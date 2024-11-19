Евсеев – о проблемах со зрением после хулиганского нападения: «Буду слепым работать, что делать?»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о состоянии.

«Зачастили вы ко мне обращаться, не за меня надо переживать, а за сборную в Сталинграде, у них там игра. Я более-менее.

Проблемы со зрением? Ну буду слепым работать, что делать? Тем более, помощники есть. Кроты же живут как‑то. Есть проблемы, конечно, со зрением, выскакивают периодически. Ситуация прошла, что уж. Лечимся, а недоброжелателям: «Не дождетесь!» – сказал Евсеев.

17 ноября «Ленинградец» сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

После матча на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали. Первому брызнули перцовым газом в лицо, второму – порезали щеку ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

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