Пять крутых вещей и достижений 1/4 финала Евро

Роналду помогает Сантушу

Победный матч с командой Польши нельзя было назвать простым для сборной Португалии. Уже в самом начале встречи свой первый гол на турнире забил Роберт Левандовски. Показалось, что сейчас поляки разорвут португальских выскочек, не выигравших еще ни одного матча на этом турнире. Но сборная Польши чего-то испугалась. Неожиданно португальцы получили инициативу и мяч, а Роналду, будучи закрытым со всех сторон, успешно командовал действиями партнеров.

Нашелся в составе португальцев молодой герой, которому еще предстоит стать настоящим лидером сборной. Ренату Санчес сначала стал самым юным футболистом на Евро-2016, вышедшим в стартовом составе (18 лет и 316 дней), а затем забил гол, сравняв счет. Португальцы снова не смогли победить в основное время. Дело дошло до серии пенальти, где за дело взялся Роналду. Криштиану свою попытку реализовал, а затем помог Фернанду Сантушу уговорить пробить Жоао Моутинью. Просьбе капитана Моутинью отказать не смог и свой пенальти забил, а Рикарду Куарежма последним точным ударом отправил поляков в отпуск.

Одно действие Робсона-Кану

Существует непоколебимое утверждение, что сборная Уэльса держится исключительно на таланте Бэйла. В матче против Бельгии валлийцы попытались это опровергнуть. Бэйл в обычном стиле носился по полю и пытался угрожать воротам, но солировали в этот вечер другие лица. Бельгиец Раджа Наингголан, недавно пойманный с сигаретой, показал, что на его игре вредные привычки не сказываются. К несчастью для бельгийцев, пропущенный мяч футболистов сборной Уэльса только раззадорил.

Аарон Рэмзи расщедрился сразу на две голевые передачи, а потом получил глупую карточку. Теперь он не сыграет с Португалией в полуфинале, где игра в центре поля во многом определит исход матча. Харизматичный центральный защитник Эшли Уиллиамс забил один раз, хотя мог и намного больше. Но Уэльс подавил соперника не только физически, но и морально. Робсон-Кану одним финтом оставил в дураках трех защитников и забил гол, получив признание даже от Джейми Каррагера. «Это не финт Кройффа. Теперь это финт Робсона-Кану», – похвалил валлийца бывший защитник «Ливерпуля». Теперь ждем от Хола чудес в следующей стадии турнира.

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Скрытый финал и герои мемов

Матч между сборными Германии и Италии смело можно называть украшением этого турнира. Нет, голов и опасных моментов здесь не было заоблачно много. Футболисты играли так, как от них этого ожидали. Немцы методично расшатывали мощную оборону соперника, а итальянцы пытались убегать в контратаки. Но некоторые эпизоды матча заслуживают отдельного внимания.

Например, нашелся Месут Озил. Короля ассистов часто ругают, что он теряется в важных матчах. Однако в игре с Италией именно Месут оказался в нужном месте и голевым ударом завершил атаку немцев. Забей через несколько минут еще и Гомес, все самое интересное прошло бы мимо. Но Буффон отразил неожиданный удар пяткой, подарив нам возможность вдоволь посмеяться над дальнейшими событиями.

Сначала посмешил народ Джером Боатенг. Эталонный защитник, каким его считает футбольная общественность, зачем-то поднял руки в собственной штрафной. По закону подлости мяч в одну из конечностей прилетел, а Бонуччи легко реализовал пенальти. Дело в итоге докатилось до серии послематчевых одиннадцатиметровых, а на последних секундах Конте выпустил на замену Симоне Дзадзу. Перестановка оказалась роковой.

Лишний нападающий должен был огорчить Нойера с точки, но долго собирался и оказался одним из мазил. Было подсчитано, что шагов к мячу в серии пенальти он сделал больше, чем в игровое время. А спаситель Буффон в этот момент не мог сдержать слез. Немцы оказались удачливее и проскочили в полуфинал.

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Франция показывает класс

Давайте будем честными. Исландская сказка должна была однажды закончиться. Да, получилось все это очень разгромно и во многом не по делу. Но уж слишком много похвал высказали исландской команде еще до начала четвертьфинала. Даже сами исландцы, похоже, были готовы поехать домой с чувством полного блаженства и радости. Сборная Франции решила оформить путевку быстро и безболезненно.

Надо признать, что перед исландской сборной предстал действительно классный соперник. Не было никакой недооценки, а уже за первый тайм французы забили четыре раза. Гризманн с четырьмя мячами вырвался в лидеры бомбардирской гонки, а Оливье Жиру наконец-то почувствовал уверенность в себе. Второй тайм получился равным, но лишь по причине того, что это позволила Франция. В полуфинале нас ожидает еще одно противостояние с сумасшедшей вывеской. Германия и Франция определят финалиста, а Исландия наконец-то сможет вернуться в обычное жизненное русло. Все-таки существенная часть населения страны провела этот месяц на французских трибунах.

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Спасибо проигравшим

Чем хорош этот чемпионат Европы? Борьба до самых последних минут – главная определяющая деталь Евро-2016. И здесь мы снова вспомним об исландцах. Да, исландская команда уступила сборной Франции со счетом 2:5. Но при этом Исландия выиграла второй тайм этого матча, а ее болельщики на трибунах и вовсе переигрывали соперника на протяжении всей встречи.

Хороша была и команда Бельгии. Еще в первом тайме подопечные Вильмотса могли забить Уэльсу несколько раз и решить исход матча. Не получилось, но играли бельгийцы красиво и интересно, за что тоже заслуживают уважения.

Неплохо выглядели и футболисты сборной Польши. Совсем немного уверенности в себе и чуточки удачи не хватило полякам, чтобы пробиться в полуфинал. Зато польская команда показала, что зависит не только от Роберта Левандовски, который кроме гола португальцам больше никак не заблистал.

Конечно, надо похвалить и Антонио Конте. Наставник сборной Италии покидает свой пост и отправляется тренировать «Челси». «Во время турнира у меня возникали мысли остаться тренировать сборную, но ничего уже нельзя изменить», – рассказал сам тренер, подаривший Европе тактически сильную и отлаженную команду. Ни за один из проигравших коллективов не было стыдно. Наверное, в этом и сила турнира, которым мы все наслаждаемся.

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