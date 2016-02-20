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    Удаление месяца: форвард «Пармы» отпраздновал гол в фанатской балаклаве


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    Голосов: 0
    20.02.2016 14:00
    «Парма» рухнула в Серию D из-за финансовых проблем, но продолжает попадать в истории. В низшей лиге развлекаются и тиффози, и игроки. Ив Байе забил гол «Рибелле» и получил красную карточку за необычное празднование.

    Команда, где некогда выступали Буффон, Джилардино, Баджо, Индзаги, Каннаваро, в феврале прошлого года прошла через процедуру банкротства после того как владелец клуба закрыл свои счета в банке. 22 июня 2015 "Парму" официально признали банкротом. Теперь команда играет в Серии D.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Dreamteamfc
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +79

      буба спб 20 февраля 2016, 22:55

      судья идиот, мог бы просто дать желтую

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 20 февраля 2016, 14:23

      нелепое удаление

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 февраля 2016, 13:30

      Там что фотка Путина на ней сзади? )))

      12
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