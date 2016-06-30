«Меня заводит, когда я перебрасываю голкипера с 35 метров». Почему мир не понял Куарежму

В сезоне-2002/03 Ласло Болони тренировал лиссабонский «Спортинг». Так сложилось, что ему довелось видеть восход футболиста, который станет символом целого спортивного поколения – Криштиану Роналду. Но тогда Болони не понимал, как воссоединить Куарежму и Роналду. Декоративность и пляжная техника обоих слишком мешали рациональному футболу. Командная игра могла разрушиться о самолюбование вчерашних дублеров. Потом болельщики линчевали Болони за сдержанность в отношении подрастающих звезд, а «Спортинг» упустил чемпионство в Португалии.

Через 12 лет Рикарду скажет: «Не понимаю, как осмеливаются люди критиковать Роналду после всего того, что он сделал в футболе. Это один из футболистов, которые вызывают у меня наибольшее восхищение их психологией. Я никогда еще не видел более сильного игрока в этом смысле. В каждом сезоне он забивает 50-60 голов, борется за «Золотой мяч». Не знаю, можно ли требовать от него больше. Думаю, что бывают случаи, когда люди несправедливы к нему, но это делает его сильнее». В 2003 году самого Куарежму считали талантливее Роналду, и «Барселона» с цепкостью орла вырвала его из комфортной среды.

Роналду продолжал убиваться в спортивных залах. Он уже усвоил урок – не стоит ждать успеха, если не заниматься банальным трудом. Угнаться за техникой Куарежмы нельзя, перегнать самоистязанием можно.

Пока Криштиану боролся с возможностями своего тела, Рикарду Куарежма в статусе вундеркинда въезжал в Каталонию. Это был его первый клуб, мысленно сказавший – «Парень, пусть тебя поцеловал Бог, но без отчаянного поклонения труду ты не станешь лучшим». В «Барселоне» у Куарежмы ничего не получилось. Франк Райкард видел в нем зазнавшуюся пустышку. Он отвечал тренеру взаимностью. Отношение к футболу у Рикарду начали походить на чувство молодого ловеласа к женщинам. Никакого быта, а только сексуальное наслаждение: «Как все атакующие игроки, наиболее комфортно я себя чувствую с мячом, поэтому всегда активно предлагаюсь партнерам. Но когда у меня возникает выбор при продолжении атаки, я всегда предпочту дриблинг или финт диагональной передаче или пасу на 20 метров назад защитнику».

«Когда пробуешь сделать нечто подобное переброске мяча с 35 метров через вышедшего из ворот голкипера, это заводит, по крайней мере, меня, и рождает азарт попытаться еще раз что-то придумать», – признается он потом. Возможно, в «Барселоне» у Куарежмы не получилось блеснуть из-за появления Роналдиньо. Его тоже уронили в чан с волшебным зельем по технике. Бразилец и португалец в оценке себя в жизни одинаковы. Футбол для них не место каменоломни. Тут творят, а не занимаются истязанием. Поэтому фортуна среди них выбирала одного.

В 2004 году после победы в Лиге Чемпионов футболистов «Порту» растаскивали на части большие клубы. Генератор побед Жозе Моуринью с помпой Наполеона уехал покорять Лондон. Мозг и сердце «Порту» Деку переходил в «Барселону». Рикарду Куарежме в этой сделке досталась унизительная роль разменной монеты.

В Португалии игрока продолжали обожествлять и уничижать одновременно. Куарежма не сходил с полос всех газет. Папарацци выискивали его во всех ночных клубах, пьяные выходки стали основным инфоповодом для журналистов. Сам игрок пытался не вступать в открытую войну со всеми. Вернувшись в родную среду, Рикарду задышал свободно и тренерский диктат уже не съедал так сильно. После ухода из «Порту» звезд он легко подхватил статус солиста. Куарежма много забивал и отдавал голевые передачи. Критиковавшие стали похожи на еретиков. Страна вновь очаровывалась. Болельщики «Порту» решили не замечать, что взбалмошный характер и нежелание работать оставались с их любимцем. По итогам сезона-2004/05 Рикарду Куарежму признали лучшим футболистом Португалии. Криштиану Роналду терпеливо начал пробиваться в АПЛ.

