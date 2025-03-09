Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Зенит» поздравил Дзюбу с рекордом, «Спартак» – нет

Сегодня, 20:42
9

«Зенит» опубликовал поздравление Артема Дзюбы с рекордом.

  • Артем стал лучшим бомбардиром в российской истории с 234 голами.
  • Гол Дзюбы стал победным в матче с «Крыльями».
  • Впереди у «Акрона» матч со «Спартаком» – родным клубом Дзюбы.

«Наибольшее число своих голов Дзюба оформил в футболке «Зенита»: на счету нападающего 249 официальных матчей и 108 забитых мячей в составе петербургской команды.

Футбольный клуб «Зенит» высоко ценит вклад Артема Дзюбы в победы сине-бело-голубых и поздравляет нападающего с выдающимся достижением», – написал в «Зенит», в то время как от «Спартака» такого поздравления в адрес Дзюбы не последовало.

Еще по теме:
Дзюба – после победы «Акрона» над «Крыльями»: «Самарская область – красно-черная!»
Бывший директор «Спартака»: «Дзюба – в списке великих российских нападающих» 1
Дзюба: «Пока не обойду Лоськова, карьеру не закончу» 2
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Спартак Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1741542650
Артем большой футболист и в прямом и в переносном смысле этой фразы, он много лет был лидером Зенита и я грущу по тому факту, что расставание с Артемом было не самым корректным.
Ответить
alefreddy
1741545429
рукаку молодец
Ответить
алдан2014
1741546065
Может ему ещё песню спеть? Для спартаковцев он чужой. Пусть хоть Блохина обгонит
Ответить
DOCTOR PENALTY
1741546376
Нет поздравления - нет рекорда. ))
Ответить
Кривая да нелёгкая
1741546787
Спартак свиноты, слов нет
Ответить
Спартач80
1741546843
Кому нужно это существо ?... Чьим ветераном его будут считать ?... Отщепенец ...
Ответить
кайрос
1741547402
Впереди у «Акрона» матч со «Спартаком» – родным клубом Дзюбы.==== Такой родной что он кошелек украл у одноклубника.По родственному.Гы гы
Ответить
ivany4
1741547851
А чего тут удивляться. Как где играл, тот так и поздравил.)) Шоу поздравления рукоблуда Акроном было смешным и наивным.))
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»
22:40
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»
22:20
3
ВидеоЭмоции игроков «Спартака» после поражения от «Рубина»
22:07
2
Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Спартаком»
22:03
4
Реакция Юрана на поражение «Спартака» от «Рубина»
21:57
6
Бывший директор «Спартака»: «Дзюба – в списке великих российских нападающих»
21:50
1
⚡️ РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину» (1:2) и отстал от лидеров, у Даку дубль
21:29
168
ВидеоДаку и Дуарте удалили в матче «Рубин» – «Спартак», Алексис пропустит игру с «Зенитом»
21:14
12
Дзюба: «Пока не обойду Лоськова, карьеру не закончу»
21:01
2
Все новости
Все новости
Дзюба – после победы «Акрона» над «Крыльями»: «Самарская область – красно-черная!»
22:31
Реакция Юрана на поражение «Спартака» от «Рубина»
21:57
6
Бывший директор «Спартака»: «Дзюба – в списке великих российских нападающих»
21:50
1
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:32
2
⚡️ РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину» (1:2) и отстал от лидеров, у Даку дубль
21:29
167
ВидеоДаку и Дуарте удалили в матче «Рубин» – «Спартак», Алексис пропустит игру с «Зенитом»
21:14
12
Дзюба: «Пока не обойду Лоськова, карьеру не закончу»
21:01
2
Рабинер прокомментировал рекорд Дзюбы
20:49
1
«Зенит» поздравил Дзюбу с рекордом, «Спартак» – нет
20:42
9
ВидеоОпубликовано видео с первым голом Дзюбы – сегодня Артем стал лучшим бомбардиром в истории России
20:33
1
ВидеоБарко паненкой исполнил пенальти в матче с «Рубином»
20:22
4
Двое футболистов «Крыльев» играли с «Акроном» с сотрясением мозга
20:02
Дзюба – о Карпине: «Лукавство – наше все»
19:52
9
Видео«Спартак» пропустил от «Рубина» на 7-й минуте
19:44
13
Реакция президента РПЛ на рекорд Дзюбы
19:16
Медведев отметил вклад «Зенита» в рекорд Дзюбы
19:08
3
Капелло оценил рекорд Дзюбы двумя словами
18:49
1
ВидеоИгроки «Акрона» качали Дзюбу после рекорда
18:38
6
Черчесов прокомментировал рекорд Дзюбы: «Знаю, как сильно он этого хотел»
18:36
1
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
18:27
РПЛ. «Акрон» победил «Крылья» благодаря рекордному голу Дзюбы
18:27
2
Медведев высказался о рекорде Дзюбы
18:15
4
Семин объяснил, почему Дзюба уступает Кержакову
18:11
8
Эмоции Дзюбы после рекордного гола в истории российского футбола
17:43
2
Ловчев: «Прошлое десятилетие было десятилетием Аршавина, а последнее – эпоха Дзюбы»
17:38
6
Реакция Мостового на рекорд Дзюбы
17:28
1
Генич двумя словами описал Дзюбу после его рекордного гола
17:24
1
Кержаков отреагировал на рекордный гол Дзюбы в истории российского футбола
17:17
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 