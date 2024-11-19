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    • Левшук из «Амкала» – о победе над «Динамо»: «Изи катка, было легко»

    Левшук из «Амкала» – о победе над «Динамо»: «Изи катка, было легко»

    Арсений Левшук, футболист медийного «Амкала», прокомментировал победу над «Динамо» (3:2).

    «Как мне игра? Незабываемые эмоции, победа над РПЛ. Что поменялось с лета 2022-го? Во-первых, поменялся состав. Во-вторых, мы выиграли. Сегодня была изи катка, если честно.

    Мне многие говорили, что в РПЛ другая скорость. В Первой и Второй лигах куйка идет, а в РПЛ все на легком. Легко было.

    Пича сказал, что ему было легче играть с «Динамо», чем против клубов ФНЛ? Да, так и есть. Как будто в РПЛ уже все на больших зарплатах. Стыков меньше, все на мяче, больше головой играют.

    18 тысяч зрителей на трибунах? Классно. Не на каждом матче Первой или Второй лиги увидишь столько болельщиков. Медиалига – топ», – сказал Левшук.

    • У «Динамо» играли в том числе футболисты из молодежного состава.
    • За москвичей выходили фигуристка Евгения Медведева и актер Павел Деревянко.
    • «Динамо» – 4-я команда РПЛ.

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    Источник: Спортс

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    19.11.2024 16:17
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