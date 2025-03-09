Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Победа. Конечно, доволен. Первый тайм получился очень хорошим. Просто фантастический. Ты всегда видишь, как себя чувствует команда. Было понятно, что даже в раздевалке не нужно много говорить. Заряд был виден еще на разминке. Игра получилось хорошей.

Отдам должное всей команде. Они бились и боролись. И заслужили победу», – сказал Рахимов.