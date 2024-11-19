Колосков: «Главы ФИФА и УЕФА настроены на снятие санкций с России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном снятии санкций с России.
«Если мы говорим об Александере Чеферине или Джанни Инфантино, они настроены решить проблему. Но не всe зависит от руководителей.
Очевидным признаком того, что Россию ниоткуда не отстраняли, является сохранение отношений с ФИФА и УЕФА на правах полноправного участника. Имеется только одно ограничение – на выступление в соревнованиях», – сказал Колосков.
- Россия отстранена с 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- В 19:30 мск начнется игра против Сирии.
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