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    «Наш клуб защищает права ЛГБТ, и после этого подписать футболиста-нациста!». Как фанаты влияют на трансферы


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    Голосов: 3
    02.02.2017 14:00
    Болельщики «Сент-Этьена» и «Райо Вальекано» сорвали трансферы Мунье и Зозули. «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда реакция фанатов оказалась важнее решения руководства клуба.

    Кто: Байкал Колексизоглу

    Куда должен был перейти: «Бейтар»

    Причина, по которой трансфер сорвался: арабское происхождение игрока

    «Бейтар» – это самый частый гость рубрики «Скандалы», если говорить об израильских клубах. Фанаты «Бейтара» придерживаются крайне правых политических взглядов и любой намек на появление в команде футболиста, исповедующего ислам, воспринимается ими в штыки. В 2009-м году новичком команды из Иерусалима должен был стать швейцарец турецкого происхождения Байкал Колексизоглу. Однако трансфер не состоялся: болельщики завалили почту Колексизоглу посланиями с угрозами физической расправы, и это подействовало.

    2013-й год: фанаты «Бейтара» подняли в воздух капитана команды Офира Криафа и дали ему в руки дымовую шашку. Можете судить, насколько это горячие парни.

    В мае 2015-го фанаты «Бейтара» снова отличились: скандировали расистские оскорбления в адрес полузащитника гостевой команды Ахмеда Абеда, за что с их клуба было снято два очка. Не смогли задержаться в «Бейтаре» и два футболиста из «Терека» – Заур Садаев и Джабраил Кадиев, хотя Садаев был настроен оптимистично: «Моя религия – футбол. Я не араб, не мусульманин, я – футболист». На что в Иерусалиме ответили баннером: «Бейтар навеки чист».

    Кто: Энцо Мареска

    Куда должен был перейти: «Торино»

    Причина, по которой трансфер сорвался: играл за «Ювентус», забивал в ворота «Торино»

    В 2013-м году «Торино» собирался подписать Энцо Мареску, однако тиффози «быков» вдруг припомнили, что более чем за десять лет до этого Мареска выступал за «Ювентус» и забил гол в туринском дерби. Вдобавок к тому, просто гола Энцо оказалось мало – и он продублировал перед скамейкой запасных «Торино» жест, который использовал их бывший любимец Марко Ферранте, – «рожки».

    В итоге трансфер не состоялся, а сам Ферранте недоумевал: «Энцо никогда не станет своим в «Торино». В мире есть множество футболистов – почему среди них был выбран именно Мареска? Это является явным неуважением к людям, которые поддерживают «Торино» все эти годы».

    Кто: Джузеппе Синьори

    Куда должен был перейти: из «Лацио» в «Парму»

    Причина, по которой трансфер сорвался: помидоры, яйца и монеты

    Задолго до Марески на Апеннинском полуострове случилась похожая история, правда, с обратным эффектом. В 1995-м президент «Лацио» Серджио Краньотти объявил, что отпускает форварда Джузеппе Синьори в «Парму» за очень приличные деньги. Синьори на тот момент был капитаном команды и кумиром поклонников лациале. Тиффози возмутились и решили проблему просто: явились к дому Краньотти и забросали его помидорами, яйцами и кучей монет.

    Такого поворота в «Лацио» явно не ожидали, и президент свернул переговоры. К слову, Краньотти обещал, что, продав Синьори, клуб сможет купить других футболистов, серьезно усилиться и выиграть скудетто. Тиффози ответили лаконично: «Без Синьори нам скудетто не нужен». (В итоге в сезоне 1999/00 «Лацио» таки взял чемпионство, но уже без Синьори.)

    Кто: Антони Мунье

    Куда должен был перейти: «Сент-Этьен»

    Причина, по которой трансфер сорвался: воспитывался в школе «Лиона»

    Один из свежих примеров. Антони Мунье с 11 лет воспитывался в школе лионского «Олимпика», затем были «Ницца», «Монпелье» и «Болонья». Этой зимой Мунье на правах аренды перешел в «Сент-Этьен», однако в статусе игрока зеленых пробыл недолго – всего лишь четыре дня. Болельщики «Сент-Этьена» припомнили новичку, чьим воспитанником он является (более того, в одном из давних интервью Мунье признавался, что болеет за «Лион» и даже не надевает рубашек зеленого цвета).

    Все это вместе взятое предрешило скорую развязку: 29 января Антони не попал в заявку «Сент-Этьена» на матч против «Тулузы», а в последний день трансферного окна на правах аренды ушел в «Аталанту».

    Кто: Роман Зозуля

    Куда должен был перейти: «Райо Вальекано»

    Причина, по которой трансфер сорвался: болельщики обвинили игрока в нацизме

    Самая нашумевшая история последних дней. Роман Зозуля не в первый раз оказывается в центре политического скандала – достаточно вспомнить его конфликт с подписанным на Black Star рэпером L’One’ом, которому после пикировки с Зозулей запретили въезд на Украину. Впрочем, в нынешней ситуации форвард вел себя совершенно мирно: он ехал в «Райо» за игровой практикой после того, как у него не получилось в «Бетисе». Болельщики восприняли арендное соглашение с Зозулей в штыки, а в инстаграме игрока стали появляться сообщения следующего содержания: «Наш клуб защищает права ЛГБТ, борется с расизмом, и после этого подписать футболиста-нациста... Позор! Президента в отставку».

