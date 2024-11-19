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    Миранчук оценил уровень комфорта в США

    Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал о быте в США.

    «Нашeл один магазин, достаточно большой, где вся русская еда присутствует. Мы стали частенько закупаться там, готовим дома нашу еду. Обустроился, чувствую себя комфортно, семья – тоже. Все условия есть. Нет чего-то незаурядного, чего бы мне хотелось – всe комфортно, я чувствую себя хорошо», – сказал Миранчук.

    • «Атланта» вышла в 1/4 финала плей-офф лиги.
    • 24 ноября команда Миранчука проведет первый матч четвертьфинальной серии с «Орландо Сити».
    • Российский игрок перебрался в Америку в июле, с тех пор он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2024 14:13
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    Комментарии (12)
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    Питерский князь
    1732015412
    Я расскажу вам секрет, когда есть денежки, комфортно везде.
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    Иван Петров 1986
    1732021274
    С деньгами и у нас не плохо.
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    zigbert
    1732028990
    Играй без забот,когда все устраивает.
    Ответить
    NewLife
    1732029795
    Еще бы.)
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