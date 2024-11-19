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    • Тренер «Акрона» прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России

    Тренер «Акрона» прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России

    Заур Тедеев, главный тренер «Акрона», высказался о желании Артема Дзюбы забить рекордный гол за сборную России.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «Наверное, всe-таки предельно точно высказал своe мнение Валерий Георгиевич Карпин, который сказал, что сборная не для того, чтобы ставить какие-то рекорды, устанавливать и так далее. Но для меня, как для тренера, который сегодня работает с Дзюбой, было бы, конечно, [хорошо], если бы у Артeма появился ещe один шанс просто-напросто играть в сборной команде своей страны, потому что я считаю, что Артeм очень много сделал для развития в целом футбола в России.

    И это человек, который очень много добился, он по своей сути лидер, и то, что он делает сегодня, на мой взгляд, могло бы быть неким таким основанием для вызова в сборную относительно его кондиций, относительно того, какой он есть сейчас. На мой взгляд, он мог получить этот шанс», – сказал Тедеев в эфире программы «Футбол России».

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2024 15:34
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