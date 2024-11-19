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    • Глушаков объяснил, как должны работать комментаторы «Матч ТВ»

    Глушаков объяснил, как должны работать комментаторы «Матч ТВ»

    Полузащитник Денис Глушаков высказался о работе комментаторов «Матч ТВ».

    «Что я должен сказать про комментаторов? Их очень много. Любимого комментатора у меня нет. Самого плохого тоже не назову.

    На мой взгляд, комментаторы не должны быть экспертами, они должны комментировать матч и держать какой-то нейтралитет. У нас же вроде есть, или по крайней мере была, такая практика, что некоторые комментаторы относятся к каким-то клубам, – это неправильно. Это как-то глупо, что во время матча тебе рассказывают про одну команду», – сказал Глушаков.

    • Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».
    • Глушаков вскоре станет тренером – в молодежной команде «Химок».

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    Источник: Legalbet

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    19.11.2024 17:55
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1732028796
    А как тогда восторженно орать??? Кто поверит,что он ПРОСТО РАД ГОЛУ???
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    Cleaner
    1732029816
    Глушаков объяснил, как должны работать комментаторы Матч ТВ. Комментаторы Матч ТВ теперь объяснят Глушакову, как надо играть на поле.)))
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