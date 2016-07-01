Пришелец на поле. Кто развеял скуку на матче Польша – Португалия

Первый тайм Польша и Португалия отыграли весело, задорно, и поэтому забили по голу. Что было дальше – вызывало интерес у прожженных любителей тактической борьбы и адскую скуку у всех остальных. Фанаты решили поразвлекать сами себя и наткнулись на бдительные очи блюстителей правопорядка.

В овертайме полиция нагрянула на оба сектора с болельщиками и … не успела скрутить одного из них. Тщательно скрываемые телевидением фанатские прорывы на этот раз не укрылись от взгляда главных телекамер. Португалец задумал поболтать с Роналду, но Криштиану и здесь финтом ушел от соперника.

Силы были неравны, так что беглец был пойман буквально сразу же.

Товарищ был скручен и выведен с поля в ту же минуту.

Куда забавнее все это выглядело по телевизору. Несчастному Марселю, похоже, предначертано судьбой влипать в такие ситуации.

Блащиковски не забил послематчевый пенальти, и Португалия отправилась в 1/2. Главные события первого четвертьфинала