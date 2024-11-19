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    • Колыванов спрогнозировал количество голов Соболева в сезоне

    Колыванов спрогнозировал количество голов Соболева в сезоне

    Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слова форварда «Зенита» Александра Соболева про его результативность. Ранее игрок петербуржцев заявил, что у него нет цели забивать голы, и ему важнее, чтобы сине-бело-голубые побеждали.

    – Как думаете, лукавит ли Соболев?

    – Любой нападающий хочет забивать, это однозначно. А то, что он так высказался это его право. В любом случае он хочет помогать «Зениту» побеждать.

    – Такое высказывание можно назвать защитной реакцией?

    – Человек готовится с командой, но пока не забивает. Когда начнет забивать, будут на руках носить.

    – Как считаете, сколько Соболев забьет мячей в этом сезоне?

    Дай бог, десятку во втором круге забьет.

    • В нынешнем сезоне Соболев сыграл 9 матчей в РПЛ (8 – за «Зенит») и не отметился результативными действиями.
    • В Кубке России 27-летний нападающий провел 4 встречи, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    19.11.2024 13:21
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    Комментарии (2)
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    шахта Заполярная
    1732019072
    Глупость даже комментировать не хочется. Десятку. Закусывай.
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    Интерес
    1732028733
    Ваще победит в споре бомбардиров! А вы говорите-Батраков...
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