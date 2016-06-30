Кто вместо Левандовски тащит Польшу к полуфиналу Евро

И все-таки это случилось за считанные минуты до конца матча, который сборная Польши планировала довести всухую в четвертый раз на Евро. Могучий удар Джердана Шакири перевел игру 1/8 финала со Швейцарией в овертайм, а поляки прервали серию без пропущенных мячей на турнире аж на 351-й минуте. Кроме того, Польша готовилась к этой игре на два дня меньше своего соперника – так уж составлен календарь, но выглядела свежее Швейцарии и была очень близка к тому, чтобы добыть победу в основное время.

Перед турниром постоянно говорили об их атаке – Польша забила больше всех голов в квалификации (33), а дуэт форвардов у них составляют Левандовски и Милик, забившие 51 мяч на двоих в прошедшем сезоне. Тем не менее, сейчас на их общем счету – 23 удара, но лишь один гол (Милик принес победу над североирландцами), и пока атака молчит – защита круто зажигает.

Центр обороны польской сборной цементируют Камиль Глик и Михал Паздан, которые в отборочных матчах лишь дважды сыграли вместе, а на Евро демонстрируют удивительную сыгранность и мощь. Если Глик, как бывший футболист третьей команды «Реала», а ныне капитан «Торино» – у многих на слуху («Спартак» и «Зенит» жаждали вытащить к себе этого игрока из Серии А), то Паздан, которого бывший тренер Польши Лео Беенхаккер прозвал «пираньей» и брал еще на Евро-2008, лишь в этом сезоне добился чего-то стоящего – выиграл с черчесовской «Легией» чемпионат и кубок страны.

Только англичанин Крис Смоллинг производил больше выносов мяча, чем Глик (10,3 против 10), у Паздана результат поскромнее – 6,3. Учитывая, что Польша очень нечасто владеет мячом (45,8% на Евро), но держит оборону высоко, бетонный центр защиты им просто необходим, но пара Глик-Паздан вообще превзошла все ожидания. Они великолепно дополняют друг друга. Первый – вообще лучший во всей команде по игре вверху – 2,8 выигранных верховых единоборства в среднем за игру. Второй – блестяще читает игру, и поэтому его показатель в 3,3 перехвата за матч – один из лучших на всем Евро. Ко всему прочему, Паздан способен мгновенно начать контратаку Польши классным пасом. Еще один важнейший момент – оба защитника чрезвычайно спокойны, как и вся команда. «Пешком» этой сборной уж точно не забьешь.

Впрочем, крутой центр обороны может сожрать сильного соперника лишь в том случае, если есть достойная поддержка из полузащиты, а Польша может этим похвастаться в полной мере, ведь в ее опорной зоне трудится двукратный победитель Лиги Европы Гжегож Крыховяк, которого Унаи Эмери пытается вытащить к себе из «Севильи» в «ПСЖ». Примечательно, что больше Крыховяка отбирает мячи пока что Якуб Блащиковски, и на счету экс-футболиста «Боруссии» в матче против Швейцарии было аж семь удачных отборов. Ровно столько же Куба сделал и в битве с немцами.

О вратарской линии тоже не стоит забывать: лишь один из главных героев нынешнего Евро Ханнес Халльдорсон выдает больше сэйвов за игру (5), чем Лукаш Фабиански (4,7), что здорово дополняет картину в одной из самых крепких сборных всего Евро. Да, пока дремлет Левандовски, но зато приносит победы Блащиковски, пока губит моменты Милик, но Гросицки/Капустка/Куба упрямо создают их снова. Иногда оборона Польши сгибается под натиском соперника. Она гнется, но при этом не ломается – не забудем, что справа в защите у поляков играет еще и Лукаш Пищек, а слева – хорошо знакомый нам защитник «Краснодара» Артур Енджейчик.

Тренирует этих парней неизбалованный титулами Адам Навалка, который закончил игровую карьеру в 23 года и был вынужден торговать джинсами и косметикой, а освоив профессию тренера, стал придираться к каждой мелочи и ни во что не ставил журналистов, с которыми у него давняя взаимная неприязнь. Известна история и о том, как Навалка за свой счет установил на базе одного из тренируемых им польских клубов спутниковое телевидение, чтобы футболисты смотрели больше высококлассного футбола. Его подход работает, его система действует, а его парни с удовольствием исполняют жесткий прессинг – тот элемент, над которым Навалка с тренерским штабом «пыхтит» буквально каждый день.

Ну а Пищеку с Енджейчиком сегодня придется особо тяжело. Смену позиций в атаке никто еще на этом турнире не проводил так часто, как это делали португальцы, которые без конца меняются местами. Впрочем, и для Глика с Пазданом сегодня – очень крутой тест, помимо Роналду впереди сейчас у Португалии блещет Луиш Нани, который выглядит даже опаснее своего знаменитого соотечественника. Но Польша уже и так провела лучший чемпионат Европы в своей истории. Раньше поляки дважды увозили бронзу с кубков мира, выигрывали Олимпиаду, но на Евро не блистали никогда. Теперь для того, чтобы добраться до полуфинала европейского чемпионата, Польше осталось сделать всего один шаг. А там и до финала совсем близко.

Левандовски, Златан и другие звезды Евро-2016, которые пока не зажглись