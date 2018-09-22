Жервиньо пробежал все поле и вколотил супергол

Яркий в прошлом форвард «Лилля», «Арсенала» и «Ромы» выпал из поля зрения последние два года – в 28-летнем возрасте он отправился на заработки в Китай, где забил в первом же матче, а затем травмировал крестообразные связки и пропустил Кубок Африки-2017. Сборная Кот-д’Ивуара без него заняла третье место в группе и не вышла даже в плей-офф.

Получая восемь миллионов евро в год и играя за «Хэбэй Чайна Форчун» вместе с Маскерано и Лавесси, Жервиньо все-таки ждал возможности снова поиграть на высоком уровне. Минувшим летом африканец перебрался в «Парму». Он сыграл 17 минут в игре против СПАЛа, забил «Ювентусу», поучаствовал в победе над «Интером», а в ворота «Кальяри» забил, вероятно, лучший гол этих выходных.

Подхватив мяч неподалеку от своей штрафной, 31-летний Жервиньо умчался к чужим воротам и неотразимо пробил. Невероятный гол!

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«Парма» неплохо начала для новичка – у нее шесть очков за четыре тура, причем позади уже матчи с «Интером» и «Юве». Жервиньо же за свои 253 минуты на поле успел поиграть на всех позициях в полузащите, а по количеству удачных обводок он уже делит пятое место в лиге. Опережая по этому показателю и Криштиану Роналду, при этом, догнав его по голам.