В новом сезоне «Порту» стал чемпионом. Фанаты сборной ждали Чемпионата мира в Германии. Еще больше предвкушали воссоединение Куарежмы и Роналду. Иначе на это смотрел Луис Фелипе Сколари. Тренер с солдафонскими замашками видел в нем мягкотелость. Роналду уже прошел испытание брутальными защитниками Англии, поэтому ему можно довериться. Лидер «Порту» оставался самим собой – творцом перед мольбертом. С художниками опасно идти в разведку. Сколари не согласился с мнением большинства и не включил Куарежму в итоговую заявку. История с первым тренером в «Спортинге» повторялась. Ненавидевшие Сколари считали – в Германию не едет их самый одаренный футболист. После поговаривали, что один вид усатого Луиса Филипе вызывал у Рикарду отвращение.

Через три года Сколари, забанивший Куарежму в сборной, попытается реанимировать его карьеру в «Челси». «Благодарен Сколари за представленную мне возможность. Когда услышал от Моуриньо, что «Челси» хочет взять меня в аренду, то долго не думал, согласившись на этот вариант», – признается нападающий. Луис Филипе провалится в «Челси» и будет отправлен в отставку. Его ставленник станет не нужным Гусу Хиддинку.

Несмотря на отцепление из сборной Португалии, у Рикарду Куарежмы продолжался творческий ренессанс. Второй год подряд его признали лучшим футболистом, забывая о Криштиану Роналду. Вместе со своей командой он готовился штурмовать Лигу Чемпионов. «Порту» попал в одну группу с ЦСКА.

В матче с «Арсеналом» Куарежма дважды попадал в штангу. Самым наглым решением стала попытка перебросить мяч через Йенса Леманна с 35 метров. Лидер «Порту» настолько стал упиваться своей игрой, что указывал на слабости главного тренера. Поражение от «Арсенала» Арсена Венгера он объяснил плохой адаптацией к игрокам у Жезуалду Ферейры, возглавлявшего «Порту» на тот момент. В решающим матче с ЦСКА Куарежма сделал результат в самом начале. В промозглый московский вечер наших защитников нападающий не замечал. Просто накручивал финтами.

В 2007 году «Порту» второй раз подряд стал чемпионом. За его лидером выстроилась очередь. Сам Рикарду надменно комментировал заинтересованность «Баварии». «В Германии очень холодно. Я определенно не заинтересован в этом. Что мне там делать?», – с пренебрежением ответил нападающий. Кажется, никто так нагло не отшивал «Баварию».

Через год любимец Португалии перебирается в «Интер». Личную заинтересованность проявил Жозе Моуринью. Главная идея сводилась к небольшому изменению Куарежмы. Со своей техникой он становится поставщиком оригинальности в строгих построениях Моуринью. Остается только приучить нападающего к игровой дисциплине. Психологический прессинг Жозе ни к чему не привел. Рикарду Куарежма начал терять главное умение – способность писать холсты на поле. Рабона пропала. Пришло непонимание партнеров, жесткость Моуринью. Помешанный на тактических схемах чемпионат Италии растворял в себе природные инстинкты. Стихийность в очередной раз ломалась рационализмом.

11 июля 2009 года футболисты «Интера» вернулись из отпуска и проводили первую тренировку. Она была назначена на 12:30, но Куарежма подъехал только к 3 часам дня, чем привел в бешенство Жозе Моуринью .«В жизни жалею только об одном: зря я переходил в «Интер». Там я стал несчастлив и утратил уверенность. До сих пор не знаю, почему Моуринью мне не доверял. А ведь это он меня звал в клуб. Впрочем, можно сказать, что я был тогда не в лучшей форме. В Милане я провел два самых ужасных года в своей жизни», – грустно ответит Рикарду. Восторги сменились унижениями – в декабре 2008 нападающему присудили издевательскую антинаграду «Золотая урна», как разочарованию.

«Рикарду – большой талант, но ему еще необходимо многому научиться, стать более дисциплинированным, суметь совладать со своими эмоциями, иначе он не только не вернется на свой прежний уровень, но и вообще не будет играть. Он крайне непостоянен и очень зависим от своего настроения: говоря о Куарежме вчера, сегодня и завтра, мы будем говорить о совершенно разных людях, настолько он необуздан в своей переменчивости», – резюмировал Жозе Моуринью.

После очередного провала в топ-клубе нападающий значительно сбавил в уровне чемпионата. Переход в «Бешикташ» лишал звездного статуса, но благоволил атмосферой. Горячие турецкие фанаты своим диковатым сумасшествием зарядили Куарежму на новые голы и финты. Художники питаются жгущей эмоцией, унижение «Золотой урной» начало забываться.

