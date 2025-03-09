⚡️ РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину» (1:2) и отстал от лидеров, у Даку дубль

«Спартак» в 20-м туре РПЛ проиграл на выезде «Рубину». Дубль оформил нападающий казанцев Мирлинд Даку.
Вторые желтые карточки в матче получили Даку и Алексис Дуарте.
«Спартак» отстал от лидеров и занимает третье место. «Рубин» идет восьмым.
Москвичи прервали семиматчевую победную серию в РПЛ.
Россия. РПЛ. 20-й тур
Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Даку, 7; 2:0 – Даку, 28; 2:1 – Барко, 42 (с пенальти).
Удаления: Даку, 75 (вторая ж.к.) – Дуарте, 75 (вторая ж.к.).
Источник: «Бомбардир»