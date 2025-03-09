Рабинер прокомментировал рекорд Дзюбы

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на рекорд форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

Артем стал лучшим бомбардиром в российской истории с 234 голами.

Гол Дзюбы стал победным в матче с «Крыльями».

Впереди у «Акрона» матч со «Спартаком» – родным клубом Дзюбы.

«Вот он – рекордный 234-й гол Дзюбы, открывшего счет и в итоге забившего победный мяч на девятой минуте в дерби Самарской области «Крылья Советов» – «Акрон»!

Для нашего футбола это, безусловно, историческое событие, кто бы как к Артему ни относился. За два весенних тура он сначала сравнялся с Александром Кержаковым, а затем стал единолично лучшим снайпером в истории российского футбола. Одноклубники его качали после игры.

Сейчас во флеше он высказал надежду, что ему, как в Европе, засчитают как голевую передачу no-touch pass перед вторым голом Лончара. Потому что у него сейчас 99 передач, и следующая будет сотой. Конечно, не засчитают. Но нет сомнений, что юбилейную он отдаст.

Кто бы что ни говорил и каким бы он ни был, но Дзюба всегда добивается своего.

А в такой день я бы вспомнил о Владимире Григорьевиче Федотове, при котором 26 февраля 2007 года в Новосибирске Дзюба в приличный мороз в шапочке с паса Никиты Баженова на 72 минуте матча 1/8 финала Кубка России при 1:1 забил «Сибири» свой первый гол в российском футболе.

И гол этот, как и рекордный, стал победным», – написал Рабинер.