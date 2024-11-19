Колыванов спрогнозировал количество голов Соболева в сезоне

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слова форварда «Зенита» Александра Соболева про его результативность. Ранее игрок петербуржцев заявил, что у него нет цели забивать голы, и ему важнее, чтобы сине-бело-голубые побеждали.

– Как думаете, лукавит ли Соболев?

– Любой нападающий хочет забивать, это однозначно. А то, что он так высказался это его право. В любом случае он хочет помогать «Зениту» побеждать.

– Такое высказывание можно назвать защитной реакцией?

– Человек готовится с командой, но пока не забивает. Когда начнет забивать, будут на руках носить.

– Как считаете, сколько Соболев забьет мячей в этом сезоне?

– Дай бог, десятку во втором круге забьет.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл 9 матчей в РПЛ (8 – за «Зенит») и не отметился результативными действиями.

В Кубке России 27-летний нападающий провел 4 встречи, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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