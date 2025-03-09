Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итог матча 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

– Что случилось в первом тайме? Как будто «Рубин» вас удивил.

– Вы сами все видели, мы полторы ошибки допустили, и всe закончилось этим.

– Сложно было найти свою игру? За счет чего удалось взять под контроль мяч?

– За счет характера и организации. Конечно, если мы говорим о первых 30 минутах, то если ты не выигрываешь единоборства, то не можешь рассчитывать на победу. В остальные 60 минут мне не в чем упрекнуть команду, я горжусь ими. Это будет сложно, но мы еще порадуемся в будущем.

Хочу отдать должное «Рубину» и их тренеру, потому что они действительно провели хороший матч, удачи им в будущем. В какой‑то момент мы доминировали, но они тоже молодцы. Поздравляю их с победой.