После ряда успешных матчей Рикарду Куарежма зажег к себе забытое в Италии обожание. Но излишество опьянило нападающего. Постоянный перебор финтами стал походить на футбольную пошлость. Необузданность португальца достигала критической отметки. Однажды нападающий набросился на главного тренера с криками: «Ты здесь благодаря мне. Ты не смеешь убирать меня с поля, потому что ты ничто». «Пока я остаюсь в команде, Куарежма форму нашего клуба не наденет», – заявил главный тренер. Вскоре его уволили. Фанаты «Бешикташа» не замечали такую несдержанность. Когда Куарежму усадили на лавку стадион горланил одобрительные песни в адрес любимца. Любимец выходил и начинал расписывать пируэты с мячом. Восторг трибун ценнее всего.

Шум и ссоры вне футбольного поля продолжали нарастать. Странно вели себя и боссы «Бешикташа». Вице-президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби во время общения с журналистами сказал: «Да-да, Куарежма пописал на одного из работников клуба, ходил с опущенными штанами и показал таким образом всю свою сущность».

Через несколько дней члену правления клуба Тамиру Кирану пришлось давать объяснение: «Понимаете, просто журналисты задавали ему такие странные вопросы, и он отвечал соответствующим образом. Правда, сам Куарежма не понял шутки, он намерен обратиться в суд».

15 ноября 2012 года нападающий турецкого «Бешикташа» был арестован в Лиссабоне по обвинению в нападении на сотрудника полиции. 29-летний португалец погнался за вором, который украл у его матери часы, а офицер полиции пытался вмешаться. В результате Куарежма применил силу. Пострадавший сотрудник полиции был доставлен в больницу, а португальский футболист был отпущен из-под стражи после дачи показаний. На суде дело в отношении Куарежмы удалось замять.

После череды скандалов нападающему оставалось торговать своим именем. Летом 2011 года «Анжи» мог крутить фарш из бесконечного потока денег Сулеймана Керимова. Предложение получил и нападающий сборной Португалии. Но зарплата в 5 миллионов евро не вызвала трепета у Рикарду. Махачкала не тешила безразмерное эго. Зато напичканные роскошью Дубаи заманили к себе визионера мяча. В то, что португалец вернется в большой футбол, вера окончательно пропала.

Боссы «Порту» в 2014 году решили рискнуть и провернуть скорее сделку для имиджа. Рикарду Куарежма вернулся в место, где его считали лучшим футболистом мира. Изрядно погрузнев, побрившись, король рабоны стал напоминать избитого боями и годами атлета из UFC.

Изрядно подбив репутацию, физическую форму и не став иконой нации, Куарежма продолжит давать небольшими порциями чудеса. Ударом тривелой забивал голы за «Порту», в первом матче плей-офф Лиги Чемпионов растаскивал оборону «Баварии» дублем. Потом опять со всеми поругался и обвинил руководство в предательстве. «Не понимаю, откуда у меня репутация скандалиста», – удивлялся Рикарду.

По иронии судьбы футболист вернулся в чемпионат, где получал больше всего драйва. Обвинения в позоре в адрес патронов «Бешикташа» уже забылись. Ему понадобились старые ощущения, когда на каждое эластичное движение ногой турецкие болельщики впадали в экстаз.

Соревнование с Криштиану уже не имело смысла. Роналду достиг аполлоновского сложения и получил всемирное признание. Иногда юношеские комплексы КриРо к природной одаренности Куарежмы находили забавную форму дружеской мести. В конце марта 2015 игрок «Реала» обернул машину Куарежмы в фольгу – так, что она стала похожа на новую модель бутс Криша. «Криштиану, пожалуйста, скажи мне, что на самом деле ты ничего подобного с моей машиной не сделал», – написал Рикарду в твиттере. «Думаю, в следующем матче ты можешь немного прибавить в скорости», – ответил Роналду.

После неплохо сезона и бомбических голов в товарищеских матчах в Рикарду Куарежму поверил главный тренер сборной Португалии Фернаду Сантуш и взял стареющего волшебника на Евро во Францию. Так нападающий принес пока главную победу в муторном поединке с Хорватией. Роналду пробил, а Рикарду добил в пустые ворота. И пусть португалец не создан для методичного достижения успеха, но вспышками гениальности показал – создавать мимолетное чудо футбольного эпизода может только Рикарду Куарежма. Непринужденно, легко, как гол в пустые ворота хорватам. Для всего остального есть Криштиану Роналду.