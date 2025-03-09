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Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Спартаком»

Сегодня, 22:03
4

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Победа. Конечно, доволен. Первый тайм получился очень хорошим. Просто фантастический. Ты всегда видишь, как себя чувствует команда. Было понятно, что даже в раздевалке не нужно много говорить. Заряд был виден еще на разминке. Игра получилось хорошей.

Отдам должное всей команде. Они бились и боролись. И заслужили победу», – сказал Рахимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
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Комментарии (4)
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Кривая да нелёгкая
1741547090
Молодцы
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Кривая да нелёгкая
1741547129
Было видно что хотели порвать этот недоклуб, но Левников был против
Ответить
Ровесник Романцева
1741547380
Рахимов постоянно играет на публику. Руки не опускаются. Боится быть незамеченным.
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1741547565
Спасибо за праздник всей стране
Ответить
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