    После того, как протесты перекочевали из инстаграма на тренировку «Райо», в испанском клубе приняли решение разорвать соглашение с Зозулей. От этого проиграли все: «пчелы» не получили нужного усиления в зимнее трансферное окно, а сам Роман, хоть и вернулся в «Бетис», уже не сыграет в футбол до лета по причине того, что сменил три клуба за футбольный год.

    «Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны», – говорил Зозуля после перехода в «Райо», но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить болельщиков не протестовать.

    «Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов». Важные трансферы дедлайна, которые вы не заметили

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 5 февраля 2017, 02:41

      футбол и политика-разные вещи.менши надо разговорами заниматься,больше в футбол играть.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 февраля 2017, 05:51

      Если ты такой патриот, нахрена в Европу поехал? Ну и играл бы у себя в Украине, а еще бы лучше ушел бы из футбола, и пошел в армию, если такой патриот. Трепло ты!

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 3 февраля 2017, 13:43

      Страну он блять защищает!XD Донбасс сами хуярют по своим жителям по своей стране дети старики гибнут невинные люди! а он блять за страну за граждан что ты сука власть бы свою ебашил придурок ёбнутый пиздеть все мастаки! про бендеру даже говорить не чё не хочу у вас предки за вас дибилов умирали чтоб вы щас жили и не в чём не нуждались чтоб мир был во всём мире , а вы твари 9 мая блять даже за праздник уже не считаете!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Azazel79 8 февраля 2017, 00:36

      ты походу еблан или вообще не вдупляешь что происходит на Украине XD причём тут кавказ чечня? XD Власти ебашили мирных жителей? мб там были боевики и всякая другая нечесть была историк хуев!!! или когда в чечне или на кавказе была беда 9 мая отменяли? еблана кусок тупорылая хуйня бендеровская тебе хуй в уши а ты и рад стараться и приводишь не сравнимую ебату какую то дцп

      -1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Azazel79 4 марта 2017, 19:38

      ты хуесос интернетный XD твой удел нести хуйню не подкрепленой не чем XD просто бейся об стену больше тебе поможет долбаёб!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Azazel79 5 марта 2017, 00:21

      хуйня нулёвая у тебя в твои юнные года уже проблема со зрением XD это печально а так в реале тебя отпиздить и обосать от нехуй делать!

      -1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Azazel79 5 марта 2017, 09:34

      давай хуйня глупая в Самаре будешь пиши

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Azazel79 5 марта 2017, 10:56

      как ты думаешь у меня есть время из за пиздюков уродов интернетых ездить по другим городам??? блять будешь проездом через Самару в Самаре пиши встретимся без проблем расскажешь свою историю как ты докатился до такой жизни и т д А так нет не времени не желания ездить куда то из за какой то хуйни!

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Azazel79 5 марта 2017, 11:54

      ты реально отбитый припиздышь какие блять нейтральные территории о чём ты? ты предложил встретиться я тебе сказал один возможный вариант что ты за заднеприводный я не пойму XD
      нет нет всё свободен о чём ты дальше то всё пиздишь

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Azazel79 6 марта 2017, 17:03

      ты не поверишь долбаёб тупорлый онлайн героев которые ходят в школу а из школы приходят и заходят на какой либо сайт я никогда не боялся XD я тебе тупое малолетнее создание всё сказал будешь в России пиши а пока желторотик сопливый сиди и казюли кушай свои!!! и совет на будущее от мамкиной сиськи тебе рано ещё куда либо отходить ибо опасно для жизни XD

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Azazel79 18 марта 2017, 12:15

      припиздышь XD

      0
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      Рейтинг: +29

      Make25 3 февраля 2017, 06:51

      норм че

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 февраля 2017, 22:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зозуля - лучший!!!

      -12
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 2 февраля 2017, 17:02

      Че зенит название поменял ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: -9

      salvor01 > spartach n1 2 февраля 2017, 17:29

      А че мозгов на большее не хватило? Ты еще, как ребенок подразнись

      -3
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      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > salvor01 3 февраля 2017, 15:23

      Просто пшнх

      -1
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      Рейтинг: -9

      salvor01 > spartach n1 4 февраля 2017, 05:04

      Школоло

      -2
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      Рейтинг: -9

      salvor01 2 февраля 2017, 16:14

      Я вот по заголовку подумал, что статья про спартак будет

      -2
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 2 февраля 2017, 15:35

      Человек любит свою родину и хочет защищать его!!! Непонимаю я этих ублюдков!

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      Рейтинг: -9

      salvor01 > Hangeldi 2 февраля 2017, 17:37

      Ну конечно, как понять этих " УБЛЮДКОВ" пресекающих всякие попытки расизма, нацизма и т.д. Обидели бедного бандеровского прихвостня. Показать бы, что ему, что тебе имбицилу в виртуальной реальности, как пытают ваши семьи бандеровскими методами, я бы на тебя посмотрел тогда

      1
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      Рейтинг: +20

      Какеручи 2 февраля 2017, 14:54

      похож на бандеру

      2
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