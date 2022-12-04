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24.06.2018 23:0224
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06.10.2016 18:30«Игроки «Баварии» начинали есть только с разрешения ван Гаала». Интервью воспитанника «Баварии», который приехал покорять ФНЛАвстриец Даниэль Сикорски начинал карьеру в «Баварии», затем объездил Польшу и Австрию, а летом очутился в «Химках». Ульяне Лукьянченко он рассказал о суровости Луи ван Гаала, как юного Давида Алаба не пускали в клубы, и о безбашенности польских фанатов.4
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01.07.2016 10:00Полузащитник сборной Польши и гданьской «Лехии» Славомир Пешко незаметен на фоне Левандовски, Щесны, Пищека или Блащиковски. Он так и не смог стать игроком мирового уровня. Но история его жизни – одна и самых интересных в современном футболе.
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30.06.2016 21:30Блащиковски не забил послематчевый пенальти, и Португалия отправилась в 1/2. Главные события первого четвертьфиналаПоскучав два дня, мы дождались четвертьфинальных матчей чемпионата Европы. Первый закончился сегодня ночью: на марсельском «Велодроме» сражались сборные Польши и Португалии. «Бомбардир» следил за ключевыми событиями этой игры.2
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30.06.2016 18:00Принято считать, что Куарежма – футболист, не раскрывший свой потенциал, лузер. Рикарду пытался стать великим в «Интере», но запутался в финтах и себе. «Бомбардир» объясняет, почему Куарежма был создан не для побед и всеобщего признания. Для этого есть другой португалец.6
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