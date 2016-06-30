Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Меня заводит, когда я перебрасываю голкипера с 35 метров». Почему мир не понял Куарежму

«Меня заводит, когда я перебрасываю голкипера с 35 метров». Почему мир не понял Куарежму

В сезоне-2002/03 Ласло Болони тренировал лиссабонский «Спортинг». Так сложилось, что ему довелось видеть восход футболиста, который станет символом целого спортивного поколения – Криштиану Роналду. Но тогда Болони не понимал, как воссоединить Куарежму и Роналду. Декоративность и пляжная техника обоих слишком мешали рациональному футболу. Командная игра могла разрушиться о самолюбование вчерашних дублеров. Потом болельщики линчевали Болони за сдержанность в отношении подрастающих звезд, а «Спортинг» упустил чемпионство в Португалии.

Через 12 лет Рикарду скажет: «Не понимаю, как осмеливаются люди критиковать Роналду после всего того, что он сделал в футболе. Это один из футболистов, которые вызывают у меня наибольшее восхищение их психологией. Я никогда еще не видел более сильного игрока в этом смысле. В каждом сезоне он забивает 50-60 голов, борется за «Золотой мяч». Не знаю, можно ли требовать от него больше. Думаю, что бывают случаи, когда люди несправедливы к нему, но это делает его сильнее». В 2003 году самого Куарежму считали талантливее Роналду, и «Барселона» с цепкостью орла вырвала его из комфортной среды.

Роналду продолжал убиваться в спортивных залах. Он уже усвоил урок – не стоит ждать успеха, если не заниматься банальным трудом. Угнаться за техникой Куарежмы нельзя, перегнать самоистязанием можно.

Пока Криштиану боролся с возможностями своего тела, Рикарду Куарежма в статусе вундеркинда въезжал в Каталонию. Это был его первый клуб, мысленно сказавший – «Парень, пусть тебя поцеловал Бог, но без отчаянного поклонения труду ты не станешь лучшим». В «Барселоне» у Куарежмы ничего не получилось. Франк Райкард видел в нем зазнавшуюся пустышку. Он отвечал тренеру взаимностью. Отношение к футболу у Рикарду начали походить на чувство молодого ловеласа к женщинам. Никакого быта, а только сексуальное наслаждение: «Как все атакующие игроки, наиболее комфортно я себя чувствую с мячом, поэтому всегда активно предлагаюсь партнерам. Но когда у меня возникает выбор при продолжении атаки, я всегда предпочту дриблинг или финт диагональной передаче или пасу на 20 метров назад защитнику».

«Когда пробуешь сделать нечто подобное переброске мяча с 35 метров через вышедшего из ворот голкипера, это заводит, по крайней мере, меня, и рождает азарт попытаться еще раз что-то придумать», – признается он потом. Возможно, в «Барселоне» у Куарежмы не получилось блеснуть из-за появления Роналдиньо. Его тоже уронили в чан с волшебным зельем по технике. Бразилец и португалец в оценке себя в жизни одинаковы. Футбол для них не место каменоломни. Тут творят, а не занимаются истязанием. Поэтому фортуна среди них выбирала одного.

В 2004 году после победы в Лиге Чемпионов футболистов «Порту» растаскивали на части большие клубы. Генератор побед Жозе Моуринью с помпой Наполеона уехал покорять Лондон. Мозг и сердце «Порту» Деку переходил в «Барселону». Рикарду Куарежме в этой сделке досталась унизительная роль разменной монеты.

В Португалии игрока продолжали обожествлять и уничижать одновременно. Куарежма не сходил с полос всех газет. Папарацци выискивали его во всех ночных клубах, пьяные выходки стали основным инфоповодом для журналистов. Сам игрок пытался не вступать в открытую войну со всеми. Вернувшись в родную среду, Рикарду задышал свободно и тренерский диктат уже не съедал так сильно. После ухода из «Порту» звезд он легко подхватил статус солиста. Куарежма много забивал и отдавал голевые передачи. Критиковавшие стали похожи на еретиков. Страна вновь очаровывалась. Болельщики «Порту» решили не замечать, что взбалмошный характер и нежелание работать оставались с их любимцем. По итогам сезона-2004/05 Рикарду Куарежму признали лучшим футболистом Португалии. Криштиану Роналду терпеливо начал пробиваться в АПЛ.

В новом сезоне «Порту» стал чемпионом. Фанаты сборной ждали Чемпионата мира в Германии. Еще больше предвкушали воссоединение Куарежмы и Роналду. Иначе на это смотрел Луис Фелипе Сколари. Тренер с солдафонскими замашками видел в нем мягкотелость. Роналду уже прошел испытание брутальными защитниками Англии, поэтому ему можно довериться. Лидер «Порту» оставался самим собой – творцом перед мольбертом. С художниками опасно идти в разведку. Сколари не согласился с мнением большинства и не включил Куарежму в итоговую заявку. История с первым тренером в «Спортинге» повторялась. Ненавидевшие Сколари считали – в Германию не едет их самый одаренный футболист. После поговаривали, что один вид усатого Луиса Филипе вызывал у Рикарду отвращение.

