции у клуба – на смену малоизвестным специалистам из Германии и Австрии приходили Джованни Траппатони, Ко Адриансе, Хуб Стевенс, Рогер Шмидт и Оскар Гарсия. Впрочем, в последнее время в «Ред Булле» мало обращают внимание на имена. А имя Марко Розе – нынешнего тренера клуба – известно во многом лишь фанатам «Майнца», где он выступал.

В нынешнем сезоне «Ред Буллу» осталось сыграть еще семь матчей в чемпионате. Ближайшего преследователя клуб опережает на восемь очков. Едва ли есть вообще какие-то сомнения в том, кто снова станет чемпионом.

4-3-2-1, суперталант в защите и бомбардир из Израиля

Поиск знакомых имен в этой команде, которая с таким грохотом выбралась в полуфинал Лиги Европы, дело непростое. Розе ставит команде схему 4-3-2-1: в воротах капитан Вальке, по краям в защите играют австрийцы Ульмер и Лайнер, в центре обороны главным считается 21-летний хорват Чалета-Цар, которому предрекают карьеру в суперклубе (неслучайно, раньше остальных прошлым летом этого парня так пытался заполучить «Спартак»). В полузащите и нападении трудятся игроки из разных стран – Мали (Самассеку, Эдара), Косово (Бериша), Норвегии (Гульбрандсен), Замбии (Дакка), Южной Кореи (Чхан) и Японии (Минамино). Всего представлено минимум 12 наций.

Главная же звезда в нападении – 25-летний израильтянин Моанес Дабур. У него уже 24 гола во всех матчах сезона, семью мячами он отметился и в Лиге Европы.

Где они играют

Клуб выступает на уютной «Ред Булл Арене», вмещающей 30 тысяч болельщиков. Здесь все свои три матча на Евро-2008 провела сборная Греции (и все проиграла). Памятен стадион и российским фанатам – наша команда благодаря голу Зырянова здесь обыграла греков 1:0. На «Ред Булл Арене», как и на любом современном стадионе, проводятся туры для болельщиков длиной полтора часа – за шесть евро можно посетить раздевалки, пресс-центр, VIP-ложи и так далее.

На играх клуба заполняется он, к сожалению, от силы на треть. Лишь на «Боруссию» и «Лацио» фанаты забили арену под завязку.

А в группе ЛЧ до сих пор не играли

Впрочем, это относится к «Ред Булл». «Казино»-то выступал как раз сразу после своего финала Кубка УЕФА. Австрийцы тогда заняли третье место в группе с «Миланом», «Аяксом» и АЕКом, а еще прогремели на всю Европу из-за выходки миланских болельщиков, запустивших бутылку с водой в голову голкиперу «Казино» Отто Конраду. «Милан» тогда выиграл 3:0, но УЕФА лишил итальянцев набранных очков (протесты австрийцев, требовавших приписать эти три очка «Казино» ни к чему не привели).

«Ред Булл» же с их деньгами так и не может добраться до группового этапа ЛЧ . «Валенсию» и «Шахтер» в плей-офф было обойти непросто, но на стыке десятилетий для зальцбургской команды непреодолимой преградой были даже «Маккаби» из Хайфы и «Хапоэль» Тель-Авив. В 2012-м вообще случился ужас – «Ред Булл» вылетел от люксембургского «Дюделанжа». Ну, и далее все по той же схеме – «Фенербахче», «Мальме», снова «Мальме», «Динамо» Загреб и «Риека». В общем, в Израиле, Швеции и Хорватии «Ред Булл» – желанный соперник.

Что они натворили в этом сезоне

«Ред Булл» набил в квалификации Лиги Европы семь мячей румынскому «Вииторулу» и очередной раз легко вышел из группы – австрийцы вообще пропустили всего лишь один гол и ни разу не проиграли ни «Гимараэшу», ни «Марселю», ни «Коньяспору». Далее были биты «Реал Сосьедад» и дортмундская «Боруссия». 2:4 от «Лацио» в гостях – неприятно, но жить можно, особенно после чудес в ЛЧ. Впрочем, гол от Иммобиле на 55-й минуте в ответной игре мог окончательно закрыть вопрос – австрийцам надо было забивать минимум трижды.

Следующие 20 минут были, возможно, лучшими в новейшей истории клуба. Дабур, Эдара, Чхан и Лайнер превратили 0:1 в 4:1. Победа, о которой в Австрии будут вспоминать годами. Сумасшедший камбэк для фанатов. Круче, наверное, только болельщикам «Ромы», у которых была безумная победа во вторник, эйфория в среду и шикарный повод для смеха в четверг, когда так опозорились их злейшие враги из «Лацио».

Рекорд Лиги Европы

Еще никто не забивал в ЛЕ три гола за 247 секунд. А «Ред Булл» это сделал. Самое интересное, что у этих голов разные авторы и даже разные авторы голевых пасов. Идеальная командная работа.

Что дальше

В полуфинале «Ред Булл» встретится с «Марселем», с которым играл на групповом этапе в нынешнем сезоне. В домашней игре победу принес единственный гол Дабура, на выезде – ничья 0:0. Первый матч пройдет 26 апреля в Марселе, ответный – 3 мая в Зальцбурге.