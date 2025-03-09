«Зенит» поздравил Дзюбу с рекордом, «Спартак» – нет

«Зенит» опубликовал поздравление Артема Дзюбы с рекордом.

Артем стал лучшим бомбардиром в российской истории с 234 голами.

Гол Дзюбы стал победным в матче с «Крыльями».

Впереди у «Акрона» матч со «Спартаком» – родным клубом Дзюбы.

«Наибольшее число своих голов Дзюба оформил в футболке «Зенита»: на счету нападающего 249 официальных матчей и 108 забитых мячей в составе петербургской команды.

Футбольный клуб «Зенит» высоко ценит вклад Артема Дзюбы в победы сине-бело-голубых и поздравляет нападающего с выдающимся достижением», – написал в «Зенит», в то время как от «Спартака» такого поздравления в адрес Дзюбы не последовало.