Через три года Сколари, забанивший Куарежму в сборной, попытается реанимировать его карьеру в «Челси». «Благодарен Сколари за представленную мне возможность. Когда услышал от Моуриньо, что «Челси» хочет взять меня в аренду, то долго не думал, согласившись на этот вариант», – признается нападающий. Луис Филипе провалится в «Челси» и будет отправлен в отставку. Его ставленник станет не нужным Гусу Хиддинку.

Несмотря на отцепление из сборной Португалии, у Рикарду Куарежмы продолжался творческий ренессанс. Второй год подряд его признали лучшим футболистом, забывая о Криштиану Роналду. Вместе со своей командой он готовился штурмовать Лигу Чемпионов. «Порту» попал в одну группу с ЦСКА.

В матче с «Арсеналом» Куарежма дважды попадал в штангу. Самым наглым решением стала попытка перебросить мяч через Йенса Леманна с 35 метров. Лидер «Порту» настолько стал упиваться своей игрой, что указывал на слабости главного тренера. Поражение от «Арсенала» Арсена Венгера он объяснил плохой адаптацией к игрокам у Жезуалду Ферейры, возглавлявшего «Порту» на тот момент. В решающим матче с ЦСКА Куарежма сделал результат в самом начале. В промозглый московский вечер наших защитников нападающий не замечал. Просто накручивал финтами.

В 2007 году «Порту» второй раз подряд стал чемпионом. За его лидером выстроилась очередь. Сам Рикарду надменно комментировал заинтересованность «Баварии». «В Германии очень холодно. Я определенно не заинтересован в этом. Что мне там делать?», – с пренебрежением ответил нападающий. Кажется, никто так нагло не отшивал «Баварию».

Через год любимец Португалии перебирается в «Интер». Личную заинтересованность проявил Жозе Моуринью. Главная идея сводилась к небольшому изменению Куарежмы. Со своей техникой он становится поставщиком оригинальности в строгих построениях Моуринью. Остается только приучить нападающего к игровой дисциплине. Психологический прессинг Жозе ни к чему не привел. Рикарду Куарежма начал терять главное умение – способность писать холсты на поле. Рабона пропала. Пришло непонимание партнеров, жесткость Моуринью. Помешанный на тактических схемах чемпионат Италии растворял в себе природные инстинкты. Стихийность в очередной раз ломалась рационализмом.

11 июля 2009 года футболисты «Интера» вернулись из отпуска и проводили первую тренировку. Она была назначена на 12:30, но Куарежма подъехал только к 3 часам дня, чем привел в бешенство Жозе Моуринью .«В жизни жалею только об одном: зря я переходил в «Интер». Там я стал несчастлив и утратил уверенность. До сих пор не знаю, почему Моуринью мне не доверял. А ведь это он меня звал в клуб. Впрочем, можно сказать, что я был тогда не в лучшей форме. В Милане я провел два самых ужасных года в своей жизни», – грустно ответит Рикарду. Восторги сменились унижениями – в декабре 2008 нападающему присудили издевательскую антинаграду «Золотая урна», как разочарованию.

«Рикарду – большой талант, но ему еще необходимо многому научиться, стать более дисциплинированным, суметь совладать со своими эмоциями, иначе он не только не вернется на свой прежний уровень, но и вообще не будет играть. Он крайне непостоянен и очень зависим от своего настроения: говоря о Куарежме вчера, сегодня и завтра, мы будем говорить о совершенно разных людях, настолько он необуздан в своей переменчивости», – резюмировал Жозе Моуринью.

После очередного провала в топ-клубе нападающий значительно сбавил в уровне чемпионата. Переход в «Бешикташ» лишал звездного статуса, но благоволил атмосферой. Горячие турецкие фанаты своим диковатым сумасшествием зарядили Куарежму на новые голы и финты. Художники питаются жгущей эмоцией, унижение «Золотой урной» начало забываться.

После ряда успешных матчей Рикарду Куарежма зажег к себе забытое в Италии обожание. Но излишество опьянило нападающего. Постоянный перебор финтами стал походить на футбольную пошлость. Необузданность португальца достигала критической отметки. Однажды нападающий набросился на главного тренера с криками: «Ты здесь благодаря мне. Ты не смеешь убирать меня с поля, потому что ты ничто». «Пока я остаюсь в команде, Куарежма форму нашего клуба не наденет», – заявил главный тренер. Вскоре его уволили. Фанаты «Бешикташа» не замечали такую несдержанность. Когда Куарежму усадили на лавку стадион горланил одобрительные песни в адрес любимца. Любимец выходил и начинал расписывать пируэты с мячом. Восторг трибун ценнее всего.

