Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину» (1:2) и отстал от лидеров, у Даку дубль

⚡️ РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину» (1:2) и отстал от лидеров, у Даку дубль

Сегодня, 21:29
169

«Спартак» в 20-м туре РПЛ проиграл на выезде «Рубину». Дубль оформил нападающий казанцев Мирлинд Даку.

Вторые желтые карточки в матче получили Даку и Алексис Дуарте.

«Спартак» отстал от лидеров и занимает третье место. «Рубин» идет восьмым.

Москвичи прервали семиматчевую победную серию в РПЛ.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Даку, 7; 2:0 – Даку, 28; 2:1 – Барко, 42 (с пенальти).

Удаления: Даку, 75 (вторая ж.к.) – Дуарте, 75 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина» 1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина» 3
Эмоции игроков «Спартака» после поражения от «Рубина» 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Даку Мирлинд
Рекомендуем
Комментарии (169)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1741546756
Матч не получилось посмотреть. Судя по всему Рубин забил, а потом усиленно защищался. Рефери как всегда помогал Спартаку.
Ответить
СпартакПозор
1741546843
Фся Тарасовка визжала от счастья, когда выиграла у 16 строчки. Спартак, чисто позор РПЛ.
Ответить
slavа0508
1741546889
Предвидел сегодня проблемы . как предвижу успех в следующем матче чемпионата ...
Ответить
Градус целс
1741547361
Не смотря на грубейшие ошибки в начале, буду объективен как болельщик зенита . всю остальную игру Спартак смотрелся лучше и моментов больше . Тот случай когда не идёт. У зени тоже таких матчей хватает.
Ответить
Спартачище
1741547654
болотные девочки фонадки вчера все попрятались в слезах А сегодня ракукарекались ущербные)))
Ответить
tushkanlz
1741547669
«Рубин» победил...неожиданно(для меня,конечно).Молодцы! Казань - с победой!!!
Ответить
Pourquoi pas
1741547932
Имея многолетнюю антипатию к незаслуженно "народному" клубу (субъективно), сегодня желал ему победы. Ну, не сложилось - Казань догнала нас в таблице... Зато Питер с Краснодаром оторвались! Казань с победой!
Ответить
zadira56
1741547962
Положительная зарядка на неделю!Молодцы "рубиновые"!А то,крючкохвостые себя возомнили чемпионами!Фигушки вам!
Ответить
VVM1964
1741548250
Проиграно сражение, ещё не говорит о поражении в целом... Теперь в следующем туре - ТОЛЬКО ПОБЕДА !!!
Ответить
кaстрюлька
1741549611
Буду объективен - хряки заглотили, копытно-щетинистая секта в скорби и печали
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»
22:40
1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»
22:20
3
ВидеоЭмоции игроков «Спартака» после поражения от «Рубина»
22:07
2
Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Спартаком»
22:03
4
Реакция Юрана на поражение «Спартака» от «Рубина»
21:57
6
Бывший директор «Спартака»: «Дзюба – в списке великих российских нападающих»
21:50
1
⚡️ РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину» (1:2) и отстал от лидеров, у Даку дубль
21:29
169
ВидеоДаку и Дуарте удалили в матче «Рубин» – «Спартак», Алексис пропустит игру с «Зенитом»
21:14
12
Дзюба: «Пока не обойду Лоськова, карьеру не закончу»
21:01
2
Все новости
Все новости
Дзюба – после победы «Акрона» над «Крыльями»: «Самарская область – красно-черная!»
22:31
Реакция Юрана на поражение «Спартака» от «Рубина»
21:57
6
Бывший директор «Спартака»: «Дзюба – в списке великих российских нападающих»
21:50
1
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:32
2
⚡️ РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину» (1:2) и отстал от лидеров, у Даку дубль
21:29
167
ВидеоДаку и Дуарте удалили в матче «Рубин» – «Спартак», Алексис пропустит игру с «Зенитом»
21:14
12
Дзюба: «Пока не обойду Лоськова, карьеру не закончу»
21:01
2
Рабинер прокомментировал рекорд Дзюбы
20:49
1
«Зенит» поздравил Дзюбу с рекордом, «Спартак» – нет
20:42
9
ВидеоОпубликовано видео с первым голом Дзюбы – сегодня Артем стал лучшим бомбардиром в истории России
20:33
1
ВидеоБарко паненкой исполнил пенальти в матче с «Рубином»
20:22
4
Двое футболистов «Крыльев» играли с «Акроном» с сотрясением мозга
20:02
Дзюба – о Карпине: «Лукавство – наше все»
19:52
9
Видео«Спартак» пропустил от «Рубина» на 7-й минуте
19:44
13
Реакция президента РПЛ на рекорд Дзюбы
19:16
Медведев отметил вклад «Зенита» в рекорд Дзюбы
19:08
3
Капелло оценил рекорд Дзюбы двумя словами
18:49
1
ВидеоИгроки «Акрона» качали Дзюбу после рекорда
18:38
6
Черчесов прокомментировал рекорд Дзюбы: «Знаю, как сильно он этого хотел»
18:36
1
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
18:27
РПЛ. «Акрон» победил «Крылья» благодаря рекордному голу Дзюбы
18:27
2
Медведев высказался о рекорде Дзюбы
18:15
4
Семин объяснил, почему Дзюба уступает Кержакову
18:11
8
Эмоции Дзюбы после рекордного гола в истории российского футбола
17:43
2
Ловчев: «Прошлое десятилетие было десятилетием Аршавина, а последнее – эпоха Дзюбы»
17:38
6
Реакция Мостового на рекорд Дзюбы
17:28
1
Генич двумя словами описал Дзюбу после его рекордного гола
17:24
1
Кержаков отреагировал на рекордный гол Дзюбы в истории российского футбола
17:17
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 