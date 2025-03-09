Станкович дал обещание болельщикам «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2) отметил болельщиков москвичей в Казани.
«Когда я слышал скандирование «Спартак Москва» с трибун, у меня наворачивались слезы. Подобные моменты у меня всегда вызывают сильные эмоции. Это особенно ценно, когда команда постоянно атакует – когда видишь, что происходит на поле.
Обещаю, что мы не подведем наших болельщиков!» – сказал Станкович.
- Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Акроном» (12 марта).
- Затем 16 марта москвичи примут в 21-м туре РПЛ «Зенит».
- «Спартак» отстает от 1-го места РПЛ на 3 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»