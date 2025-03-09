Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил поражение «Спартака» от «Рубина» (1:2) в 20-м туре РПЛ.

«Спартак» отстал от лидеров РПЛ.

На следующей неделе москвичи сыграют с «Акроном» и «Зенитом».

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Давление во втором тайме у «Спартака» было серьезное, владение мячом было почти безраздельное, подходы тоже имелись, полумоменты случались, а вот прямо железных голевых шансов особо не помню. Это была игра на три исхода, в которой «Спартак» был неплох и, по мне, заслуживал ничьей. Но стал жертвой того, с каким безобразным настроем вышел на матч.

А еще его исход определила очень эффективная игра Даку и Безрукова, сделавшего две голевые, перед первой из которых совершил отбор у Денисова в прессинге. Безруков вообще полностью переиграл Денисова, и это была ключевая зона для исхода матча. Хотя длинную передачу перед пенальти отдал именно Даниил.

Похвалы у хозяев заслуживают и очень самоотверженный Рожков (как он проставил голову под страшный удар Мартинса, когда мяч вполне мог влететь в ворота!), и Тесленко, выбивший мяч при добивании после удара Солари, и очень надежно сыгравший вратарь Ставер. Нельзя говорить только о минусах «Спартака», надо – и о плюсах Казани. Рашид Рахимов сегодня проделал отличную работу, и Деян Станкович большой молодец, только что в конце послематчевого интервью выразившего отдельный респект коллеге.

Я бы не сказал, что красно-белые провели плохой матч, но опомнились, когда многое уже было потеряно. Большой урок. И в соперничестве двух снайперов Даку оказался сильнее Угальде. Это был не день Манфреда. Его перевод на фланг после перерыва только усугубил ситуацию. В очередной раз стало ясно – нельзя ему там играть.

На «Зенит», понятно, вместо дисквалифицированного Дуарте выйдет Литвинов. Попробовал бы Солари вместо Бонгонды в старте. И еще непредсказуем выбор между Пруцевым и Мартинсом. Мне Данил сегодня понравился, кроме эпизода со вторым голом, когда недостаточно активно противодействовал Безрукову. Пруцев – это ум и работоспособность, Мартинс – мощь, габариты и врывания в штрафную. Что будет нужнее – на то Станкович и сделает ставку», – написал Рабинер.