Шум и ссоры вне футбольного поля продолжали нарастать. Странно вели себя и боссы «Бешикташа». Вице-президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби во время общения с журналистами сказал: «Да-да, Куарежма пописал на одного из работников клуба, ходил с опущенными штанами и показал таким образом всю свою сущность».

Через несколько дней члену правления клуба Тамиру Кирану пришлось давать объяснение: «Понимаете, просто журналисты задавали ему такие странные вопросы, и он отвечал соответствующим образом. Правда, сам Куарежма не понял шутки, он намерен обратиться в суд».

15 ноября 2012 года нападающий турецкого «Бешикташа» был арестован в Лиссабоне по обвинению в нападении на сотрудника полиции. 29-летний португалец погнался за вором, который украл у его матери часы, а офицер полиции пытался вмешаться. В результате Куарежма применил силу. Пострадавший сотрудник полиции был доставлен в больницу, а португальский футболист был отпущен из-под стражи после дачи показаний. На суде дело в отношении Куарежмы удалось замять.

После череды скандалов нападающему оставалось торговать своим именем. Летом 2011 года «Анжи» мог крутить фарш из бесконечного потока денег Сулеймана Керимова. Предложение получил и нападающий сборной Португалии. Но зарплата в 5 миллионов евро не вызвала трепета у Рикарду. Махачкала не тешила безразмерное эго. Зато напичканные роскошью Дубаи заманили к себе визионера мяча. В то, что португалец вернется в большой футбол, вера окончательно пропала.

Боссы «Порту» в 2014 году решили рискнуть и провернуть скорее сделку для имиджа. Рикарду Куарежма вернулся в место, где его считали лучшим футболистом мира. Изрядно погрузнев, побрившись, король рабоны стал напоминать избитого боями и годами атлета из UFC.

Изрядно подбив репутацию, физическую форму и не став иконой нации, Куарежма продолжит давать небольшими порциями чудеса. Ударом тривелой забивал голы за «Порту», в первом матче плей-офф Лиги Чемпионов растаскивал оборону «Баварии» дублем. Потом опять со всеми поругался и обвинил руководство в предательстве. «Не понимаю, откуда у меня репутация скандалиста», – удивлялся Рикарду.

По иронии судьбы футболист вернулся в чемпионат, где получал больше всего драйва. Обвинения в позоре в адрес патронов «Бешикташа» уже забылись. Ему понадобились старые ощущения, когда на каждое эластичное движение ногой турецкие болельщики впадали в экстаз.

Соревнование с Криштиану уже не имело смысла. Роналду достиг аполлоновского сложения и получил всемирное признание. Иногда юношеские комплексы КриРо к природной одаренности Куарежмы находили забавную форму дружеской мести. В конце марта 2015 игрок «Реала» обернул машину Куарежмы в фольгу – так, что она стала похожа на новую модель бутс Криша. «Криштиану, пожалуйста, скажи мне, что на самом деле ты ничего подобного с моей машиной не сделал», – написал Рикарду в твиттере. «Думаю, в следующем матче ты можешь немного прибавить в скорости», – ответил Роналду.

После неплохо сезона и бомбических голов в товарищеских матчах в Рикарду Куарежму поверил главный тренер сборной Португалии Фернаду Сантуш и взял стареющего волшебника на Евро во Францию. Так нападающий принес пока главную победу в муторном поединке с Хорватией. Роналду пробил, а Рикарду добил в пустые ворота. И пусть португалец не создан для методичного достижения успеха, но вспышками гениальности показал – создавать мимолетное чудо футбольного эпизода может только Рикарду Куарежма. Непринужденно, легко, как гол в пустые ворота хорватам. Для всего остального есть Криштиану Роналду.

Чемпионат Европы Европа Португалия Челси Интер Порту Спортинг Барселона Бешикташ Куарежма Рикарду Роналду Криштиану Сколари Луис Фелипе Моуринью Жозе Болони Ласло
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ronaldinho R10
1467295361
Кажется ,мы стали забывать,что футбол - игра.А Рикарду ,как никто друго на земле, умеет напомнить нам об этом.Гениальный футболист,по мастерству сравним с Роналдиньо,да и по характеру тоже,просто Диньо на дольше хватило...Очень хочу,чтобы нынешняя феерия для него продлилась как можно дольше!Как никак он это заслужил.
Ответить
тигрик
1467299397
Жаль что не срослось, но может ему и так хорошо
Ответить
Kulima
1467299417
Вот вам и разница в людях, один в поте лица работал и собрал все звезды, а второй член клал и канул. Дисциплина превыше всего!
Ответить
artturchik
1467307590
собирался болеть за Польшу, но статья кое что мне напомнила, надеюсь Рикарду красиво закончит
Ответить
TUMS
1467321045
Поляки вперед!
Ответить
rashidinho
1467338696
Поляки собирают чемоданы!
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+