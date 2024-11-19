Колосков: «Главы ФИФА и УЕФА настроены на снятие санкций с России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном снятии санкций с России.

«Если мы говорим об Александере Чеферине или Джанни Инфантино, они настроены решить проблему. Но не всe зависит от руководителей.

Очевидным признаком того, что Россию ниоткуда не отстраняли, является сохранение отношений с ФИФА и УЕФА на правах полноправного участника. Имеется только одно ограничение – на выступление в соревнованиях», – сказал Колосков.

Россия отстранена с 2022 года.

Сборная проводит только товарищеские матчи.

В 19:30 мск начнется игра против Сирии.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE