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19.05.2018 13:0011
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02.02.2017 14:00«Наш клуб защищает права ЛГБТ, и после этого подписать футболиста-нациста!». Как фанаты влияют на трансферыБолельщики «Сент-Этьена» и «Райо Вальекано» сорвали трансферы Мунье и Зозули. «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда реакция фанатов оказалась важнее решения руководства клуба.21
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20.02.2016 14:00«Парма» рухнула в Серию D из-за финансовых проблем, но продолжает попадать в истории. В низшей лиге развлекаются и тиффози, и игроки. Ив Байе забил гол «Рибелле» и получил красную карточку за необычное празднование.3
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19.11.2015 15:10«Тотти и Кассано могут стать блестящими порноактерами». Как сайт для взрослых готовит вторжение в футболНа днях всемирно известный портал PornHub объявил конкурс, победителю которого будет позволено нанести изображение компании на месте титульного спонсора. «Бомбардир» рассказывает, как порносайт готовится покорить футбольный мир.11
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