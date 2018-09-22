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Жервиньо пробежал все поле и вколотил супергол

Яркий в прошлом форвард «Лилля», «Арсенала» и «Ромы» выпал из поля зрения последние два года – в 28-летнем возрасте он отправился на заработки в Китай, где забил в первом же матче, а затем травмировал крестообразные связки и пропустил Кубок Африки-2017. Сборная Кот-д’Ивуара без него заняла третье место в группе и не вышла даже в плей-офф.

Получая восемь миллионов евро в год и играя за «Хэбэй Чайна Форчун» вместе с Маскерано и Лавесси, Жервиньо все-таки ждал возможности снова поиграть на высоком уровне. Минувшим летом африканец перебрался в «Парму». Он сыграл 17 минут в игре против СПАЛа, забил «Ювентусу», поучаствовал в победе над «Интером», а в ворота «Кальяри» забил, вероятно, лучший гол этих выходных.

Подхватив мяч неподалеку от своей штрафной, 31-летний Жервиньо умчался к чужим воротам и неотразимо пробил. Невероятный гол!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Парма» неплохо начала для новичка – у нее шесть очков за четыре тура, причем позади уже матчи с «Интером» и «Юве». Жервиньо же за свои 253 минуты на поле успел поиграть на всех позициях в полузащите, а по количеству удачных обводок он уже делит пятое место в лиге. Опережая по этому показателю и Криштиану Роналду, при этом, догнав его по голам.

Италия. Серия А Италия Парма Жервиньо
Комментарии (10)
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Dellleone
1537637219
Написано 82 метра под видео ) А так красавчик ! Мощно !!!
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alex1951
1537640802
Эстония тоже поучавствовала в этом голе. Клаван был последним ,кого Ж. обошел на пути к голу....тьфу.
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Chesn0k
1537643922
Премию Джорджа Веа этому господину)
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Sanches 1204
1537683850
Класс ,всё при нём,скорость,дриблинг,удар!
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SERGEI12345
1537702655
++++--
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lNeTl
1537705928
Красава, наверное сам не ожидал, что так все получится.
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ALEXMAN888
1537721510
Вот - видели!!! Молоток!!!
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cska-62
1537743349
Проход чисто в его стиле. Это если кто не помнит, как он в "Роме" у Руди Гарсии играл. Но ему требуется свободное пространство. При многочисленной и жёсткой опеке Жервиньо сдувается...
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Dimon013
1537770072
Отличный проход!!!!
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KOLBIS
1537808562
Красивечно!!!...
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