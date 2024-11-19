Миранчук оценил уровень комфорта в США

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал о быте в США.

«Нашeл один магазин, достаточно большой, где вся русская еда присутствует. Мы стали частенько закупаться там, готовим дома нашу еду. Обустроился, чувствую себя комфортно, семья – тоже. Все условия есть. Нет чего-то незаурядного, чего бы мне хотелось – всe комфортно, я чувствую себя хорошо», – сказал Миранчук.

«Атланта» вышла в 1/4 финала плей-офф лиги.

24 ноября команда Миранчука проведет первый матч четвертьфинальной серии с «Орландо Сити».

Российский игрок перебрался в Америку в июле, с тех пор он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 13 матчах.

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