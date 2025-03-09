Станкович дал обещание болельщикам «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2) отметил болельщиков москвичей в Казани.

«Когда я слышал скандирование «Спартак Москва» с трибун, у меня наворачивались слезы. Подобные моменты у меня всегда вызывают сильные эмоции. Это особенно ценно, когда команда постоянно атакует – когда видишь, что происходит на поле.

Обещаю, что мы не подведем наших болельщиков!» – сказал Станкович.