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  • Пришелец на поле. Кто развеял скуку на матче Польша – Португалия

Пришелец на поле. Кто развеял скуку на матче Польша – Португалия

Первый тайм Польша и Португалия отыграли весело, задорно, и поэтому забили по голу. Что было дальше – вызывало интерес у прожженных любителей тактической борьбы и адскую скуку у всех остальных. Фанаты решили поразвлекать сами себя и наткнулись на бдительные очи блюстителей правопорядка.

В овертайме полиция нагрянула на оба сектора с болельщиками и … не успела скрутить одного из них. Тщательно скрываемые телевидением фанатские прорывы на этот раз не укрылись от взгляда главных телекамер. Португалец задумал поболтать с Роналду, но Криштиану и здесь финтом ушел от соперника.

Силы были неравны, так что беглец был пойман буквально сразу же.

Товарищ был скручен и выведен с поля в ту же минуту.

Куда забавнее все это выглядело по телевизору. Несчастному Марселю, похоже, предначертано судьбой влипать в такие ситуации.

Блащиковски не забил послематчевый пенальти, и Португалия отправилась в 1/2. Главные события первого четвертьфинала

Чемпионат Европы Европа Польша Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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Strig
1467335549
Было б скучно на свете без дураков...
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343443
1467346131
Было б скучно на свете без дураков...
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Ник17
1467355536
Было б скучно на свете без дураков...
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Liverpool-The-Best
1467357138
6bIJIo 6 Cky4Ho Ha CBeTe 6e3 gypaKoB...
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alexandr1205
1467367438
Не только у нас дураков на сто лет припасено...
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burbon2002
1467368738
polsha bula xorosha!
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litron
1467371295
Да ну красава, хоть повеселил меня. Матч скучный был.
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sergybest
1467374246
о как....... я проспал этот момент )))))))))))
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