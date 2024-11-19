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    • Колосков: «Главы ФИФА и УЕФА настроены на снятие санкций с России»

    Колосков: «Главы ФИФА и УЕФА настроены на снятие санкций с России»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном снятии санкций с России.

    «Если мы говорим об Александере Чеферине или Джанни Инфантино, они настроены решить проблему. Но не всe зависит от руководителей.

    Очевидным признаком того, что Россию ниоткуда не отстраняли, является сохранение отношений с ФИФА и УЕФА на правах полноправного участника. Имеется только одно ограничение – на выступление в соревнованиях», – сказал Колосков.

    • Россия отстранена с 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • В 19:30 мск начнется игра против Сирии.

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    Источник: RT

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    19.11.2024 15:46
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    Комментарии (15)
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    biber.ru
    1732024853
    Российские взносы в ФИФА и УЕФА это заметная часть их прибыли, глупо отказываться.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1732026073
    Бесполезное сотрясание воздуха
    Ответить
    nemolod
    1732026302
    Между настроением на действие и само действие-это две большие разницы!
    Ответить
    slowinskynet
    1732026939
    Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 12 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «бронзовый прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.
    Ответить
    Интерес
    1732028326
    Дающих деньги на твой прокорм,не выгоняют из дома,а просто держат в дворницкой,чтобы паркет в барском доме не копытили.
    Ответить
    Cleaner
    1732030038
    Главы ФИФА и УЕФА это пустоголовые МАРИОНЕТКИ Пиндосии. Что прикажут из США, то они и выполнят...(((
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    Semenycch
    1732030177
    Этот Колосков или сам идиот или Русский народ считает народом идиотов! Скорее первое! Ты сам понимаешь, что ты говоришь? Колосков, идиот, так и пожизненное заключение это не отнятие у человека жизни, а лишь небольшая санкция, одно небольшое ограничение - в передвижении!
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    alefreddy
    1732031808
    Колосков свистит а кули толку мы с Брунеем играем
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    BRO_football
    1732045780
    Ты идиот, Колосков! Ты, Александр Дюков и Максим Митрофанов, которые два года ссут в уши всем футбольным фанатам про то, что ФИФА и УЕФА вот-вот снимут санкции с России и Россия сыграет на международных турнирах. А всё закончилось тем, что Россию уже не допустили на ЧМ-2026!
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    Константин-Шапкин-google
    1732046452
    Если он сказал снимут, значит лет десять ещё будет также
    Ответить
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