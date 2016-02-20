Удаление месяца: форвард «Пармы» отпраздновал гол в фанатской балаклаве

«Парма» рухнула в Серию D из-за финансовых проблем, но продолжает попадать в истории. В низшей лиге развлекаются и тиффози, и игроки. Ив Байе забил гол «Рибелле» и получил красную карточку за необычное празднование.

Команда, где некогда выступали Буффон, Джилардино, Баджо, Индзаги, Каннаваро, в феврале прошлого года прошла через процедуру банкротства после того как владелец клуба закрыл свои счета в банке. 22 июня 2015 "Парму" официально признали банкротом. Теперь команда играет в Серии D.