Глушаков объяснил, как должны работать комментаторы «Матч ТВ»

Полузащитник Денис Глушаков высказался о работе комментаторов «Матч ТВ».

«Что я должен сказать про комментаторов? Их очень много. Любимого комментатора у меня нет. Самого плохого тоже не назову.

На мой взгляд, комментаторы не должны быть экспертами, они должны комментировать матч и держать какой-то нейтралитет. У нас же вроде есть, или по крайней мере была, такая практика, что некоторые комментаторы относятся к каким-то клубам, – это неправильно. Это как-то глупо, что во время матча тебе рассказывают про одну команду», – сказал Глушаков.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».

Глушаков вскоре станет тренером – в молодежной команде «Химок».

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