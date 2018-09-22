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    Жервиньо пробежал все поле и вколотил супергол


    3
    Голосов: 11
    22.09.2018 19:45
    С такой же скоростью он вернулся из Китая.

    Яркий в прошлом форвард «Лилля», «Арсенала» и «Ромы» выпал из поля зрения последние два года – в 28-летнем возрасте он отправился на заработки в Китай, где забил в первом же матче, а затем травмировал крестообразные связки и пропустил Кубок Африки-2017. Сборная Кот-д’Ивуара без него заняла третье место в группе и не вышла даже в плей-офф.

    Получая восемь миллионов евро в год и играя за «Хэбэй Чайна Форчун» вместе с Маскерано и Лавесси, Жервиньо все-таки ждал возможности снова поиграть на высоком уровне. Минувшим летом африканец перебрался в «Парму». Он сыграл 17 минут в игре против СПАЛа, забил «Ювентусу», поучаствовал в победе над «Интером», а в ворота «Кальяри» забил, вероятно, лучший гол этих выходных.

    Подхватив мяч неподалеку от своей штрафной, 31-летний Жервиньо умчался к чужим воротам и неотразимо пробил. Невероятный гол!

    «Парма» неплохо начала для новичка – у нее шесть очков за четыре тура, причем позади уже матчи с «Интером» и «Юве». Жервиньо же за свои 253 минуты на поле успел поиграть на всех позициях в полузащите, а по количеству удачных обводок он уже делит пятое место в лиге. Опережая по этому показателю и Криштиану Роналду, при этом, догнав его по голам.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 сентября 2018, 20:02

      Красивечно!!!...

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 24 сентября 2018, 09:21

      Отличный проход!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 сентября 2018, 01:55

      Проход чисто в его стиле. Это если кто не помнит, как он в "Роме" у Руди Гарсии играл. Но ему требуется свободное пространство. При многочисленной и жёсткой опеке Жервиньо сдувается...

      2
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      Рейтинг: +255

      ALEXMAN888 23 сентября 2018, 19:51

      Вот - видели!!! Молоток!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      lNeTl 23 сентября 2018, 15:32

      Красава, наверное сам не ожидал, что так все получится.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 23 сентября 2018, 14:37

      ++++--

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 23 сентября 2018, 09:24

      Класс ,всё при нём,скорость,дриблинг,удар!

      5
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 22 сентября 2018, 23:21

      Талант не пропьешь.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 сентября 2018, 22:18

      Премию Джорджа Веа этому господину)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 22 сентября 2018, 21:26

      Эстония тоже поучавствовала в этом голе.
      Клаван был последним ,кого Ж. обошел на пути к голу....тьфу.

      1
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