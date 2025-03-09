Бывший директор «Спартака»: «Дзюба – в списке великих российских нападающих»

Александр Шикунов, бывший спортивный директор «Спартака», прокомментировал достижение Артема Дзюбы.

Сегодня Артем стал лучшим бомбардиром в российской истории с 234 голами.

Гол Дзюбы стал победным в матче «Акрона» с «Крыльями» (2:0).

Впереди у «Акрона» матч со «Спартаком» – родным клубом Дзюбы.

«Поздравляем Артема с его достижением, молодец.

Смог бы Кержаков сейчас побить рекорд Дзюбы? Сейчас об этом тяжело уже говорить, он не играет давно, лет пять. А Дзюба тянет, молодец.

Входит ли Дзюба в мой список великих российских нападающих? Конечно! Мячей столько забил, как он может не входить? Он забил больше, чем наши великие нападающие. Поэтому это уже достижение, обсуждать даже нечего. Есть факты. Артем – молодец», – сказал Шикунов.